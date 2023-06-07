Пять лайфхаков для вкладчиков

Деньги, положенные в банк, - это не только гарантированная безопасность ваших средств, но и стабильный дополнительный доход. Фото: Shutterstock

Интерес к инвестициям в нашей стране растет, но подавляющее большинство людей держат деньги в банках. И это вполне логично. По вкладам есть страховка от государства, банки жестко контролирует ЦБ, есть гарантия доходности. Ведь большинству из нас от сбережений нужна скорее стабильность, чем прибыль. Хотя и о последнем забывать все же не стоит. Собрали для вас пять лайфхаков, как получить максимум выгоды от денег, лежащих на банковских вкладах. Ведь если к гарантиям прибавить хороший доход, будет еще лучше.

1. Размещайте на длительный срок

Стандартный срок вклада — один год. Но многие банки открывают их и на более длительный период времени. На два-три года. Как правило, ставки по таким долгосрочным вкладам чуть выше. Например, не 7%, а 8-9% годовых. И на этом можно заработать дополнительные 1-2 процентных пункта в год.

При этом, если верить прогнозу ЦБ, инфляция в России будет постепенно снижаться. На этот год регулятор предсказывает рост цен в диапазоне от 4,5 до 6,5%. А в дальнейшем ожидает, что инфляция приблизится к целевому показателю — 4% годовых. Если все пойдет по этому плану, то ставки по вкладам в ближайшей перспективе тоже начнут снижаться. А значит, если сейчас открыть вклад на три года, то можно будет все это время получать повышенную доходность.

Деньги, положенные на банковский вклад, могут понадобиться в любой момент, поэтому делайте «лестницу вкладов»: разбейте всю сумму сбережений на части и разложите на разные сроки. Фото: Shutterstock

2. Делайте лестницу вкладов

Основной принцип сбережений и инвестиций — диверсификация. Причем ее можно делать не только по валютам, но и по срокам. Финансовые советники рекомендуют делать так называемую «лестницу вкладов». То есть разбить всю сумму сбережений на несколько частей и разложить ее на разные сроки. Например, одну часть — на три месяца, вторую — на полгода, третью — на год, четвертую — на два года, пятую — на три года.

Во-первых, это позволит повысить доходность. По некоторым коротким депозитам банки часто предлагают очень выгодные ставки. Особенно это касается новых клиентов. Банк рассчитывает, что они оставят свои деньги в банке на более длительный срок — даже после окончания первого договора вклада.

Во-вторых, это добавит сбережениям свободы маневра. Если положить все деньги на три года, снять их досрочно получится только с потерей процентов. А ситуации в жизни бывают разные. Лестница вкладов позволяет получать доступ к части денег каждые три месяца, не опасаясь, что вы потеряете проценты. При этом доход на срочных депозитах, даже коротких, выше, чем на накопительных счетах.

Думаете, в какой банк положить деньги? Чтобы заработать дополнительный процент, стоит обратить внимание на мелкие банки. Фото: Shutterstock

3. Обратите внимание на небольшие банки

В России несколько сотен банков. Конкуренция в финансовом секторе огромная. Но основная часть клиентов находится в руках банков из Топ-10. И им нет смысла держать слишком высокие ставки по вкладам. Значит, чтобы заработать дополнительный процент, стоит обратить внимание на мелкие банки. Правда, тут есть нюанс. У большинства из них нет широкой сети отделений и удобного мобильного приложения. А к хорошему сервису мы уже привыкли.

К счастью, выход появился. В конце 2020 года Московская биржа в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России создала первую в России финансовую платформу Финуслуги. Ее «фишка» в том, что она позволяет человеку выбрать самый выгодный вклад и тут же открыть его. То есть это не обычный онлайн-поисковик лучших предложений, а настоящий агрегатор. Что-то вроде привычного интернет-магазина, где можно выбрать и сразу же купить нужный товар. При этом регион не имеет значения. Житель Москвы в несколько кликов может открыть вклад в банке, который находится в Самаре — и наоборот. Для жителей небольших городов и поселков, где выбор финансовых учреждений невелик, — максимум один-два банка, — это удобно вдвойне.

Всего на платформе есть предложения 20 банков. Все они имеют лицензию ЦБ. А деньги в них защищены системой страхования вкладов — на сумму до 1,4 млн рублей в одном банке. Средние ставки — 7,5% годовых. Максимальные — 10% годовых.

Как получить более высокий доход по своему вкладу? Успеть воспользоваться промо-акциями! Фото: Shutterstock

4. Используйте промо-акции

Если есть скидка, ею надо пользоваться. Дают бонус — надо брать. На рынке вкладов тоже периодически появляются специальные предложения. Как и любые промо-акции, они имеют свойство заканчиваться. Поэтому вкладчикам, желающим получить дополнительный доход, стоит поторопиться. Те или иные предложения продвигают время от времени отдельные банки, но это может дать лишь 1-2 дополнительных процентных пункта.

Более высокий доход можно получить за счет Финуслуг. До 15 июня там действует программа «Летний бонус». В этот период можно получить бонус до +5% годовых за первый вклад на платформе. Таким образом, доходность по вкладу может составить до 15% годовых. Для сравнения, это более чем вдвое выше прогнозируемой инфляции на этот год.

Ограничения, конечно, тоже есть. Так, максимальная сумма бонуса составляет 3750 рублей. Таким образом, наибольший доход смогут получить те, кто откроет трехмесячный вклад и положит на него 300 тысяч рублей.

Не хотите платить процент банку за перевод средств? Тогда либо снимайте и несите наличные в сумке в другой банк, либо воспользуйтесь платформой Финуслуги. Фото: Shutterstock

5. Не платите комиссию за перевод

В поисках наиболее выгодных вкладов нельзя забывать и о транзакционных издержках. Большинство банков берут комиссии за перевод крупных сумм в другие банки. Они достигают 2-3% от суммы. При этом гарантированно бесплатно самому себе можно перевести лишь 100 тысяч рублей в месяц — по Системе быстрых платежей (СБП).

В ЦБ активно продвигают законопроект, по которому эту сумму предлагается увеличить до 1,4 млн рублей. По замыслу регулятора, тогда конкуренция в банковской сфере усилится. Банки станут активнее бороться за клиентов и предлагать им более выгодные условия по вкладам и прочему банковскому обслуживанию. Но пока законопроект не принят.

Пока же для бесплатного перевода можно действовать либо по старинке (снимать наличные и нести их в сумке в другой банк), либо через Финуслуги. Туда можно переводить без комиссии до миллиона рублей в месяц.

При этом, оставляя деньги на платформе, можно сэкономить на комиссиях в будущем. Когда действующие вклады на платформе закончатся, деньги поступят на счет клиента. И он сможет выбрать, куда «припарковать» свои средства на новый срок. К услугам будет несколько десятков предложений от разных банков. А учитывая, что на Финуслугах вклады доходнее, чем в среднем по рынку, то получится открыть наиболее выгодный вклад. За пару кликов, без комиссий и переплат.

СПРАВКА «КП»

Как подключиться к Финуслугам

Для этого необходимо пройти идентификацию. Способов два. Первый — через Tinkoff ID. Этот способ полностью удаленный. Действует для всех клиентов Тинькофф. Второй — через встречу с представителем платформы. Ее можно назначить на сайте. Курьер приедет в удобное место и в удобное время. В любом городе России (с населением свыше 5 тысяч человек). После идентификации и подтверждения документов можно открывать любые вклады на платформе. А также оформить ОСАГО, подать онлайн-заявку на кредиты и даже инвестировать в облигации регионов. К примеру, сейчас можно приобрести «зеленые» облигации Москвы.