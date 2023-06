Демографическая загадка: в каждом году есть 9 дней, в которые почти никто не рождается

К сожалению, день рожденья только раз в году. Фото: Shutterstock

Когда родился, тогда и пригодился

Родиться можно в любой день года. В этом смысле они – дни – ничем друг от друга не отличаются. То есть, даты появления на свет должны распределяться равномерно по всему году. Но как выяснилось, существуют эдакие мистические провалы – дни, в которые почти никто не рождается. Проведя несложные, но масштабные исследования, британские ученые их выявили – «неурожайных» набирается по 9 дней в каждом году. И что самое удивительное – они регулярно выпадают на одни и те же даты: 1 и 2 января, 29 февраля, 4 июля, 23,25,27 ноября, 24 и 26 декабря. С 29 февраля большой загадки нет – этот день бывает раз в четыре года. С 1 и 2 январем и с декабрьским «провалом» – тоже: Новый год, Рождество. Роддома принимают меры – или стимулируют роды, чтобы младенцы появлялись на свет чуть раньше, или наоборот. А чем неугодны остальные дни, абсолютно не понятно.

Чем гуще фиолетовый цвет в таблице, тем меньше дней рождений приходится на этот день. А чем гуще малиновый, тем — больше.

Элементарная логика подсказывает, что дело тут в зачатии и сроке беременности, которая, как известно длится 9 месяцев. То есть, в дни, отстоящие на 9 месяцев от того или иного «провала», зачатие происходит крайне редко. Почему? Разумных причин не видно. И на волю случая списать такие совпадения трудно – уж слишком они регулярны.

Кстати, вполне понятно, откуда берутся популярные даты. Чаще всего дни рождения выпадают на август-сентябрь-октябрь, потому что за 9 месяцев до этого становится холодно и тоскливо – природа сам толкает мужчин и женщин в объятия друг друга. У тех, кто сознательно планировал завести ребенка, появляется время заняться этим вдумчиво и целенаправленно.

А то, что период летних отпусков не столь богат на зачатия, странно. Через 9 месяцев – в январе, феврале и марте, дни рождения встречается сравнительно редко. Исключение – опять же загадочное – 14 февраля. Популярный день рождения среди множества непопулярных.

9 самых редких дней рождений.

КСТАТИ

Ученые обнаружили, что здоровье человека зависит от месяца его рождения

Профессор Николас Татонетти (Nicholas P. Tatonetti ) и его коллеги (из Медицинского центра Колумбийского университета (Columbia University Medical Center) изучили в свое время медицинские карты почти 2 миллионов пациентов, обращавшихся к врачам в период с 1985 по 2013 год. И обнаружили, что представители одних знаков зодиака более болезненны, чем другие. То есть, месяц рождения человека определяет, насколько здоров он будет.

О своем открытии медики оповестили в обширной статье, опубликованной в специализированном журнале The Journal of the American Medical Informatics Association.

Не очень везет со здоровьем тем, которые рождаются с января по март - они чаще других ходят по врачам. Реже других лечатся родившиеся с сентября по октябрь. Стало быть, зима, похоже, все-таки самое лучшее время для зачатия. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика.

Ситуация меняется в противоположную сторону, если речь идет об ОРВИ – родившиеся весной «простужаются» чаще.

Психологи считают, что в астрологии что-то есть. Фото: Shutterstock

Тем, чьи дни рождения выпадают на июнь, следует в первую очередь опасаться венерических заболеваний. «Январских» почему-то чаще тошнит, и насекомые их чаще кусают.

И личность человека, похоже, все-таки зависят от того, кто он по гороскопу

Марк Гамильтон (Mark A. Hamilton) из университета Коннектикута (University of Connecticut) не агитирует за астрологию, но полагает: связь характера человека с тем, кто он по гороскопу, все-таки существует. Гамильтон обосновал ее в журнале Comprehensive Psychology, сопоставив особенности личностей почти трехсот видных деятелей культуры, науки и политики с датами их рождения.

Особенно много знаменитостей нашлось среди Стрельцов, Козерогов, Водолеев, Рыб и Овнов - знаков, обладателей которых астрологи считают мечтательными и креативными. Чуть меньше уникумов среди «упорных» Тельцов, Львов и Скорпионов, склонных к тому же к неврастении.

Вывод ученого: совсем уж доверять астрологии не стоит, но использовать ее для приблизительной оценки того или иного человека можно. Поскольку некая «грубая» связь черт характера и знака зодиака просматривается – пять же статистически.