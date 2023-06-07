«Нам объявили войну»: французские виноделы в ужасе от планов властей

Учитывая возмущение и недовольство французских фермеров, министерство сельского хозяйства продолжает работать над согласованием компенсации для пострадавших виноделов Фото: EAST NEWS

Французские фермеры шокированы решением властей уничтожить 9500 гектаров виноградников. Начнут акцию с пригородов Бордо — региона, который славится по всему миру своими изысканными красными винами. Столь радикальные меры приняты, чтобы преодолеть проблему перепроизводства и стимулировать фермеров переключиться на выращивание более востребованных культур, таких как пшеница, сообщил французский минсельхоз. Но местные производители такими объяснениями не удовлетворены.

«Мы не в кризисе, мы в состоянии войны. В 2022 году лишь на наш регион приходилось 13% продаж красного вина, 7% – розового и 2% – белого. Наш регион продает 3,8 миллиона гектолитров вина в год. Такие меры властей просто возмутительны», – заявил вице-президент ассоциации виноделов Бордо Бернар Фарж.

В качестве альтернативы французским фермерам предложили на 20 лет оставить землю под паром за компенсацию в размере 6 тысяч евро (чуть более полумиллиона рублей). Земледельцы назвали эту сумму настоящим издевательством над ними.

«6 тысяч евро за гектар на 20 лет? Это смешно и недостаточно. Я требую увеличить эту сумму минимум до 10 тысяч евро», – сказал в интервью Фредерик Арино, один из местных сельхозпроизводителей.

«Оставить землю на 20 лет без возможности что-либо сделать на этих вырванных с корнем участках – плохо даже для самой почвы. Мы должны иметь возможность содержать землю в чистоте и что-то с ней делать, будь то корм для животных или еда для людей», – добавил представитель коллектива виноградарей Жиронды Дидье Кузини.

Учитывая возмущение и недовольство французских фермеров, министерство сельского хозяйства продолжает работать над согласованием компенсации для пострадавших виноделов. Однако чиновники напомнили, что процесс выкорчевывания кустарников в любом случае должен быть завершен к октябрю после сбора урожая 2023 года.

Все-таки не зря говорят, что история циклична, а изучать ее надо, чтобы знать события наперед. Французским министрам стоило бы вспомнить, что еще 38 лет назад Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев взволновал общественность своим непопулярным приказом о вырубке виноградников в Крыму. В результате данного распоряжения регион потерял ценные сорта вин и десятки тысяч рабочих мест в этой отрасли.