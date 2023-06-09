И погоду предскажут, и о магнитных бурях предупредят: на орбите полностью развернута группировка геостационарных спутников «Электро-Л», разработанных в АО «НПО Лавочкина»

Один из аппаратов «Электро-Л» в процессе производства. Фото предоставлено АО «НПО Лавочкина»

Сразу три космических аппарата «Электро-Л» начали собирать и снабжать необходимыми данными ученых и специалистов - от метеорологов и климатологов до геофизиков и агрономов. Данными с орбиты будут пользоваться и в МЧС, отслеживая стихийные бедствия – лесные пожары, наводнения, извержения вулканов. И даже техногенные катаклизмы. Снимки, которые уже передает окончательно развернутая группировка, демонстрируют: сверху очень хорошо всё видно. А летают спутники над экватором на высоте порядка 36 000 километров. И как бы висят над одной точкой относительно Земли, потому что перемещаются с той же угловой скоростью, что и наша планета, вращаясь вокруг своей оси. Орбиты таких спутников и сами они называются геостационарными, а их местоположение – точками стояния.

Космические аппараты серии «Электро-Л» разработали и изготовили специалисты АО «НПО Лавочкина», которое входит в госкорпорацию «Роскосмос». Первый был запущен в 2011 году, последний из этой серии - «Электро-Л» № 4 отправился на орбиту в нынешнем году. В конце мая 2023 года успешно завершился этап его летных испытаний – теперь спутник начали использовать по назначению.

Расположение спутников «Электро-Л» на орбите Земли. Фото предоставлено АО «НПО Лавочкина»

«Таким образом, впервые в истории отечественной космонавтики на геостационарной орбите полностью развернута группировка гидрометеорологической космической системы «Электро-Л» в составе трех спутников. Все находятся в расчетных точках стояния», - отчитались в АО «НПО Лавочкина».

Для тех, кто понимает: точки стояния спутников 14,5 градусов западной долготы, 76 градусов восточной долготы и 165,8 градусов восточной долготы. Зона обзора – почти глобальная. Мониторинг климата и анализ состояния акваторий морей и океанов – круглосуточный.

На основе полученной информации, специалисты формируют карты облачности, обозначают высоту верхней границы облаков, видят с какой скоростью и куда дуют ветры над той или иной местностью, определяют температуру поверхности морей и океанов и еще многое другое, необходимое для точных прогнозов погоды и выявления опасностей в окружающей среде.

Так выглядит Земля с геостационарной орбиты. Снимок сделан КА «Электро-Л» № 3. Фото предоставлено АО «НПО Лавочкина»

Аппараты группировки способны делать снимки каждые 15 минут. Фотографируют в видимом и в инфракрасном диапазонах, помогая давать прогнозы погоды точно и оперативно. А еще они рассылают штормовые и экстренные телеграммы с нескольких сотен пунктов наблюдений Росгидромета и ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ, что позволяет эффективнее реагировать на сигналы бедствия.

Кстати, аппараты «Электро-Л» работают совместно с новейшим спутником «Арктика-М», снабжая оперативными данными о потоках заряженных частиц в околоземном космическом пространстве и о магнитном поле Земли. От них зависит точность прогнозов магнитных бурь.

«Арктика-М» - первая в мире высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система. Создана тоже в НПО Лавочкина, первый аппарат был выведен на орбиту два года назад. Его орбита высокоэллиптическая с апогеем над Арктикой. Он поднимается на максимальную высоту над Северным полюсом Земли. И наблюдает всю Северную полярную шапку - «кухню погоды», как ее называют. Таких возможностей пока ни у кого в мире нет.

Самые свежие снимки нашей планеты, сделанные со спутников «Электро-Л», можно посмотреть на сайте.