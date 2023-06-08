«Пилите контент, ребята!»: ИРИ объявило победителей Национальной премии интернет-проектов

Главный редактор видеопродакшена "Комсомольской правды" Александра Лябина и её заместитель Дарья Ивашкина с наградой премии. Фото: Оксана ЗУЙКО

Вечером 7 июня Институт развития интернета (ИРИ) во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой провел вторую часть Национальной премии интернет-контента (первая состоялась в мае). Награды победителям вручили в 20 номинациях, включая десять основных, три тематических и семь специальных. Финалистов премии определяет экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри. Организаторы премии отметили, что интернет-сообщество отходит от хайпа и все больше отдает предпочтение созидательному контенту, который задает новые тренды в цифровой среде.

НОВАЯ ХОХЛОМА ОТ СИМАЧЕВА

…Здание спорткомплекса в виде волны, большое количество экранов, постоянная трансформация мультимедийной сцены – организаторы явно постарались удивить интернет-сообщество. В знаковый для российской гимнастики дворец спорта пришли около 800 гостей, которые принято считать знаковыми для российского интернета.

Значительная часть финалистов и победителей премии представляли социально значимый контент.

«Под социально важными я понимаю любые проекты, которые пользуются огромным зрительским вниманием, - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. - Причем, это далеко не только то, что принято называть «патриотикой». Здесь все, что связано с желанием общества узнать и понять, что происходит, а также как ориентироваться в происходящем».

Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский. Фото: Оксана ЗУЙКО

Награды победителям премии вручили в 20 номинациях, включая 10 основных, 3 тематических и 7 специальных. Помимо статуэтки победителей ждал особенный подарок: фиолетовая олимпийка с подкладкой в виде неоновой хохломы, подарочная коробка и шоппер, созданные дизайнером Денисом Симачевым в рамках лимитированной коллекции специально для Национальной премии интернет-контента.

Церемония награждения была выстроена по законам спектакля. Состояла из трех актов. Ведущими первой части церемонии стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, во втором акте их сменили певица Люся Чеботина и телеведущий, музыкант Вячеслав Макаров, а ведущими заключительной части выступили народный артист России Юрий Стоянов и поэтесса, блогер-миллионник Анна Егоян. Голосом Премии второй год подряд стал Сергей Бурунов.

Открыл торжественный вечер певец Ваня Дмитриенко с песней «Вера», где певец показывает, что даже в самых сложных жизненных ситуациях не стоит опускать руки.

ВРЕМЯ «РЕЗАТЬ ПРАВДУ-МАТКУ»

В зале соседствовали живые легенды. Причем, как интернета, так и в целом страны. Рядом с дизайнером Денисом Симачевым, народным артистом России Игорем Угольниковым, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и официальным представителем МИД Марией Захаровой можно было увидеть блогера Сашу Стоуна (в миру Александр Зарубин), экспрессивного Стаса «Ай, как просто» (автор проекта «Донбасский дневник. Как я побывал на войне») и Лилию Абрамову (Татарка ФМ).

Присутствующий на церемонии награждения рэпер Птаха (Давид Нуриев) считает, что государство правильно делает, поддерживая объективные источники информации о специальной военной операции и положении людей, которые живут на территории присоединенных территорий. Музыкант только вернулся из ЛДНР, куда отвез партию спальников и аптечек. Отмечает, что в ополчении и среди мобилизованных в СВО участвует большое количество его друзей.

Рэпер Птаха. Фото: Оксана ЗУЙКО

«Люди должны знать, что происходит, люди должны слышать разные точки зрения, люди должны пользоваться разными источниками получения информации. Это очень важно, - отметил Птаха.

«Сейчас сложно пробиться на Запад, учитывая, что все ресурсы и социальные сети блокируются. И то, что мы доносим альтернативную точку зрения – думаю, само по себе уже успех. На Западе могут послушать своих политиков от первоисточника», - отметили Вован и Лексус.

Пранкеры признались, что в ближайшее время готовят очередную сенсационную историю. Им удалось пообщаться с «очень пожилым человеком, которого можно назвать создателем нынешнего миропорядка».

«Вопрос в чем: поскольку мы говорим правду нам легче. Нам не надо выдумывать новую версию и вспоминать что соврали в прошлый раз, как нашим западным коллегам, - убежден помощник президента России Владимир Мединский. - Правду надо говорить прямо, грубо, жестко, в лоб – «резать правду-матку». Время дипломатических экивоков, к сожалению, ушло. Поэтому необходимо не стесняясь говорить, что думаешь и делать это уверенно. Это то, что хотелось бы пожелать тем нашим медиа, которые вещают за рубеж».

Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский. Фото: Оксана ЗУЙКО

«РУССКИЙ МИР НЕ СПИТ»

«Как стальная нить, едино сцепление рук. Это Русский мир, потомков и предков дух, - композиция Хора Сретенского монастыря пронизывала до мурашек. - Это как гранит, тебя уже не разбить. Русский мир не спит, мы вместе – стальная нить».

Награду «за продвижение ценностей юношеского героизма, взаимовыручки и самоотверженности среди пионеров нашего времени» вручили медиагруппе «Комсомольская правда» за проект «Всегда готов!». Это цикл видеороликов про юных героев России, а вручили приз гендиректор общества «Знание» Максим Древаль и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Фигуристка Аделина Сотникова. Фото: Оксана ЗУЙКО

«Я очень горжусь нашей молодежью, - признался руководитель общества «Знание». – Если еще кто-то не гордится – посмотрите этот проект и вы ко мне присоединитесь».

«Во-первых – ура!!! Для меня невероятная честь и гордость находиться сейчас на этой сцене, - призналась главный редактор видеопродакшна «Комсомольской правды», Александра Лябина. – Хочу рассказать небольшую историю. Наш видеопродакшн был совсем крошечным, когда мы выиграли свой первый грант ИРИ. Реализовывая первый проект, мы поняли куда и как надо расти. С тех пор прошло четыре года. Мы стали большим видеопродакшном, который показывает крутые результаты - снимаем фильмы, которые показывают на международных фестивалях, снимаем спецпроекты, которое отмечает легендарное общество «Знание». Очень гордимся своими успехами. Но надо признать, что своим ростом мы обязаны Институту развития интернета».

Добавим, что в спецноминации «I’ll be back», которая вручается «лучшим блогерам, удаленным с YouTube по политическим мотивам, но «восставшим» на других площадках», вместе с Артемием Лебедевым, проекта «Стас Ай, как просто» и Бочариком (Андреем Бочаровым) отмечен постоянный участник программы «Война и мир» «Радио «Комсомольская правда»» Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Писатель, публицист, переводчик Дмитрий Пучков (Goblin). Фото: Оксана ЗУЙКО

ЗНАК КАЧЕСТВА

При этом гости премии признают, что контент в интернете не всегда заслуживает доверие. В данном случае премия ИРИ служит своего рода «знаком качества».

«Как не стать жертвой обмана? Я сама на все ведусь, - сообщила певица Ольга Бузова. - Меня легко обмануть. Пусть это останется на совести тех людей, которые обманывают».

«Мне всегда интересно знакомиться с новым интернет-контентом, который не популярен в ТВ-индустрии, но чрезвычайно востребован в интернет-сегменте. С новыми лицами знакомиться всегда радостно», - отметил музыкант и телеведущий Вячеслав Макаров.

Например, «Лучшим документальным проектом» назван сериал о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России». Премию творческому коллективу проекта вручил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Причем, на сцену поднялся автор идеи проекта, министр финансов России Антон Силуанов.

«Это классно, когда министерство финансов занимает первые места в кино, - под смех зала отметил министр. - Многие думают, что финансисты «сухари» - отнюдь нет. Творческие люди. Как Микеланджело, который из куска мрамора создавал шедевры. Поступает столько заявок на финансирование, предложений потратить деньги, но найти самое нужное – это дорого стоит».

Обладателя награды в номинации «Герои нашего времени» объявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Премию получил проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса» о драматических судьбах героинь с Донбасса, в чью жизнь вмешалась война.

«Герои сегодняшнего дня, прежде всего, это люди неравнодушные, неспособные пройти мимо чужой беды. Это люди действия, те, кто не просто во что-то верят, а те, кто действует так, чтобы их убеждения и мечты реализовались в жизнь, – отметил Сергей Кириенко в своем видеообращении. – Для того, чтобы этот сериал появился, съемочная группа рисковала жизнью, реально попадала под обстрелы, сделала свою работу до конца и смогла показать каждому из нас этот удивительным пример».

А в категории «Лучший журналистский проект в интернете» автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубина премию вручил сам Путин! В смысле пародист Дмитрий Грачев, хорошо известный по выступлениям в «Камеди клаб».

Актер Дмитрий Грачев. Фото: Оксана ЗУЙКО

В завершении церемонии награждения актер и ведущий Юрий Стоянов призвал гостей продолжать совершенствоваться: «Пилите контент, ребята!».

Блогер Владимир Васкевич, получивший награду в номинации "Лучший блог". Фото: Оксана ЗУЙКО

Певица Диана Арбенина. Фото: Оксана ЗУЙКО

Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен. Фото: Оксана ЗУЙКО

Родион Газманов. Фото: Оксана ЗУЙКО

Победители Национальной премии интернет-контента 2023

Основные номинации:

«Лучший сериал» - «Нулевой пациент»;

«Лучший художественный фильм» - «Чемпион мира»;

«Лучший блог» - тревел-шоу о путешествии по России с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят»;

«Лучший документальный проект» - сериал о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России»;

«Международный успех» - отмечены сразу два проекта: номинированная на «Оскар»-2023 короткометражка «Выход» о биологе, который изучает жизнь моржей на Чукотке, а также «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса;

«Дебют года» - фильм блогера Стаса «Ай, как просто» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне»;

«Лучший Телеграм-канал» - «Readovka»;

«Лучший журналистский проект в интернете» - программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин»;

«Лучший музыкальный трек» - песня Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем».

Тематические номинации:

«Герои нашего времени» - проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса» о драматических судьбах героинь с Донбасса, в чью жизнь вмешалась война;

«Сохраняя историческую память» - документально-художественный сериал Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император»;

«Просвещение и образование» - второй сезон легендарного киножурнала «Хочу все знать»;

Специальные номинации:

«Победа будет за нами» - ежедневные прямые стримы Народного фронта, которые информируют граждан о работе организации и помогают в решении проблем;

«I’ll be back», которая вручается «лучшим блогерам, удаленным с YouTube по политическим мотивам, но «восставшим» на других площадках» - Артемий Лебедев, Дмитрий Пучков, Стас Ай, как просто! и Андрей Бочаров (Бочарик).

«Большой патриот маленькой Родины» - документальный сериал «Наши Люди» в.

«Цифровая трансформация искусства» совместно с VK - Русскому музею «за создание новых трактовок всемирно известных произведений искусства при помощи искусственного интеллекта для популяризации культуры среди молодёжи»;

«Мы из будущего» совместно с АНО «Россия – страна возможностей» – Всероссийский проект для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв;

«Выбор Первых» - скетчком #ШКЛТ;

«Голос поколения» с Российским Обществом «Знание» - проект «Всегда готов!».