Формула выживания: оперативность чиновников плюс креативность бизнеса

То, что многие товары теперь поступают по параллельному импорту, на ассортименте магазинов практически не сказалось.

Помните знаменитое «разорвана в клочья» от старика Байдена?! Смерть российской экономике он пророчил еще в прошлом марте. Но вышло наоборот. На удивление как зарубежным, так даже и отечественным экспертам наша экономика оказалась очень адаптивной, а предприниматели – изобретательными.

Сбили панику на финансовом рынке

Самый эффективный способ разрушить экономику любой страны – обанкротить ее банки. Финансовую систему часто сравнивают с кровеносной – она перекачивает деньги от одних экономических субъектов к другим. И если по каким-то причинам этот процесс тормозится, в экономике могут начаться большие проблемы. Так тромб закупоривает сосуд, и кровь не попадает к жизненно важному органу.

Удар по финансовой системе в прошлом году был очень сильным. За неделю после начала спецоперации вкладчики сняли со счетов в банках 2 трлн рублей. И начали активно менять их на валюту. Доллар подскочил в полтора раза – до 120 рублей. Нужно было срочно сбить панику, иначе последствия могли быть катастрофическими.

Западные санкции, конечно, нанесли ущерб российской экономике. Однако она осталась во вполне работоспособном состоянии.

В такое время огромное значение приобретает филигранная денежно-кредитная политика. В ЦБ сделали выводы из предыдущих кризисов, точнее из тех ошибок, которые тогда были совершены. Построили сложные математические модели. И на этот раз приняли единственно верное решение. Во-первых, повысили ключевую ставку до 20% годовых. Это вынудило банки поднять ставки по вкладам до того же уровня. Во-вторых, ввели валютные ограничения. По ним снять в виде наличных можно было только до 10 тысяч долларов.

И это привело к искомому результату. Отток денег из финансовой системы прекратился. Зачем выводить сбережения из банка, если купить на них валюту все равно нельзя?! А держать их дома при такой инфляции бессмысленно. Вот и понесли люди деньги обратно, чтобы разместить под баснословные 20% годовых.

Как итог – панику сбили, вкладчиков успокоили. И уже через месяц ЦБ начал плавно снижать ключевую ставку. А все банки – даже те, что под жесткими санкциями Запада, – спокойно функционируют, получают прибыль, а некоторые даже платят рекордные дивиденды.

Ответ на запрет – параллельный импорт

Оказывается, в последние годы наш бизнес был очень и очень законопослушным. Ввезти что-либо без разрешения официального поставщика было нельзя. С одной стороны, это защищало легальных продавцов и дистрибьюторов. С другой – приводило к завышению цен и сокращению ассортимента. Часть экспертов давно ратовали за то, чтобы разрешить параллельный импорт, то есть завозить в страну товары известных марок без какой-либо лишней волокиты и разрешения «официалов». Но лобби крупных компаний этому всегда препятствовало. Естественно, объясняя все заботой о потребителях. Мол, в противном случае хлынет контрафакт.

Обходить ограничения на продажу энергоресурсов помогают поставки в дружественные страны.

После объявления санкций поставлять в нашу страну многие товары по легальным схемам стало невозможно. Поставщики перестали отгружать их российскому бизнесу. Но выход правительство нашло очень быстро: система параллельного импорта заработала на полную мощность. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в Россию по этой схеме было доставлено товаров на $20 млрд. И хотя это всего 5% от объема импорта, для насыщения рынка этого хватило. В этом году доля явно будет выше.

В итоге в Россию теперь попадают почти все санкционные товары: айфоны, иномарки, автокомпоненты, даже киноновинки. Однако по схеме параллельного импорта можно завозить не все подряд, а лишь те товары, которые имеются в специальном перечне, который предлагает Минпромторг и утверждает правительство. При его составлении чиновники исходят из дефицитности конкретной продукции. Тем не менее, эксперты считают, что стоит поступить от обратного. То есть разрешить ввозить все, а список составить лишь для запрещенных ко ввозу товаров.

Экспорт запретить не удалось

Одна из мер, которая должна была обрушить нашу экономику, – введение потолка цен на нефть и нефтепродукты. А до этого страны Запада методично ограничивали поставки российских энергоресурсов покупателям. Апофеозом этой борьбы стал подрыв трех веток «Северного потока».

Все эти санкции должны были привести к сокращению экспорта наших энергоресурсов. Отчасти это удалось. В первые месяцы объемы поставок резко просели. Но потом профильные власти и крупнейшие компании нашли способы санкции обойти и резко нарастили продажи в дружественные страны. Так, только Индия теперь забирает около трети всех экспортных поставок российской нефти. И снижать аппетиты не планирует.

Да, энергоресурсы сейчас в основном продаются не по тем ценам, которые позволили бы обеспечить нам безбедное существование. В частности, нефть реализуется с дисконтом. Сложнее стало поставлять сжиженный природный газ. У компаний снижается чистая прибыль. Но в целом экономика осталась в работоспособном состоянии. А учитывая большое количество союзников по всему миру, обходить санкции оказалось хоть и сложным, но вполне посильным делом.

За неделю после начала СВО вкладчики сняли со счетов 2 трлн рублей. Но ЦБ смог справиться с паникой.

Повысилась роль государства

Большая заслуга в «разруливании ситуации» принадлежит правительству. Исполнительная власть оперативно реагировала на все эти введенные против нас пакеты санкций и свыше десяти тысяч действующих ограничений. В правительстве вовремя подставили плечо бизнесу и гражданам. Да, бюджетные траты выросли на четверть (см. «Факт»). Это было необходимо, чтобы насытить экономику деньгами и дать ей возможности для развития.

Чтобы эффективно бороться с санкциями от коллективного Запада, в правительстве был оперативно создан экспертный совет.

– Представители экспертного совета выдвинули 750 предложений по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Многие из них стали основой законопроектов либо актов правительства, – отметил премьер-министр Михаил Мишустин. – Но для сохранения динамики развития необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них.

Найти шаткий баланс между стабильностью и развитием – задача сложная: Пока правительству делать это удается. Правда, эксперты предупреждают: нужно научиться жить на меньшие доходы и эффективнее вкладывать деньги.

– Завершение процесса адаптации будет зависеть от подстройки экономики, и особенно бюджетной системы, к более низкому уровню экспортных доходов, – отмечают эксперты Высшей школы экономики в докладе «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту».

ТАК И СКАЗАЛ

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ:

– Российская экономика устояла. Она не рухнула, как предсказывали очень многие экономисты. Но произошло это за счет того, что внутри экономики, бизнеса, людей нашлись силы сделать то, что было сделано. В России рыночная экономика есть, и она работает. И она показала себя. Бизнес работоспособен, когда ему не мешают. Правительство и Центробанк действовали очень профессионально. Они вначале потушили пожарную опасность финансового краха. А все остальное сделал рынок. У бизнеса была активная адаптация. Он сшивал разорванные торговые цепочки. Наша экономика, конечно, слабее, чем была. Но это трудовой подвиг российских предпринимателей.

Источник: RTVI

Параллельный импорт позволил наладить поставки практически всех санкционных товаров

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023