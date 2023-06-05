Журналисты «КП» попали под обстрел в Новой Таволжанке: «Мы остановились поговорить с людьми, и по нам полетели снаряды»

Под обстрел ВСУ попали (слева направо) военкор "КП" Григорий Кубатьян, корреспондент "КП- Белгород" Виталий Сочкан и журналист ТАСС Никита Цицаги. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Это произошло в Новой Таволжанке. Она ближе к границе, чем Шебекино. Шебекино нещадно обстреливают, а тут шли бои с диверсантами. Нам было интересно посмотреть что там происходит, подобраться поближе. Это возможно - по грунтовым дорогам иногда проезжают местные жители, которые пытаются вывезти свои вещи.

Например, пока мы ехали в Новую Таволжанку, встретили пару, которая забрала оттуда собаку и кошку - не могли их бросить. Говорят, «вроде бы затишье, потому мы решили рискнуть и поехать туда».

Новая Таволжанка - это достаточно большое село. Тут действительно бегает много брошенных животных, если их не заперли в домах (люди-то думали, что эвакуация будет краткосрочной.

Обстрелы тут очень серьезные. По данным Минобороны, только за понедельник боевики ВСУ выпустили по селу 70 снарядов из «Града». А сколько еще из минометов?..

Мы с моим коллегой Виталием Сочканном проехались по селу. Здесь все дымится, горит. И когда уже собирались ехать в Белгород и встретили семью, которая осталась дома в селе - наотрез отказались эвакуироваться. Решили с ними поговорить, и это была ошибка.

Разговор с этими жителями Новой Таволжанки прервали снаряды ВСУ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Очевидно, нас заметили с дрона, хотя в небе его видно не было. И буквально через 5 минут по нам начало прилетать. От первого снаряда загорелся дом прямо перед нами. От второго - дом с другой стороны. То есть наша машина оказалась между двух горящих домов.

Следующий снаряд прилетел в дорогу, мы бросились в укрытие. Там, понятно, нет никаких бункеров, поэтому мы просто заскочили в ближайшее кирпичное строение. И пока мы прятались, еще несколько снарядов прилетели в то же место, где мы стояли.

Всего по нам выпустили 6 снарядов. Очевидно, что били прицельно. Потому что 5 человек на открытой местности для боевиков - лакомая цель.

Военкор "КП" Григорий Кубатьян и корреспондент белгородской "Комсомолки" Виталий Сочкан в укрытии. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Примерно час мы прождали в укрытии. При этом не знали, что происходит с машиной. Потому что выбраться из Таволжанки без нее было бы очень сложно - если только ночью выходить пешком козьими тропами.

Когда стало более-менее тихо, мы сделали небольшую разведвылазку к машине, и на мое удивление оказалось, что она цела, хотя оба дома справа и слева от нее горели. Когда стало понятно, что настало небольшое затишье и грохочет где-то в стороне, мы бросились к машине, она, к счастью, завелась и мы смогли уехать.