Андрей Турчак: Необходимо снять законодательные пробелы и ускорить темпы социальной догазификации

Ход работ по программе социальной догазификации, а также меры, которые позволят ускорить реализацию проекта, обсудили на заседании федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака и секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

РИТМИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Политик отметил, что работа по программе идёт ритмично: из почти 925 тысяч принятых заявок и более 868 тысяч уже заключённых договоров, до границ участка газ подведен к более 582 тысячам домовладений (67% от заключенных договоров). Но есть замедление по темпам подачи заявок.

«Если на начало года у нас было подключено более 500 тысяч участков, то за полгода прирост составил не более 80 тысяч. Есть объективные причины, и во многих регионах зимний период недавно закончился. Но важно ускориться. Это касается не только газификации домовладений, но и газификации соцобъектов, которые по решению Президента с этого года вошли в программу. Речь идёт примерно о 2700 школах, детских садах, больницах, поликлиниках. Сегодня принято 313 заявок по таким объектам и заключено около 90 договоров. Обращаюсь, прежде всего, к главам регионов – надо ускориться по темпам заключения договоров, подачи заявок, самим работам. С тем, чтобы, в частности, по образовательным учреждениям работы завершить до 1 сентября», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он также отметил, что для ускорения программы необходимо устранить ряд законодательных пробелов.

«Нам необходимо завершить подготовку ко второму чтению законопроекта, который даёт возможность приватизации сетей газораспределения организациями, которые владеют ими сейчас на праве пользования. Также предлагаем упростить процедуры использования и оформления лесных участков, включая замену лесовосстановления денежными компенсациями. Ещё одна задача – возможность выдачи технических условий на подключение к строящимся сетям газораспределения. Сейчас, чтобы сдать в эксплуатацию газораспределительную сеть или котельную, требуются технические условия, которые по закону можно выдать только на уже сданный объект», – сказал Андрей Турчак.

Помимо этого, он напомнил, что Президент дал поручение установить компенсацию при социальной догазификации не менее 100 тысяч рублей для девяти льготных категорий.

«74 региона выполнили поручение Президента. В некоторых регионах компенсация составляет от 150 до 300 тысяч рублей: Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская и Свердловская области. В то же время хотел бы обратить внимание глав отдельных регионов на недопустимость своевольного толкования поручения главы государства и введении дополнительных ограничительных условий для этих девяти обязательных категорий льготников», – отметил Андрей Турчак.

«БУДЕТ ПОДВЕДЕН В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ»

В свою очередь, заместитель председателя Правительства Александр Новак сообщил, что 1 июня Правительство внесло изменения в правила подключения, и граждане могут заключить договор о подключении и подписать документы в электронном виде.

«Сегодня создана техническая возможность для подключения более 867 тысяч домовладений. Эта цифра включает в себя те домовладения, которые не подавали заявку, но находятся в непосредственной близости от других. В случае получения заявки газ будет подведён в кратчайшие сроки», – пояснил он.

Александр Новак также поблагодарил «Единую Россию» за поддержку реализации программы социальной догазификации и постоянный мониторинг её реализации на местах.

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что в летний период компания наращивает объёмы работ по подведению газовых сетей к границам участков, а также напомнил о важности информирования граждан о возможности газификации домовладений, особенно когда многие из них сейчас переезжают за город.

«Благодарю за включенность партию «Единая Россия» и Правительство России. Региональным штабам сегодня дано поручение с привлечением региональных отделений партии усилить адресный сбор заявок на догазификацию в зонах созданной технической возможности подключения. Выполнение этого поручения позволит заметно активизировать работу», – сказал он.

ЗАЯВКУ ПОДАЕМ НА ГОСУСЛУГАХ

Напомним, закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков Президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

Партия также инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. На эти цели регионы уже получили 2,4 млрд рублей.

Программа социальной догазификации стала бессрочной. Теперь она распространяется и на социальные учреждения – школы, детсады, учреждения здравоохранения.