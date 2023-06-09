Конечный адресат инвестиций – люди

Выписка новорожденных в Якутском перинатальном центре.

Даже в сложных условиях минувшего года республика смогла достигнуть большого успеха в привлечении инвестиций – получено более 616 миллиардов рублей, рост по сравнению с предшествующим периодом составил 29,6%.

Эти успехи обеспечили лидерство республики по объему валового регионального продукта (ВРП ) в масштабах ДФО, да и на общероссийском уровне Якутия выглядит все успешнее – сейчас с показателем ВРП в 1,9 триллиона рублей она занимает восьмое место среди всех субъектов РФ.

Главными локомотивами инвестиционного роста стали проекты в сфере промышленности, добывающих отраслей и инфраструктуры. Среди них: запуск первой очереди грузового терминала в поселке Нижний Бестях, обогатительной фабрики Эльгинского угольного месторождения мощностью 3,5 млн тонн угля в год, Сыллахского угольного месторождения на 6,5 млн тонн в год, а также магистральной ЛЭП 110 кВ «Хандыга – Нежданинское».

В апреле была отгружена первая партия железной руды, добытой на Сиваглинском месторождении.

Привлекать удается и частные, и государственные средства. Особую роль здесь сыграли инициативы главы Якутии Айсена Николаева по созданию Инвестиционной декларации республики, а также регионального Инвестиционного комитета, в рамках которого регулярно проводятся встречи с ключевыми инвесторами.

Но, пожалуй, еще более важным достижением стала конвертация роста экономики в повышение уровня и качества жизни якутян. За пять лет построено 48 новых школ на более чем 10 тысяч учеников, 72 детских сада на более чем 8 тысяч воспитанников,

79 объектов культуры и спорта. Создана уникальная Международная арктическая школа на 220 мест, в которой учат языкам международного общения – английскому и китайскому, а также языкам коренных народов Севера.

В здравоохранении прорывом стало открытие республиканского Кардиососудистого центра, благодаря которому даже самые сложные операции на сердце теперь проводятся внутри региона. Всего за год центр помог снизить кардиологическую смертность почти на 10%. Готовится к открытию Онкоцентр с самым современным оснащением.

С каждым годом успешнее решается в республике проблема расселения людей из аварийного жилья. В прошлом году новые квартиры получили более 25 тысяч якутян, проживавших в ветхих домах, в нынешнем планируется предоставить качественное жилье еще примерно 31 тысяче человек.

За пять лет около 30 тысяч человек удалось вывести из зоны бедности, а реальные доходы людей за это время выросли почти на 10%.

Эти перемены напрямую отражаются на демографической картине Якутии. Сегодня регион занимает лучшие позиции на Дальнем Востоке по коэффициенту рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни, естественному приросту. И уже совсем скоро в республике планируют достичь важного рубежа в миллион жителей.

Открытие в республике Кардиососудистого центра, всего за год помогло снизить смертность от болезней сердца на 10%

ЦИФРА

31000 якутян переедут в этом году из ветхих домов в новые квартиры.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023