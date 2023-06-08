Свой для ленинградцев клуб не только по названию. Как живет и на что претендует «Ленинградец» — команда, которая играет на легендарном «Петровиче»

Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

В футбольном Санкт-Петербурге лозунг «Один город — одна команда» скоро станет неактуальным. Футбольный клуб «Ленинградец» пробился в Первую лигу. Команда представляет Ленинградскую область, но играет свои домашние матчи на культовом для всех болельщиков стадионе «Петровский».

Кто владеет «Ленинградцем»

Тренирует «Ленинградец» Сергей Кирьяков — экс-форвард «Динамо» и клубов немецкой бундеслиги красиво вернулся к тренерской карьере. 25 процентов акций клуба принадлежат областной администрации, но учредитель, титульный спонсор и основной акционер клуба — ведущий строительный холдинг «Группа ЛСР». Оказалось, что «Группа ЛСР» может строить не только уникальные современные жилые комплексы типа «ЗИЛАРТа» — футбольный клуб тоже получился очень достойным, со своей фишкой. Благодаря этому «Ленинградец» теперь может соперничать с «Зенитом» — как минимум в идеологическом плане.

Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

С одной стороны, где чемпион страны и самый мощный клуб России «Зенит»? С другой — а где был бы «Зенит», если бы не мощный иностранный легион с игроками сборной Бразилии в его составе.

А в «Ленинградце» подчеркивают, что ключевое отличие их клуба — в отношении к доморощенным футболистам. Владельцы клуба сразу, договорились: костяк команды должны составлять местные воспитанники, а в перспективе — игроки из собственной футбольной школы. Эдакий, если хотите, «Атлетик» из испанского Бильбао, который уже более века делает ставку на басков. И с выбранного пути темно-синие за пять лет своего существования не сворачивают.

Кто играет за «Ленинградец»

Первый состав «Ленинградца» был сформирован из воспитанников СШОР «Зенит». Это одна из лучших футбольных школ Санкт-Петербурга. Главное не путать — она не имеет отношения к Академии ФК «Зенит». Со временем для решения спортивных задач пришлось чуть скорректировать кадровую политику. Акционеры понимали, что для роста клуба нужно точечное усиление и появились игроки из других регионов. Но главный принцип — в «Ленинградце» должны играть свои — сохраняется до сих пор.

— Если раньше «Ленинградец» на 100 процентов состоял из футболистов из Петербурга и области, то теперь на 90, — рассказывает «КП» главный тренер команды Сергей Кирьяков. — Сейчас если мы не находим в Санкт-Петербурге игроков с нужными качествами, то ищем усиление за переделами города и области. Мы увидели в первый год работы нашего тренерского штаба, что такие шаги необходимы. А дальше в общении с нашим руководителем — Игорем Михайловичем Левитом (член Совета директоров «Группы ЛСР» и гендиректор ФК «Ленинградец» — Прим. ред.) — договорились, что помимо ребят из Питера у нас будут и приезжие футболисты. Естественно, с условием, что эти иногородние игроки должны быть сильнее местных.

Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

— Важно, что у нас сложились очень профессиональные отношения с руководителями, которые дали тренерскому штабу полный карт-бланш, — продолжает Сергей Кирьяков. — Клуб за эти пять лет перерос Вторую лигу, это чувствовалось. Все — и руководители, и тренеры, и игроки, и болельщики желали одного, чтобы мы решили задачу и вышли в Первую лигу. И все удалось! Рад, что мы угадали практически с каждым футболистом: и с новичками, и с теми, кто остался в команде с прошлого сезона. У нас отличная атмосфера.

Главный тренер, кстати, несмотря на то, что родился в Орле, тоже весьма подходит под кадровую концепцию «Ленинградца».

— В Санкт-Петербурге я уже полностью обосновался лет 10 назад, — рассказывает Сергей Кирьяков. — Супруга из Питера, дети здесь родились. Уехали из Москвы из-за детей, не смогли найти в районе Новорижского шоссе достойный детский сад, поэтому и перебрались. Живем теперь в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта. И ни о чем не жалеем.

Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

Где увидеть «Ленинградец»

Несмотря на то, что все теперь будут пытаться представить «Ленинградец» как альтернативу «Зениту», сам клуб не позиционирует себя, как какую-то альтернативу другим футбольным интересам. Напротив, несмотря на свою формально областную прописку, новичок первой лиги старается объединить вокруг себя абсолютно всех местных любителей футбола. Не случайно трибуны культового питерского стадиона «Петровский», на котором в последнее время выступает команда, во время матчей украшает огромный баннер «Здесь все свои». Да и сам клуб много где свой. По ходу сезона «Ленинградец» квартировал не только в самом центре Северной столицы, но играл и на Nova Arena, расположенной в северной части города, и в Рощино, на «Кировце» у Нарвских ворот.

— Наша компания активно работает в Ленинградской области, там у нее крупный бизнес по производству стройматериалов, — пояснил Игорь Левит. — Поэтому футбольный клуб для нас — не только спортивное предприятие. Для нас и области — это очень важный социальный проект, который позволяет всем детям региона иметь реальную возможность вырасти в профессионального футболиста, не покидая дом. Ребята из «Ленинградца» всячески популяризируют эту идею: часто ездят по школам, детским домам Ленинградской области, участвуют в открытых уроках.

Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

— В следующем сезоне якорным стадионом, думаю, будет для нас все тот же «Петровский», — прогнозирует Сергей Кирьяков. — Понятно, что нас не устраивает нынешнее качество газона. В Санкт-Петербурге есть свои сложности — весна приходит не рано, поэтому трава не успевает набрать силу. А тут еще администрация стадиона дополнительно загружает газон различными турнирами. Но оставить эту важную для города арену в обойме высшего профессионального спорта — это, полагаю, наша общая задача.

Так что «место силы» ленинградского футбола опять расцветает на карте страны. А в регионе снова появляется свой клуб Первой лиги. И слово «свой» — в данном случае — вовсе не пустой звук.