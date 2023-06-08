Как накормить малоежку: инструкция для мам от врача и психолога

Разбираемся, как сформировать правильные пищевые привычки у детей, которые станут основой здоровой жизни Фото: Shutterstock

Исследование, проведенное в одном из крупнейших университетов Австралии, установило: то, что мама говорила нам в детстве во время еды, может повлиять на наши отношения с едой во взрослом возрасте и даже нести риски развития расстройства пищевого поведения. Все угрозы и манипуляции «во благо» полностью съеденного обеда и овощей наравне с мясом могут выйти боком и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Но как же накормить маленького привереду? Или отстать от него, чтобы он сам наконец захотел есть? И как тогда быть с тем, что прием пищи должен быть полноценным и соответствовать возрасту? Об этом KP.RU поговорил с экспертами – кандидатом медицинских наук, гастроэнтерологом, диетологом, заведующей лабораторией возрастной нутрициологией ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатериной Пырьевой и заведующей кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ, профессором, кандидатом психологических наук Татьяной Мешковой.

ЧТО ПОМОЖЕТ СФОРМИРОВАТЬ ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЕДОЙ

1.Хорошее настроение за столом, общая благожелательность и удовольствие от процесса. Собственно, слово аппетит и переводится как «удовольствие». Испортить атмосферу очень легко, если вы будете насильно заставлять человека есть, когда он этого не хочет. Не давите, не наказывайте его в связи с тем, как и чем он питается, не старайтесь обмануть ребенка, заставляя его давиться тем, что он не хочет. Позвольте ему самому решать, что и сколько ему съесть за столом.

Не волнуйтесь – он не уморит себя голодом! Но если ребенок отказывается есть во время очередного приема пищи, предлагайте еду только в следующее запланированное время. То есть отказался от полдника в положенное время – в следующий раз еда будет в ужин.

2. Придерживайтесь регулярного времени завтрака, обеда и ужина. Подойдет трехразовое питание и 2-3 перекуса (2-й завтрак, полдник) в заведенное время каждый день. Между приемами пищи предлагайте только обычную воду. Это предотвратит обезвоживание ребенка и не перебьет аппетит к следующей еде. Ограничьте время застолья, скажем, пусть это будет не более 30 минут. После этого еду следует убрать.

3. Очень важны завтраки, обеды, ужины в кругу семьи хотя бы несколько раз в неделю и обязательно в выходные. Младенец будет с большей готовностью пробовать новые продукты, если увидит, что другие за столом едят те же блюда. Члены семьи, в том числе старшие братья и сестры, — это образцы для подражания. Новые продукты, которые ребенок отказывается есть, можно снова попробовать предложить, приготовив по-другому. Иногда детям нужно и 10, и 15 раз попробовать какой-то продукт, чтобы они к нему привыкли. А семейные трапезы помогут не только выработать правильные пищевые привычки, но и усвоить правила общения за столом, узнать что-то новое из разговоров с родными.

4. Телевизору и компьютеру не место рядом с обеденным столом. Время для еды – только для еды. Не держите игрушки или книги на обеденном столе. Все это должно быть доступно только до или после приема пищи.

5. Поощряйте участие детей в готовке. Подойдите к делу творчески, например, можно создавать тематические блюда, цветные и из полезных продуктов, фигурки или композиции из овощей и фруктов. Дети с большей охотой будут съедать то, что помогали готовить. Кстати, в воскресенье можно планировать обеды и ужины вместе с детьми.

6. Старайтесь держать дома преимущественно полезные продукты и готовить еду из них. Если в доме есть еда, которую вы считаете вредной, она не должна быть легко доступна вашим чадам. Например, на столе не должны постоянно находиться конфеты, печенье.

ВАЖНО!

- Все члены семьи должны придерживаться одной и той же стратегии.

- Ни в коем случае нельзя использовать пищу как наказание или поощрение.

- Не предлагайте еду, когда ребенок смотрит телевизор, играет или занимается своими делами.

ЧТО ПОЛЕЗНО ЕСТЬ ДОШКОЛЯТАМ?

Основные сложности в питании дошколят связаны с дефицитом железа, недостаточным насыщением кальцием, йодом, полезными жирами и витаминами. Часто это результат чрезмерной любви к колбаскам и пирожным при недостатке молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов (полезных пищевых волокон).

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В РАЦИОНЕ У РЕБЕНКА, начиная с 1 – 3-х лет:

Мясные продукты (говядина, свинина, баранина, мясо птицы, кролик);

Рыба и рыбные продукты (нежирные сорта филе рыбы: трески, пикши, судака, наваги, минтая, хека, горбуши, лосося);

Яйца;

Молоко и молочные продукты (молоко, кисломолочные напитки, творог, сыр, сметана);

Фрукты и овощи;

Сухофрукты (изюм, курага, чернослив);

Хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия;

Крупы и бобовые (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная и другая крупа, фасоль, горох, чечевица);

Пищевые жиры (растительное и сливочное масло);

Напитки (соки, морсы, компоты);

Кондитерские изделия (печенье, зефир, пастила);

Вкусовые продукты (чай, какао в небольших количествах, на «попробовать»);

Соль и специи (немного).

Ребенку стоит предлагать блюда щадяще приготовленные: отваренные, тушеные. Запеканки и готовка на пару тоже подойдет. Кстати, это хорошее правило и для взрослых, для всей семьи.

ПРИЕМЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Если ребенок не хочет есть, то нужно...

- Следить за количеством еды, оно индивидуально. Лучше предложить добавку, чем впихивать еду ложкой за ложкой. В обед не следует предлагать слишком большую порцию первого блюда в ущерб второму – основному поставщику полноценного белка.

- Стоит учитывать индивидуальные особенности ребенка как в отношении ассортимента продуктов и блюд, так и режима питания. Количество приемов пищи может колебаться от 3-4-х до 5-6 раз, вам необходимо уважать выбор ребенка.

- Завтрак должен быть достаточно плотным, с присутствием продуктов – источников белка (яиц, творога, сыра и других).

- Блюда из мяса (рыбы) лучше давать в обед и ужин.

- Овощные блюда (в том числе овощной суп, гарнир, салат или просто свежие овощи) предлагайте 2-3 раза в день.

- В обед старайтесь чередовать супы на мясном бульоне с вегетарианскими, крупяные (картофельный, рассольник, лапшу) с овощными (щи, борщ, из сборных овощей). Правильно приготовленный суп – это прекрасное диетическое блюдо. Если ребенок «недолюбливает» овощи, овощной суп – поможет скомпенсировать рацион.

- Правильно сочетайте блюда. Если на первое приготовили овощной суп, то в качестве гарнира на второе выберите крупу или макароны. И наоборот, если суп крупяной, то на гарнир предложите овощи.

- Любой прием пищи завершайте напитком.

- Пить ребенку между приемами пищи следует воду, лучше бутилированную с гарантированным качеством, которая всегда должна быть ему доступна.