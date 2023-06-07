Горит Канада, а задыхается Нью-Йорк: город накрыла желтая мгла

Фото: Людмила ПЛОТНИКОВА

Второй день подряд Нью-Йорк накрывает волна сильного смога, причиной которой стали лесные пожары в соседней с США Канаде.

В полдень в Городе Большого Яблока мгла окутала всё – казалось, что на улице поздний вечер: небо и солнце скрылись за густой пеленой желтой, пыльной пелены. Магазины включили подсветку своих витрин, люди надели маски и респираторы, горожан и туристов почти нет на летних верандах кафе и ресторанов.

В воздухе явственно ощущается запах гари, курьеры и водители закрывают лица не только масками, но и натягивают на носы майки и футболки, дабы хоть как-то защититься от неприятного запаха.

Смог сформировался из дыма и золы, пришедших по воздуху на северо-восток США из соседней Канады, где уже несколько недель из-за сильной жары горят леса.

Фото: Людмила ПЛОТНИКОВА

Министр готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Билл Блэр заявил, что лесные пожары, которые бушуют сейчас по всей стране, стали самыми масштабными, когда-либо наблюдавшимися в Стране Кленового Листа.

Метеорологи разводят руками: прогнозы на ближайшие недели не обещают дождей, а это значит, что пожары будут продолжаться.

Очаг возгорания в провинции Новая Шотландия настолько велик, что он после недели интенсивной борьбы с ним он продолжает выходить из-под контроля.

В Квебеке и Онтарио на протяжении последних дней Министерство окружающей среды Канады ежедневно предупреждает население об ухудшении качества воздуха.