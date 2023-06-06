ЛНР. Боец добровольческого подразделения "Барс-12" на Северском направлении. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Их бьют по ушам, а они все лезут на Белгородчину

Две группы украинских террористов пытались проникнуть на территорию Белгородской области в минувшие выходные в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. Около часу дня под прикрытием артиллерии с украинской стороны (причем палили по гражданским объектам) боевики пытались переправиться через Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. По ним ударили авиация и артиллерия подразделений прикрытия Госграницы ЗВО. Ликвидировано более десятка националистов, две лодки и бронеавтомобиль. Заодно разбиты пять украинских минометных взводов и боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области. Досталось и двум польским САУ Krab, нагло бившим по российской территории. А в Новой Таволжанке в украинский прицел попала и группа журналистов, среди которых оказался и военкор «КП». Прицел, к счастью, сбитым оказался.

На Донецком направлении много нерадостных вестей для Киева

Группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировал украинскую ДРГ, два взвода, две бронемашины, два пикапа, САУ«Акация» и «Нона-С», гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Западная группировка войск на Купянском направлении упокоила пять ДРГ, до 90 националистов, три бронемашины, две польские САУ Krab, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ в Малиновке Харьковской области. Южная группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 425 боевиков, БМП, 14 автомобилей, немецкую САУ PzH 2000 , гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и два склада боеприпасов 24-й мехбригады ВСУ в Дзержинске в ДНР. На Херсонском направлении ушли во тьму до 20 «воинов света», два пикапа, РСЗО «Град», гаубица Д-30 и склад боеприпасов 126-й бригады теробороны. Наши ПВО в районе Закатного в ДНР сбили Су-27 ВСУ, 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», 13 украинских БПЛА. Все их беспилотники - безбилетники

В Германии начали жечь приюты для украинских беженцев

Алексей Макеев, посол Киева в Берлине, сообщил, что в федеральной земле Тюрингия в Германии, в приюте для украинских беженцев произошел пожар. По данным СМИ, в общежитии в городе Апольда, где жили беглецы из самостийной, произошло возгорание, есть погибший, личность которого пока не установлена. По информации полиции еще 10 человек госпитализированы. Подозревают поджог. Ранее украинские беженцы жаловались на нападки со стороны жителей Саксонии. Сообщалось, что украинцам постоянно прокалывали шины на их машинах и оскорбляли во время демонстраций. Горек хлеб чужбины.

Немецкого полицейского заподозрили в разжигании ненависти к беженцам

Die Welt сообщает, что в отношении немецкого полицейского ведется расследование по подозрению в разжигании ненависти. Служба госбезопасности расследует высказывания мужчины в соцсетях. Он размещал негативные посты о поддержке ФРГ Украины и о предоставления жилья беженцам. И все это на фоне решения правительства о выделении регионам 1 миллиарда евро дополнительно на содержание беженцев в 2023 году. При том, что запросов о предоставлении убежища от украинцев увеличилось на 78% по сравнению с 2022 годом. И кто-то считает, что немецких полицейских это должно радовать?

Вечер перестает быть томным

Вечером произведены очередные атаки на военные объекты на Украине. По данным официального ресурса для оповещения, сирены сработали в 17:30 в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Звучали они и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога продлилась около часа. Украинская сторона сообщила о взрывах в городе Балаклея Харьковской области. Ранее тревога дважды менее чем на час объявлялись в Сумской и Черниговской областях. Ну, а утром сирены выли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Нужны хорошие беруши.

В столице незалежной поднялась паника из-за бардака с бомбоубежищами

Александр Камышин, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины, оценил ситуацию с бомбоубежищами в Киеве как критическую. Вот что он сообщил: «Проверена треть укрытий города. Половина из проверенных укрытий не готова». Проверены 1849 бомбоубежищ. 242 из них оказались закрыты. Еще 596 не готовы к эксплуатации. Ранее министр заявлял, что 44% киевских бомбоубежищ или непригодны для использования, или закрыты. А мэр украинской столицы Виталий Кличко признал, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с закрытыми ночью бомбоубежищами. Надо бы субботник по благоустройству провести.

Украинские искусство поддержат американские дипломаты

Отдел публичной дипломатии американского посольства предложил программу по поддержке украинского театрального искусства «путем развития украинско-американского сотрудничества и/или представления американского контента». Если почитать программу, там подчеркивается, что культура защищает украинскую идентичность. А она под угрозой из-за текущего кризиса. Самостийные исполнители и культурные учреждения могут подать заявку на финансирование до 31 июля 2023-го. Общий размер гранта - 250 тысяч долларов. Его разделят на 5-10 частей. При этом поощряются проекты, ориентированные на меньшинства и малообеспеченные группы. На венгров в Карпатах, что ли? Нет уж, в Киеве и Львове свои грантоеды есть.

Кандидаты в президенты США не любят Киев

Вивек Рамасвами, кандидат в президенты от Республиканской партии США, заявил, что Вашингтон должен заставить Киев идти на большие уступки Москве, чтобы положить конец конфликту. В эфире телеканал ABS News Рамасвами отметил, что работа американского президента состоит в том, чтобы заботиться об интересах США. И военная поддержка Украины - менее важная цель, чем выстраивание отношений с Китаем. Рамасвами заявил: «Продолжая вооружать Украину, мы толкаем Россию в руки Китая». Он полагает, что для разрешения конфликта надо заморозить нынешние «линии контроля» в соглашении о перемирии «в стиле корейской войны». И обязать НАТО не включать Украину в состав альянса. Ранее бочку на самостийную катил Кеннеди-младший. Прекрасное слабительное для Киева.

В Польше уже министры критикуют Украину

Роберт Телюс, глава Минсельхоза Польши, покритиковал коллегу из незалежной Николая Сольского за призыв к Евросоюзу снять запрет, введенный рядом стран, на импорт агропродукции из незалежной. Польского министра огорчает, что Киев не понимает позицию Варшавы по данному вопросу. И высказывания Сольского он назвал «далеко идущими». Польский министр признался, что не понимает, почему из Киева звучат подобные заявления. Он предположил, что на Украине работают силы, которые «вредят украинцам». И что вбивание клина между Украиной и Польшей якобы в интересах России. А Сольский ранее назвал возможное продление запрета «худшим из возможных решений». Девочки, не ссорьтесь.

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