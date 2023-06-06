«Пачка масла 175 граммов? Покажите-ка цену за кило!»: продавцов обяжут сделать ценники понятнее

В Госдуме предложили обязать продавцов указывать цену за килограмм или литр товара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Магазины хотят обязать указывать цену товара за килограмм или литр. То есть информация, сколько стоит конкретная пачка масла или бутылка пива, пусть тоже будет. Но рядом на ценнике — пересчет на килограммы или литры. Чтобы потребитель мог без проблем сравнить со стоимостью других аналогичных товаров.

Такой законопроект внесен в Госдуму.

Ценники у нас зачастую и так уже с лупой надо разглядывать — столько там всего должно быть написано. Но в новшестве с ценой за килограмм, как объясняют эксперты, смысл есть. Поскольку это самая простая мера против «шринкфляции» - когда цена продукта вроде бы остается прежней, но вес упаковки уменьшается.

В России об этой беде впервые заговорили в кризис 2008-2009 годов. Но тогда это были единичные случаи. А сейчас подобные «подмены» носят почти массовый характер. Например, была классическая пачка масла 200 г — а стало 180 г. Вместо литрового пакета молока — 0,93 л. И уж совсем издевательское — 0,43 л пива вместо традиционных 0,5 л.

Для покупателя, который на ходу берет знакомые упаковки, такие изменения незаметны. А производители подобным образом маскируют рост цен. И вроде бы это не худший вариант — поскольку хотя бы качество продукта сохраняется. Гораздо хуже, когда предприятия начинают удешевлять продукцию, заменяя ингредиенты на менее качественные. И даже вроде бы все относительно честно — объем-то на упаковке указан. И все же осадочек остается — ну ведь обвели же вокруг пальца!

Но поможет ли новый законопроект справиться с таким хитрым маркетингом? Не придумают ли чего нового?

- "Шринкфляция" - изменение литража, граммовок и т. п. - это действительно не единственное ухищрение в магазинах, - говорит член Генсовета «Деловой России», член комитета по торговле Олег Воробьев. - Например, на одном и том же прилавке лежат товары, чаще всего весовые, где на одни указана цена за упаковку, а на других цена за 100 граммов. Зачастую человек только на кассе понимает эту разницу. Инициатива, о которой мы говорим, не столько поможет побороть "шринкфляцию", сколько в целом поспособствует защите прав потребителя на достоверную информацию о товаре.