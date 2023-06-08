Помогут ли этикетки с лицами спившихся бомжей на бутылках водки бросить пить

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Я вам не Рэмбо, не Джеймс Бонд, но всё-таки вчера затеял в комнате ремонт - и сделал до утра. Я без печали и хандры за домом (вот те крест!) отбил матрасы и ковры. И вымыл весь подъезд. Почистил коврик у двери. Невольно в санузле перечитал Экзюпери и приступил к Рабле.

Не шалопай, не прохиндей, на даче профнастил сменил на шифер и детей в «Кидзанию» сводил. Ещё, как истинный Джедай, нашедший амулет, завёл свой старенький «Хёндай» впервые за пять лет.

Сварганил дома фрикасе.

Потом открыл «Ozon» и взял путёвки в Туапсе на бархатный сезон.

Прошу простить за похвальбу (да, есть такой грешок), я записался на борьбу и в шахматный кружок. Во мне ещё так много сил. Хоть я и не богат, сыночку старшему купил электросамокат. Жене взял шубу из песца и с камушком кулон. Сводил на татуаж лица и в лучший спа-салон.

Ножи все дома наточил (давно пора, ага). Фольклор австрийский изучил и творчество Дега.

И это тоже не предел (ведь времени полно).

«Патруль щенячий» посмотрел. По-моему, смешно.

Отвёл дочурку в кинозал на мультик про сову. Друзьям армейским написал и пригласил в Москву.

Купил китайский арбалет втридёшева, считай. Открыл охотничий билет и съездил на Алтай.

Ну вот откуда эта прыть?!

Я вам ответить рад: всё потому, что бросил пить двенадцать дней назад.