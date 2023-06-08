Путин пообещал написать письмо бойцам в зоне спецоперации

Первым делом президент спросил, как идет брендинг региона. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Первым делом президент спросил, как идет брендинг региона:

- По-моему, в 2021 году Орёл был признан литературной столицей России. Знаю, что у вас ряд мероприятий даже был запланирован. Что сделано?

- Такого количества авторов, как в Орловской области, мало где можно найти. Это и Бунин, и Фет, и Тургенев, конечно, и Лесков, и Андреев, и Апухтин. У нас широко отмечалось 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. Одна из лучших усадеб – Спасское-Лутовиново – находится в Орловской области, - рассказал в ответ Клычков.

Затем губернатор перешел к рассказу о делах в области.

1. За пять лет валовый региональный продукт вырос в 1,6 раза. И в 2,4 раза выросло сельхозпроизводство.

- Сейчас свыше 500 миллиардов у вас объём выпуска сельхозпродукции? – уточнил Владимир Владимирович.

- Нет, 240 миллиардов рублей, - поправил глава региона.

2. Госдолг орловщины снизился со 107% до 74%. Количество бедных уменьшилось с 13,9% до 12.1%.

3. За пять лет построено 1,2 тысячи километров новых дорог, шесть детских садов, обновлены 172 сельские школы.

4. А еще у Орловской области первое место в Центральном федеральном округе по росту поголовья скота.

Клычков обсудил с президентом будущее футбола.

- Мы в каждом районе построили крытые спортивные поля, они зимой под каток, летом – под футбол, - доложил губернатор.

- На этой собственной базе и будете взращивать футбол, который у нас так любят. Легионеры – тоже неплохо, но всё хорошо в меру, - поддержал Путин.

В конце глава области заговорил о поддержке спецоперации.

- Мы возим ребятам письма детей, взрослых, ветеранов. Дети рисовали рисунки, которые мы передаём потом ребятам. Если Вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком, - предложил Клычков.

- С удовольствием. Привет им передавайте всем, - согласился российский лидер. Он тут же и подписал три открытки, которые принес с собой губернатор орловщины.

«Удачи!», «Ждем с Победой!» и «Вся Россия с вами!» - написал президент.