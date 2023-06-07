Приказано выжить

Добывать пропитание придется охотой и квестами. Фото: Экстремальное реалити-шоу «Аркуда»

Помню, как засматривались мы первыми выпусками «Последнего героя» (того самого - настоящего, а не последующих пародий). Давненько это было, давненько… Время прошло, а сожаление осталось: ну почему нужно тащить для шоу людей через полпланеты под пальмы? Почему бы не попробовать вырастить бабу-ягу... то есть выживальщиков, в своем коллективе? Ведь у нас шикарнейшие условия, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. И каково же было удивление, что все сожаления напрасны. И уже существует шоу на выживание и именно в дальневосточной тайге. Называется оно «Аркуда», и скоро начнутся съемки уже четвертого сезона!

Организатор экстремального реалити-шоу «Аркуда» Алексей Абрамов побывал в гостях у совместной с Русским географическим обществом программы «Клуб знаменитых путешественников» и рассказал о том, как попробовать себя на прочность.

За державу обидно

- Алексей, первый сезон шоу вышел аж в 2017 году. Как возникла идея?

- Возникла от обиды за державу. Вот везут телевизиощики ребят на какие-то острова: пальмы, кокосы, омары… Ну разве это экстрим? А мы живем в уникальном месте. Дальний Восток по богатству своей природы соперничает разве что с джунглями Амазонки. Много локаций на любой вкус, много контрастных рек, гор, озер, и просто грех здесь не снимать такие проекты.

Нам хотелось взять обычных ребят - не звезд - и посмотреть, как они будут вести себя в экстремальных условиях дальневосточной тайги. Кроме того, показать зрителям, какие есть красоты. А еще - чему-то научить, потому что есть печальная статистика: каждый год люди уходят в лес за грибами, за ягодами и пропадают. Мы точно знаем, что, если бы они посмотрели хотя бы один наш сезон, то почерпнули для себя какие-то лайфхаки, и шансы на выживание резко увеличились бы.

Несмотря на экстрим, время для веселья тоже находится. Фото: Экстремальное реалити-шоу «Аркуда»

Останутся только двое

- Там же не только выживание, но и игровой момент?

- Да, это чем-то похоже на первые выпуски «Последнего героя». Две команды по пять человек живут в разных лагерях, получают разные задания. На старте все просто - надо добыть огонь, построить до ночи укрытие. Со следующего дня начинаются уже квесты, соревнования друг против друга. Выигравшая команда остается в полном составе, а проигравшая начинает думать, кого выгнать.

До финала дойдут только двое, между ними происходит финальная битва.

- Побеждает обычно наиболее физически развитый?

- Отнюдь. Практика показывает, что побеждает тот, кто более подготовлен морально и психологически. Мы много видели физически крепких ребят, которые ломались на третий-четвертый день и уходили.

- Уйти можно в любой момент?

- Да, конечно. Рядом же находится третий лагерь - организаторов, которые обеспечивают съемки и безопасность.

Про питание

- А с едой что? Собирательство, охота?

- Да, конечно, мы стремимся к тому, чтобы наш проект научил в том числе добывать пропитание в лесу. Но все зависит от времени года. Первый сезон мы снимали зимой. Потому в квестах разыгрывались пайки солдатские. Во втором сезоне вообще не было проблемы с провиантом: август, тайга просто как холодильник дома - валом брусники, грибов, орехов, какую-то живность ловили. Третий сезон - самое начало весны, в горах, конец мая - начало июня. Там тоже особо ничего не было, и еду участники получали в виде бонуса, проходя испытания. Помню, первая команда у нас поела на третий день, вторая - на четвертый.

- Видимо, это была самая вкусная еда в их жизни.

- Да, все говорят, что через несколько дней начинают понимать, как это здорово - диван, горячая ванна, теплый туалет, сковородка жареной картошечки... Но что странно - по окончании шоу их тянет обратно. У нас девиз проекта: «Прежним не останется никто», и он работает.

Первое задание - до темноты обустроить себе ночлег. И это самое легкое… Фото: Экстремальное реалити-шоу «Аркуда»

Кто на новенького?

- Сколько дней длятся испытания в дикой природе?

- Полные съемки 10 дней плюс-минус один-два дня. Это минимум, чтобы люди раскрылись, проявили себя. Кстати, до 30 июня мы проводим отбор в новый сезон «Аркуды». Если вам больше 18 лет, вы физически здоровы и мечтаете о приключениях, то снимаете короткую видео-визитку и отправляете нам.

Сниматься сезон будет на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на берегу Амура, с 29 июля по 9 августа. Главный враг будет в этот раз не мороз, а комары, гнус - все, что живет в наших гостеприимных лесах. Ну и чтобы победить в этом экстремальном шоу, нужно в первую очередь победить себя.

- Участие бесплатное? Пол имеет значение?

- Участие бесплатное. Нужен смешанный состав - так интереснее. Кстати, у нас люди поженились после первого сезона. Так что действительно, «прежним не останется никто».

ВАЖНО!

Заявиться на участие можно до 30 июня.

Все подробности об отборе кандидатов - на сайте проекта www.arkudashow.ru