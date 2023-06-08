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Экономика7 июня 2023 22:00

Формула выживания: оперативность чиновников плюс креативность бизнеса

Как российская экономика сумела обойти «адские» санкции Запада
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
То, что многие товары теперь поступают по параллельному импорту, на ассортименте магазинов практически не сказалось.

То, что многие товары теперь поступают по параллельному импорту, на ассортименте магазинов практически не сказалось.

Помните знаменитое «разорвана в клочья» от старика Байдена?! Смерть российской экономике он пророчил еще в прошлом марте. Но вышло наоборот. На удивление как зарубежным, так даже и отечественным экспертам наша экономика оказалась очень адаптивной, а предприниматели – изобретательными.

Сбили панику на финансовом рынке

Самый эффективный способ разрушить экономику любой страны – обанкротить ее банки. Финансовую систему часто сравнивают с кровеносной – она перекачивает деньги от одних экономических субъектов к другим. И если по каким-то причинам этот процесс тормозится, в экономике могут начаться большие проблемы. Так тромб закупоривает сосуд, и кровь не попадает к жизненно важному органу.

Удар по финансовой системе в прошлом году был очень сильным. За неделю после начала спецоперации вкладчики сняли со счетов в банках 2 трлн рублей. И начали активно менять их на валюту. Доллар подскочил в полтора раза – до 120 рублей. Нужно было срочно сбить панику, иначе последствия могли быть катастрофическими.

Западные санкции, конечно, нанесли ущерб российской экономике. Однако она осталась во вполне работоспособном состоянии.

Западные санкции, конечно, нанесли ущерб российской экономике. Однако она осталась во вполне работоспособном состоянии.

В такое время огромное значение приобретает филигранная денежно-кредитная политика. В ЦБ сделали выводы из предыдущих кризисов, точнее из тех ошибок, которые тогда были совершены. Построили сложные математические модели. И на этот раз приняли единственно верное решение. Во-первых, повысили ключевую ставку до 20% годовых. Это вынудило банки поднять ставки по вкладам до того же уровня. Во-вторых, ввели валютные ограничения. По ним снять в виде наличных можно было только до 10 тысяч долларов.

И это привело к искомому результату. Отток денег из финансовой системы прекратился. Зачем выводить сбережения из банка, если купить на них валюту все равно нельзя?! А держать их дома при такой инфляции бессмысленно. Вот и понесли люди деньги обратно, чтобы разместить под баснословные 20% годовых.

Как итог – панику сбили, вкладчиков успокоили. И уже через месяц ЦБ начал плавно снижать ключевую ставку. А все банки – даже те, что под жесткими санкциями Запада, – спокойно функционируют, получают прибыль, а некоторые даже платят рекордные дивиденды.

Ответ на запрет – параллельный импорт

Оказывается, в последние годы наш бизнес был очень и очень законопослушным. Ввезти что-либо без разрешения официального поставщика было нельзя. С одной стороны, это защищало легальных продавцов и дистрибьюторов. С другой – приводило к завышению цен и сокращению ассортимента. Часть экспертов давно ратовали за то, чтобы разрешить параллельный импорт, то есть завозить в страну товары известных марок без какой-либо лишней волокиты и разрешения «официалов». Но лобби крупных компаний этому всегда препятствовало. Естественно, объясняя все заботой о потребителях. Мол, в противном случае хлынет контрафакт.

Обходить ограничения на продажу энергоресурсов помогают поставки в дружественные страны.

Обходить ограничения на продажу энергоресурсов помогают поставки в дружественные страны.

После объявления санкций поставлять в нашу страну многие товары по легальным схемам стало невозможно. Поставщики перестали отгружать их российскому бизнесу. Но выход правительство нашло очень быстро: система параллельного импорта заработала на полную мощность. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в Россию по этой схеме было доставлено товаров на $20 млрд. И хотя это всего 5% от объема импорта, для насыщения рынка этого хватило. В этом году доля явно будет выше.

В итоге в Россию теперь попадают почти все санкционные товары: айфоны, иномарки, автокомпоненты, даже киноновинки. Однако по схеме параллельного импорта можно завозить не все подряд, а лишь те товары, которые имеются в специальном перечне, который предлагает Минпромторг и утверждает правительство. При его составлении чиновники исходят из дефицитности конкретной продукции. Тем не менее, эксперты считают, что стоит поступить от обратного. То есть разрешить ввозить все, а список составить лишь для запрещенных ко ввозу товаров.

Экспорт запретить не удалось

Одна из мер, которая должна была обрушить нашу экономику, – введение потолка цен на нефть и нефтепродукты. А до этого страны Запада методично ограничивали поставки российских энергоресурсов покупателям. Апофеозом этой борьбы стал подрыв трех веток «Северного потока».

Все эти санкции должны были привести к сокращению экспорта наших энергоресурсов. Отчасти это удалось. В первые месяцы объемы поставок резко просели. Но потом профильные власти и крупнейшие компании нашли способы санкции обойти и резко нарастили продажи в дружественные страны. Так, только Индия теперь забирает около трети всех экспортных поставок российской нефти. И снижать аппетиты не планирует.

Да, энергоресурсы сейчас в основном продаются не по тем ценам, которые позволили бы обеспечить нам безбедное существование. В частности, нефть реализуется с дисконтом. Сложнее стало поставлять сжиженный природный газ. У компаний снижается чистая прибыль. Но в целом экономика осталась в работоспособном состоянии. А учитывая большое количество союзников по всему миру, обходить санкции оказалось хоть и сложным, но вполне посильным делом.

За неделю после начала СВО вкладчики сняли со счетов 2 трлн рублей. Но ЦБ смог справиться с паникой.

За неделю после начала СВО вкладчики сняли со счетов 2 трлн рублей. Но ЦБ смог справиться с паникой.

Повысилась роль государства

Большая заслуга в «разруливании ситуации» принадлежит правительству. Исполнительная власть оперативно реагировала на все эти введенные против нас пакеты санкций и свыше десяти тысяч действующих ограничений. В правительстве вовремя подставили плечо бизнесу и гражданам. Да, бюджетные траты выросли на четверть (см. «Факт»). Это было необходимо, чтобы насытить экономику деньгами и дать ей возможности для развития.

Чтобы эффективно бороться с санкциями от коллективного Запада, в правительстве был оперативно создан экспертный совет.

– Представители экспертного совета выдвинули 750 предложений по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Многие из них стали основой законопроектов либо актов правительства, – отметил премьер-министр Михаил Мишустин. – Но для сохранения динамики развития необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них.

Найти шаткий баланс между стабильностью и развитием – задача сложная: Пока правительству делать это удается. Правда, эксперты предупреждают: нужно научиться жить на меньшие доходы и эффективнее вкладывать деньги.

– Завершение процесса адаптации будет зависеть от подстройки экономики, и особенно бюджетной системы, к более низкому уровню экспортных доходов, – отмечают эксперты Высшей школы экономики в докладе «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту».

ТАК И СКАЗАЛ

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ:

– Российская экономика устояла. Она не рухнула, как предсказывали очень многие экономисты. Но произошло это за счет того, что внутри экономики, бизнеса, людей нашлись силы сделать то, что было сделано. В России рыночная экономика есть, и она работает. И она показала себя. Бизнес работоспособен, когда ему не мешают. Правительство и Центробанк действовали очень профессионально. Они вначале потушили пожарную опасность финансового краха. А все остальное сделал рынок. У бизнеса была активная адаптация. Он сшивал разорванные торговые цепочки. Наша экономика, конечно, слабее, чем была. Но это трудовой подвиг российских предпринимателей.

Источник: RTVI

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