«Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь эвакуированным жителям Белгородской области

В ближайшие сутки поступит ещё порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде. Фуры со всем необходимым для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская, Воронежская области, а также республика Татарстан.

ТОЧКА ВХОДА

«Ситуация остаётся сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально всё. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

«Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через «Единую Россию» передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной», – сказал Вячеслав Гладков.

Андрей Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.

«Единая Россия» станет «точкой входа», куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь», – отметил он.

Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии «Единой России» будет депутат Госдумы Артём Туров.

СТРАНА ПОМОЖЕТ

Одним из первых гуманитарную помощь в Белгородскую области направило Татарстанское отделение партии.

«Люди несут одежду, бытовую химию, лекарства. Направили 31 тонну всего необходимого», – сообщил секретарь Татарстанского реготделения «Единой России», председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин.

Также помощь направило Московское областное отделение «Единой России».

«Первые две фуры уже дошли. Всё, что необходимо, будем собирать в плановом режиме. Всем миром решать проблемы, которые стоят перед нами. Регион поможет и с восстановлением разрушенных объектов, инфраструктуры», – сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Московской облдумы Игорь Брынцалов.

Владимирская область не только направила 20 тонн гуманитарной помощи, 10 из которых уже дошли, но и готова разместить порядка тысячи жителей Белгородской области с детьми.

«Если будет больше потребность, готовы подготовить больше мест», – подчеркнул секретарь Владимирского реготделения «Единой России», губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил все региональные отделения, которые оперативно отреагировали и направили помощь жителям Белгородской области.