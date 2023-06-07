Источник: здоровое-питание.рф

Всемирный день безопасности пищевых продуктов отмечается 7 июня с 2016 года, когда на 39-й сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус» в рамках ООН было принято решение проводить этот день ежегодно.

Потребление и производство безопасных пищевых продуктов положительно отражается на благополучии людей, планеты и экономики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Согласно «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р, безопасность пищевых продуктов является неотъемлемой частью их качества. Важные направления работы Роспотребнадзора в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» – контроль за безопасностью и составом питания различных категорий российских граждан, улучшение качества жизни и здоровья россиян – благодаря обеспечению безопасными и качественными продуктами, внедрение норм здорового питания в каждую российскую семью.

С этой целью ведомством реализуется целый ряд мер. С 2019 года организована система мониторинга за состоянием и качеством питания населения. Проводится оценка фактического питания людей: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах, каковы региональные особенности питания, насколько рацион россиян отвечает принципам здорового питания и рекомендациям по потреблению сахара, соли, наличию необходимых микроэлементов и витаминов.

В 2022 году проведена оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов в 32 682 торговых точках (увеличение в 1,12 раз относительно 2021 года). В среднем по пилотным регионам обеспеченность доступа населения к торговым точкам, реализующим пищевую продукцию, способствующую устранению дефицита макро- и микронутриентов, составила 83,53% (на 17,64% больше, чем в 2021 году).

Обеспеченность доступа населения к пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, составила в 2022 году 58,9% (на 1,6% больше, чем в 2021 году). Указанный показатель превышает целевой – он составляет 50%.

Особенное внимание уделяется вопросам качества и безопасности питания подрастающего поколения. Все учащиеся младших классов получают горячее питание за счет государства. В 2022 году выборочные исследования организации питания детей в общеобразовательных организациях, учет индивидуальных характеристик состояния здоровья и антропометрических параметров, особенностей питания и физической активности проводились в 65 субъектах Российской Федерации. Проектом было охвачено 3275 общеобразовательных организаций, 113 078 детей.

У детей, получающих горячее, здоровое питание с 2020 года, отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ожирением в 2 раза, а также тенденция к снижению общей заболеваемости по болезням органов пищеварения (–2,5 % в год), гастритам и дуоденитам (–3,5 %), анемиям (–4,5 %).

В 2019 году создан и постоянно развивается портал здоровое-питание.рф, где размещена подробная информация для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, питаться безопасно и правильно.

Девиз Всемирного дня безопасности пищевых продуктов: «Безопасность пищевых продуктов – дело каждого!»

По данным ВОЗ, ежегодно до 30% населения промышленно развитых стран страдает болезнями пищевого происхождения. Ежегодно более 600 000 000 человек заболевают и 420 000 погибают от употребления пищевых продуктов, загрязненных бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. В связи с этим государства-члены ВОЗ в 2000 году приняли резолюцию о признании обеспечения безопасности пищевых продуктов одной из основных функций общественного здравоохранения.

В области безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Российской Федерации контролируется более 7 тысяч санитарно-эпидемиологических показателей. Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением требований технических регламентов на пищевую продукцию на территории РФ.

Отмечается положительная тенденция – за последние 20 лет в России значительно снизился удельный вес пищевой продукции, не соответствовавшей гигиеническим нормативам по показателям безопасности: по содержанию химических загрязнителей в 6 раз, по содержанию загрязнителей микробиологической природы почти в 2 раза.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и безопасности пищевой продукции – залог сохранения здоровья нации.