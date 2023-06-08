Наука о здравом уме

Над технологией, которая позволит «механически» улучшать память, ученые работают давно. И некоторые успехи есть! Фото: Shutterstock

Большинство современных людей страдает от забывчивости, снижения концентрации внимания, упадка сил. Виной тому и «мозговой туман» – одно из частых последствий ковида, и сам ритм жизни в XXI веке. Нескончаемое пролистывание новостных лент соцсетей, навигаторы и другие «электронные помощники», от которых мы уже не можем оторваться, постоянная многозадачность – все это приводит к изменениям в работе головного мозга, говорят ученые-нейробиологи. Увы, далеко не всегда в лучшую сторону. В то же время наш организм продолжает эволюционировать, приспосабливаться к новым условиям, чтобы смягчить влияние вредных факторов. Однако это процесс небыстрый, а улучшить память, повысить работоспособность и, конечно же, замедлить старение мозга хочется уже сейчас. Чем может помочь наука и что делать на практике, мы выяснили у ведущих российских экспертов.

Стимулятор памяти

В Федеральном научном центре неврологии проводят вдохновляющие эксперименты. Фактически здесь применяют «стимулятор памяти», мечту большинства людей. Разработанная технология называется «навигационная транскраниальная магнитная стимуляция головного мозга».

– С 2009 года мы провели более 3 тысяч таких процедур в рамках научных исследований, – рассказал в интервью «Комсомольской правде» директор Центра, вице-президент РАН, академик, доктор медицинских наук Михаил Пирадов. – Суть технологии – воздействие на определенные зоны коры головного мозга электромагнитными полями.

Сначала человеку делают МРТ (магнитно-резонансную томографию) – благодаря ей можно «увидеть» необходимые зоны. Затем к этим участкам мозга с помощью специального устройства подаются импульсы, электромагнитные сигналы.

– Человек ощущает их как очень легкое постукивание (по голове). В результате к нужному участку мозга улучшается приток крови, – пояснил академик Пирадов. – Также задействуются нейротрансмиттеры (вещества, переносящие сигнальные молекулы). Мы пока не до конца понимаем, что именно в деталях происходит, но эффект налицо: после одной 30-минутной сессии стимуляции мозга уровень запоминания слов улучшается в среднем на 20%.

У технологии есть как большие перспективы, так и несовершенства, которые пока не позволяют ее широко применять, отметил ученый. «Основная проблема в том, что пока у наших добровольцев память улучшается на небольшой период времени. Над тем, как достичь длительного эффекта, сейчас работают во всем мире. Мы тоже продолжаем исследования», – сообщил Пирадов.

Хорошая новость в том, что этот метод помогает не только улучшить память, но и восстанавливать движения людям после инсульта. А также улучшать состояние при тяжелых формах рассеянного склероза и при депрессии, которая не поддается лечению фармпрепаратами. Кроме того, в планах российских ученых использовать магнитную стимуляцию при сосудистой деменции – это одна из самых частых причин слабоумия в пожилом возрасте.

Аэробные упражнения и физические нагрузки способствуют росту новых нервных клеток, продляя тем самым молодость мозга.

Витамин Д против деменции

В этом году опубликовано обнадеживающее исследование: прием витамина Д снижает риск старческого слабоумия (деменции) на целых 40%! К таким выводам пришли ученые кафедры психиатрии Медицинской школы Университета Калгари (провинция Альберта, Канада). Специалисты проанализировали состояние психического здоровья людей, которые регулярно принимали препараты с витамином Д в среднем в течение 10 лет.

Выяснилось, что в возрасте старше 70 лет деменция у таких пенсионеров встречается на 40% реже, чем у тех, кто обходился без добавок витамина. При этом у женщин благотворный эффект витамина Д оказался выше, чем у мужчин. У лиц – носителей варианта гена APOE4 (это разновидность гена APOE, при которой значительно повышается риск развития болезни Альцгеймера) защитный эффект был слабее.

В целом же исследование показывает, что витамин Д обладает потенциалом для профилактики деменции, отмечают эксперты.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

«Золотые» правила для сохранения молодости мозга

1. Физические нагрузки

По данным исследований, росту новых нервных клеток способствуют аэробные физнагрузки, рассказала руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина. Полезны бег, плавание, езда на велосипеде, лыжах, коньках, аэробика, ходьба быстрым шагом.

Доказано, что аэробные упражнения и регулярные силовые нагрузки снижают риски депрессии и замедляют возрастное ухудшение когнитивных функций, добавляет профессор Алексей Москалев.

2. Здоровый сон

Во время глубокой фазы сна головной мозг избавляется от накопившегося за время его работы токсичного «мусора». Благодаря этому на следующий день улучшается концентрация внимания и в целом снижается риск неблагоприятных изменений в мозге, включая возрастные.

3. Снижение стресса

Хронические стрессы активизируют все воспалительные процессы, и в том числе повышают угрозу развития заболеваний, разрушающих мозг. И да, это не миф: длительные стрессы буквально «отшибают» память. Поэтому врачи советуют принимать меры, снижающие стресс: прогулки на свежем воздухе, общение с единомышленниками, рисование, занятия музыкой, танцами. При необходимости – обращение за медицинской помощью.

4. Цифровой детокс

Перегрузка информацией, которую мы сейчас получаем в основном по цифровым каналам (соцсети, различные сайты), снижает концентрацию внимания и ухудшает память, предупреждает невролог Ирина Милюхина. Врач советует прекращать просмотр новостных лент и соцсетей за час-полтора до сна.

А также, по возможности, сокращать количество подписок в соцсетях, сохраняя только реально необходимые.

Постоянно всплывающие, мелькающие сообщения отвлекают и перегружают мозг, поясняет эксперт.

5. Внимание к важным анализам

Работоспособность мозга, включая память, серьезно зависит от крово-обращения и состояния кровеносных сосудов. Врачи выделяют три наиболее важных показателя, за которыми нужно следить:

• артериальное давление. Норма: 130/80 мм рт. ст.;

• уровень общего холестерина в крови. Норма – не более 5,5 ммоль/л;

• уровень глюкозы в крови. Норма (натощак) – не более 5,9 ммоль/л.

Постоянное пролистывание новостных лент и соцсетей перегружает мозг и – как следствие – снижает концентрацию внимания и ухудшает память. Фото: Shutterstock

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Все ли у вас в порядке с запоминанием?

– Есть простой тест для проверки памяти, – рассказал академик Пирадов. – Человеку дают прочитать листок бумаги с десятью любыми короткими словами. Через 10 минут нужно по памяти написать их. И еще раз – через час. Если удалось вспомнить 8 и больше слов, то все в порядке. Если нет – нужно подумать об обращении к врачу-неврологу для полноценного обследования. В первую очередь делается МРТ, чтобы понять, нет ли опасных изменений в веществе головного мозга. Также применяются современные нейропсихологические тесты, исследуются сонные и позвоночные артерии.

Диета против Альцгеймера

Еще одно недавнее исследование подтвердило: существует тип питания, который ощутимо снижает угрозу деградации мозга. Так называемая средиземноморская диета почти на четверть (23%) уменьшает риск развития болезни Альцгеймера, выяснили ученые Университета Ньюкасла (Великобритания). Примечательно, что эффект обнаружен у следовавших диете жителей Туманного Альбиона. Это стало ответом скептикам, которые утверждали, что средиземноморский стиль пищевого поведения срабатывает только вкупе с проживанием на берегу моря в солнечной Испании или Греции.

Эксперты проанализировали медицинские карты более 60 тысяч британцев, которые вступили в эксперимент в возрасте от 40 до 69 лет. Срок наблюдения составил в среднем 9–10 лет. И пришли к оптимистичному выводу о защитном эффекте диеты. В чем ее секрет? Средиземноморский тип питания акцентируется на продуктах, которые снижают угрозу хронического воспаления во всем организме, включая мозг, поясняют специалисты. Согласно научным данным такое воспаление вносит весомый вклад в деградацию мозга. Питаясь правильно, можно уменьшить риски.

Кроме того, исследования показывают, что серьезную роль в нейродегенерации, включая развитие деменции, играет нарушенная микрофлора кишечника, рассказал ученый-биогеронтолог, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев.

«Из кишечника в наш мозг постоянно поступают сигналы о голоде, насыщении и воспалительных процессах. Разлад в сложно устроенном взаимодействии приводит к ряду заболеваний. Болезнь Альцгеймера – в их числе. Поэтому очень важно поддерживать баланс микрофлоры кишечника. И средиземноморская диета – самый подходящий для этого стиль питания», – отметил профессор Москалев.

Ученые выявили прямую связь между тем, как человек питается, микрофлорой кишечника и деградацией мозга. Фото: Shutterstock

В ТЕМУ

Над чем еще работают российские ученые

Поддержкой фундаментальных исследований, в том числе в области медицины, в нашей стране занимается Российский научный фонд (РНФ).

С декабря прошлого года он также уполномочен поддерживать прикладные исследования и разработки промышленных технологий.

– Всего у нас сейчас 10 тысяч научных проектов. Это огромная база, фактически «карта науки», – пояснил гендиректор РНФ Александр Хлунов, выступая на пресс-конференции, приуроченной ко Дню науки – 2023. – Мы поддерживаем 50 тысяч российских ученых.

В числе перспективных медицинских проектов, связанных с профилактикой и лечением заболеваний мозга, Хлунов назвал, в частности:

• изучение болезни Паркинсона: роли воспалительных процессов и определенных генов в развитии этого тяжелого недуга. Задача – разработка передовых методов диагностики для максимально раннего начала лечения (полностью победить эту болезнь современная медицина пока не может);

• исследования в рамках борьбы с болезнью Альцгеймера. В частности, изучается, как можно затормозить деградацию мозга у больных с учетом особенностей формирования новых капилляров (мелких кровеносных сосудов).

БУДЬ В КУРСЕ

Основные принципы средиземноморской диеты

Этот тип питания приветствует следующие продукты и частоту их употребления:

• цельнозерновые крупы (бурый рис, ячневая, овсяная и другие), а также хлеб и спагетти из муки грубого помола: каждый день;

• рыба и морепродукты: минимум раз в неделю;

• оливковое и льняное масло: без ограничений;

• овощи, фрукты: каждый день;

• твердые сыры: несколько раз в неделю;

• листовая зелень: желательно каждый день;

• орехи: каждый день;

• красное сухое вино — не более одного бокала в день при отсутствии противопоказаний.

! Какие продукты следует упо-треблять пореже и поменьше:

• красное мясо: не более 100–150 г свинины, говядины или баранины

1–2 раза в неделю. В идеале – заменять их рыбой или птицей;

• сливочное масло – чем меньше, тем лучше;

• сладости – стремиться к минимуму, заменять фруктами и сухофруктами.

Наш организм продолжает эволюционировать, приспосабливаться к новым условиям

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Время новых дел", посвященного ПМЭФ-2023