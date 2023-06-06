Тест «КП»: Продолжишь ли ты известные стихотворения

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Россия - страна поэтов.

Попробуйте летним вечером крикнуть какой-нибудь пьяной компании под окном: «Это кто?!» Обязательно получите рифмованный ответ.

Или взять восклицание: «А работать за тебя кто будет?! Пушкин?» Заметьте, не химик Менделеев будет работать, не математик Лобачевский - отдуваться приходится поэту...

Мои соседи так любят стихи, что даже ругаются в рифму: «Закрой рот, урод!», «Нет зарплаты! Да пошла ты!», «Так бы и убила дебила!»

И если обычный человек на 60 процентов состоит из воды, то житель России на столько же - из поэзии. Поэтому вам наверняка не составит труда пройти наш тест.

Задача - продолжить стихотворные строчки. Выберите из двух вариантов правильный.