Автопром возрождается?

Вопреки всему АвтоВАЗ выжил и выпустил в прошлом году почти 190 тыс. машин. В планах на 2023 год: нарастить выпуск до 400 тыс., перезапустить производство LADA Largus.

«Мы пережили 10-балльный шторм»

Пожалуй, ни одна другая отрасль не испытала в результате санкций такого мощного удара, как автомобильная. Все крупные мировые компании, когда-то открывшие в России свои заводы, ушли с рынка, бросив не только оборудование и заводские корпуса, но и годами выстраиваемый бизнес. В итоге прошедший год завершился хуже некуда: продажи упали почти в 2,5 раза, а если говорить о машинах премиального сектора, то в 10 раз.

– О своем уходе из России, прекращении поставок либо приостановке производства заявили производители 45 автомобильных брендов, – сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Санкции не обошли и нашего флагмана – АвтоВАЗ. Уход компаний Renault и Nissan, образовывавших альянс с АвтоВАЗом, больно ударил по предприятию. В прошлом году пришлось существенно сократить производство в Ижевске, перевести выпуск LADA Vesta в Тольятти, предприятие то и дело простаивало – поставщики из недружественных стран перестали отгружать комплектующие. А те автомобили, которые все-таки сходили с конвейера, оказывались без привычных опций – подушек безопасности, преднатяжителей ремней, системы курсовой устойчивости ESP, антиблокировочной системы ABS. Такие машины называются «упрощенной версией». По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, это был самый тяжелый год за всю историю автозавода. «Мы прошли через 10-балльный шторм», – заявил он.

Продажи продукции завода по итогам 2022 года упали на 46%, тем не менее АвтоВАЗ выжил: предприятие выпустило 188,6 тыс. авто. И даже вопреки прогнозам альянса Renault Nissan, предрекавшим АвтоВАЗу многомиллиардные убытки, наш автогигант закончил год с прибылью 1,6 млрд руб.

В этом году АвтоВАЗ планирует собрать 400 тыс автомобилей. Это по-прежнему ведущий производитель на территории страны – на его долю приходится 27,9% от всех автомобилей, продающихся в России.

– В 2023 году нам предстоит работа в обстановке сложнейших внешних вызовов, связанных с санкционным давлением, – заявил Максим Соколов. – Нашими глобальными целями являются продолжение локализации ключевых деталей и компонентов для достижения технологического суверенитета LADA, тщательная работа с поставщиками, настройка логистических цепочек. Задачи на 2023 год – выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus (электромобиль. - Ред.) в Ижевске.

Кстати, локализация, которая вбита во все заводские планы, имеет и оборотную сторону. С одной стороны, да, это независимость от импортных поставок, но с другой – в наших условиях она приводит к повышению себестоимости, поскольку из-за меньших объемов производство компонентов в России обходится дороже, чем у глобальных поставщиков. Однако на заводе пообещали, что общий рост цен на автомобили LADA не превысит инфляцию.

АО «Кама» представило первый созданный в России электромобиль «Атом». Запас хода – 500 км, скорость – до 170 км/ч. В продажу машина поступит в середине 2025 г.

Секрет петербургского кроссовера

О перезапуске бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, где ранее производились такие модели, как Qashqai, X-Trail и Murano, Максим Соколов говорил еще в начале года. И вот в апреле АвтоВАЗ раскрыл, что будет выпускаться на предприятии. Это среднеразмерный городской кроссовер Lada X-Cross 5. Эксперты тут же подметили, что новинка один в один совпадает с китайской моделью FAW Bestune T77. Машина знакома россиянам, она поставляется официально и хорошо продается в автосалонах. Цены на модели прошлого года начинаются с 2,02 млн руб.

– Отлично едет, очень динамичная, хорошая шумоизоляция, а какая подвеска! – нахваливал менеджер одного из автосалонов.

Понятно, что все технические достоинства машины будут доступны и на его вазовском брате-близнеце. В Санкт-Петербурге под российской маркой будут собирать и другие китайские машины класса С и D (более крупные, чем традиционный для Тольятти класс B) – все они будут носить обозначение X-Cross. Выпуск планируется начать в июне.

О ценах на питерский «кросс» официально пока не сообщается. Но дилеры предполагают, что он будет стоить дешевле китайского собрата.

– Рекомендованная розничная цена (без скидок) ниже 2 млн руб. обеспечит новому вазовскому кроссоверу возможность участвовать в программах господдержки, что станет хорошим стимулом для его продаж, – считает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

На питерской площадке может производиться до 10 тыс. автомобилей в год. А собственное (не из импортных комплектующих) производство кроссоверов на базе Vesta планируется начать в Тольятти в 2025 г.

На «Москвиче» запущен конвейер

Питерский кроссовер – не единственный автомобиль под российской маркой, имеющий китайские корни. В том же ряду и автомобили «Москвич». Их выпускают на столичном автозаводе с тем же названием, до введения антироссийских санкций там производились автомобили марки Renault – Logan, Sandero, Megane и Fluence, а также Nissan Terrano. После ухода альянса из России автозавод, принадлежавший компании Renault, перешел в собственность правительства Москвы.

В апреле там был запущен главный конвейер. На нем собирают кроссоверы «Москвич 3» с бензиновым двигателем, вскоре к ним добавится и электромобиль «Москвич 3е», сейчас его собирают на отдельном участке. На этом же конвейере будут собирать и недавно продемонстрированный мэру Собянину лифтбэк бизнес-класса «Москвич 6».

Крупноузловая сборка производится из машинокомплектов автомобиля JAC JS4, которые доставляют из Китая: крупные детали кузова, платформа и трансмиссия, двигатель с коробкой передач, электродвигатель с аккумулятором. Из российского на автомобиле пока только система «Глонасс» и технические жидкости. Даже шильдик (эмблему «Москвича») делают в Китае.

Сейчас автомобиль «Москвич» полностью состоит из деталей, сделанных в Китае. Но к 2025 году уровень локализации должен дойти до 70%.

Но уже в этом году планируется начать переход к мелкоузловой сборке и локализации производства – автомобили будут поступать в более разобранном состоянии, а импортные детали постепенно начнут заменять изготовленными в России. Полностью российскими будут детали кузова и другие металлические элементы. Штамповку, сварку и покраску организуют здесь же – все необходимое оборудование осталось от французов.

Всего же уровень локализации автомобиля (стоимостная доля произведенных в России деталей), к 2025 г. должен дойти до 70% – это значит, объяснили на заводе, что и двигатель будет отечественным, и коробка передач, и аккумуляторная батарея для электромобиля. Импортной останется только «дорогая мелочевка», вроде автомобильной электроники.

Электромобиль «Москвич 3е» – не из дешевых, его стоимость 3,5 млн руб., но по ходовым качествам, комфорту и комплектации он выгодно отличается от других электромобилей и побогаче, чем «Москвич 3», у которого при цене в 2 млн руб., например, кресло водителя регулируется вручную и нет кожаных сидений.

У «электрички» даже самая простая комплектация включает в себя кожаный салон, панорамную крышу с люком, рейлинги, 6 подушек безопасности, тонировку задних стекол, бесключевой доступ, электрическую регулировку водительского сиденья по 4 направлениям, круиз-контроль, парктроники, автоматически складывающиеся зеркала, камеру кругового обзора и даже дистанционное управление стеклоподъемниками.

Всего на «Москвиче» в этом году собираются выпустить 50 тысяч машин, а в 2024-м – в два раза больше. Каждая пятая – на электротяге.

ЦИФРА

27,9% от всех автомобилей, продающихся в России, – это продукция АвтоВАЗа.

«Электричка» из Гребенкино

Еще один российский электромобиль собирается в деревне Гребенкино Липецкой области. Три двора посреди лесостепи, а ведь войдет в историю – здесь, на заводе «Моторинвест», началось серийное производство первых российских электромобилей Evolute – раньше, чем в Москве.

«Моторинвест» с переменным успехом еще с 2011 г. выпускал китайские кроссоверы, пока в 2019 г. над ним не нависла угроза банкротства.

Но после того, как иностранные автоконцерны сбежали из России, «Мотор-инвест» с уже готовыми мощностями и опытом работы с китайским автопромом оказался очень кстати. Минпромторг заключил с заводом специальный инвестиционный контракт, который предусматривает выпуск к 2033 году не менее 100 тыс. электромобилей в год и высокую долю российских комплектующих. Прогресс уже есть.

Нынешний «Эволют» производится из китайских машинокомплектов. Однако по контракту с Минпромторгом через 10 лет здесь должен быть создан автозавод полного цикла.

– Бортовые 12-вольтовые аккумуляторные батареи российские, вся телематика (противоугонные системы и бортовой компьютер. – Ред.), мультимедийные системы, ГЛОНАСС – тоже наш, компании МТС, – перечисляет генеральный директор завода Андрей Ханин. – Тяговые аккумуляторы пока китайские, но, возможно, их тоже будем выпускать в России. «Железо» будет все наше – штамповку кузовных деталей наладим, сварку и окраску — в течение 11 лет здесь должен быть создан автозавод полного цикла.

Кстати, в отличие от «Москвича» шильдик для «Эволюта» изготавливают в России.

Сейчас на заводе выпускают бюджетные седаны i-PRO и кроссоверы i-JOY с панорамной крышей. Все это производится методом крупноузловой сборки из китайских машинокомплектов автомобилей марки Dongfeng. Вот-вот начнется выпуск гибридного электромобиля i-JET – это суперский кросс-купе мощностью 646 л.с., способный разогнаться до 100 км/час за 3,9 сек., стоить машина будет от 5,5 млн руб. Всего в этом году «Эволют» планирует выпустить более 6 тыс. машин.

Китай наращивает поставки

А как дела с иностранными брендами? Сейчас они представлены главным образом Китаем. На калининградском заводе «Автотор», где когда-то выпускали Opel, Cadillac, BMW, Genesis, Kia, Hyundai – всего 25 иностранных моделей, и общий объем их производства доходил до 250 тысяч штук в год, сейчас ведут крупноузловую сборку малоизвестных в России китайских марок Kaiyi и BAIC, а до конца года планируется освоить еще и столь же неведомую SWM. Всего же в 2023 г. предприятие планирует выпустить около 30 тыс. автомобилей.

Китайские авто выпускаются и в Тульской области – там еще с 2019 г. концерн Great Wall собирает популярные внедорожники Haval. Помимо этого в Россию поставляются и машины, собранные непосредственно в Китае. Благодаря такому потоку авторынок оживился. Китайцы вошли без раскачки: по данным агентства «Автостат», например, буквально за месяц было создано 73 дилерских центра бренда Omoda.

Внедорожники Haval, которые производит крупный китайский автоконцерн Great Wall, весьма популярны в нашей стране. В топ-10 самых продаваемых автомобилей в апреле этого года два – марки Haval.

Постепенно россияне привыкают к новым маркам.

– Массовый сегмент китайцы закрывают хорошо – их машины вполне на уровне Honda CRV, Toyota RAV4, Nissan Quashkai и даже Mersedes GLA, – говорит Денис Решетников. – Они красивые, современные, хороши по мультимедиа, по тактильным свойствам –приятно рукой провести. Да и едут вполне себе. Закрывает Китай и средний премиальный сегмент, например, KIA-Sorento или Lexus китайцы вполне способны заменить. Однако сделать то же с рафинированным немецким премиумом они не смогут. Не думаю, что народ скоро пересядет с премиальных «БМВ» и «Мерседесов» на китайцев.

Для тех, кто не хочет поступаться принципами, существует параллельный импорт. В Россию окольными путями ввозят Range Rover, Jeep, Audi, Mercedes, Volkswagen и другие марки. Принцип такой. Например, Audi официально в Россию не поставляется.

Но поставляется в ОАЭ. Предприниматель покупает это Audi в Эмиратах и везет в Россию. Поклонник немецкого автопрома может быть доволен, но уже за другие деньги.

Еще один канал пополнения автопарка – это завоз топовых европейских и японских моделей с ярлыком «Made in China». Ну а чем «Мерседесы», собранные в Китае, хуже турецких и российских, которые мы с радостью покупали до санкций? В автосалонах уже можно встретить китайские «Хонды», «Фольксвагены» и «Мазды».

– Китай определенно будет наращивать поставки автомобилей в Россию, – уверена глава российско-китайской компании «Сино-Русс» Сурана Раднаева. – Опасения, что он будет действовать с оглядкой, боясь каких-то санкций со стороны США и европейских стран, не имеют оснований. Китайским компаниям выгодно поскорее занять ниши, освободившиеся после ухода автопроизводителей из недружественных стран. Пример тех, кто это уже сделал, вдохновляет, тем более что в России уже все есть для развития автобизнеса. Автосалоны и сервисы, созданные когда-то под европейские, корейские и японские автомобили, только и ждут, чтобы кто-то пришел и загрузил их работой.

Упрощенка показала, чего хочет потребитель

Выпуск моделей без привычных функций неожиданно показал автопроизводителям, чего в действительности хочет массовый потребитель. Такие машины, естественно, несколько подешевели. И что же – покупатели возликовали, никто и не вспомнил про ABS.

– Многие пишут: нам ваши электростеклоподъемники не нужны, мы даже без электроусилителя руля справимся, – говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кодаков. – Дайте нам простую машину, как можно более дешевую, потому что мы ездим из деревни в райцентр, автобанов у нас нет. Вопрос именно в цене. Потому что при средней медианной зарплате 35 тыс. рублей сложно потянуть автомобиль, а кредиты подорожали.

Так что эксперимент с упрощенкой удался. Потребитель с удовольствием примет автомобиль в комплектации «лишь бы ехал» – главное, чтобы цена была доступной.

ДОСЛОВНО

Поддерживаем производителей, стимулируем спрос

– Развитие отечественного автомобилестроения осуществляется в соответствии с утвержденной Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года, – рассказал в эксклюзивном комментарии для «КП» курирующий автопром замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. – Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в отрасли стабилизируется, продолжается реализация проектов развития.

Минпромторгом России разработан комплекс мер поддержки, направленных на запуск новых проектов, наращивание объемов производства и локализацию компонентной базы. Напомню, что к действующим мерам относятся субсидирование НИОКР, механизм заключения Специальных инвестиционных контрактов с производителями, кластерная инвестиционная платформа и действующие программы Фонда развития промышленности. Например, по запущенной

в 2022 году программе ФРП «Автокомпоненты» уже выдано 14 займов на общую сумму 45,2 млрд руб. Также для остро нуждающихся в поддержке категорий граждан продолжают действовать программы стимулирования спроса. Мы находимся в постоянном контакте с участниками рынка и ориентируемся на потребности отрасли с целью выработки совместных решений по усилению действующих мер.

Упрощенка показала, чего хочет потребитель

Выпуск моделей без привычных функций неожиданно показал автопроизводителям, чего в действительности хочет массовый потребитель. Такие машины, естественно, несколько подешевели. И что же – покупатели возликовали, никто и не вспомнил про ABS.

– Многие пишут: нам ваши электростеклоподъемники не нужны, мы даже без электроусилителя руля справимся, – говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кодаков. – Дайте нам простую машину, как можно более дешевую, потому что мы ездим из деревни в райцентр, автобанов у нас нет. Вопрос именно в цене. Потому что при средней медианной зарплате 35 тыс. рублей сложно потянуть автомобиль, а кредиты подорожали.

Так что эксперимент с упрощенкой удался. Потребитель с удовольствием примет автомобиль в комплектации «лишь бы ехал» – главное, чтобы цена была доступной.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023