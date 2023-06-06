Мишустин рассказал о планах по развитию туризма в Арктике

Во вторник Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию Северного морского пути. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во вторник Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию Северного морского пути. Это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком.

Премьер напомнил, что в ближайшие 13 лет инвестиции в Северный морской путь превысят 2 трлн. рублей. При этом из них лишь треть государственные инвестиции. Большая часть придется на частные вложения.

План развития Северного морского пути правительство подготовило по поручению президента. Как отметил Михаил Мишустин, речь идет о формировании новой экономики Арктики. Будут построены порты и терминалы, более 50 ледоколов и судов ледового класса, аварийно-спасательные центры, а также создана орбитальная группировка спутников.

- Решающим фактором для бизнеса является возможность свободно перенаправлять грузы по любому маршруту – в восточном или западном направлении, оставаясь при этом в российском территориальном море и исключительной экономической зоне, что значительно усиливает конкурентоспособность отечественных предприятий на мировом рынке, - отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что часть проектов для развития Севморпути уже реализованы:

- создана современная система управления, которая повысила эффективность судоходства и его безопасность. С космодрома Восточный запущен спутник радиолокации ледовой обстановки.

- построено три атомных ледокола, в том числе самый мощный в мире – «Арктика».

- Завершено строительство морского терминала «Утренний» в Обской губе. В августе он должен принять плавучий завод по производству сжиженного природного газа.

- В этом году с опережением графика запланирован вывод на орбиту пяти метеорологических спутников, которые обеспечат непрерывное наблюдение и помощь на всех арктических маршрутах.

Мишустин также рассказал, что интерес к участию в проекте Северного морского пути проявляют зарубежные партнеры. В их числе - Индия.

- Это кратчайший водный маршрут для транзита товаров из стран Юго-Восточной Азии и Китая в порты Европы, - сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что арктическую зону уже посещают около 1,5 млн.туристов в год - и российских, и иностранных. Правительство намерено и дальше развивать туризм в Арктике. Он не только дает хорошую прибыль, но и позволяет создавать много рабочих мест.

Во вторник Михаил Мишустин также провел стратегическую сессию по развитию ракетно-космической отрасли. Премьер заявил, что Россия для сохранения своих позиций должна быстрее нарастить спутниковую группировку до тысячи космических аппаратов. К этой работе привлекут частный бизнес.

- Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день – это резкое увеличение спроса на космические услуги. Такие технологии проникают во все сферы – интернет, связь, сервисы для бизнеса и граждан, дистанционное зондирование Земли, навигацию. Они крайне востребованы и при реализации масштабных инфраструктурных проектов, что особенно актуально для России с учетом протяженности ее территории, - отметил премьер.