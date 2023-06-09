Ростовская область продемонстрировала торговый и промышленный потенциал ЮАР

В онлайн-конференции приняли участие больше ста человек. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростове прошла онлай-встреча представителей исполнительной власти региона, делового сообщества и крупных компаний-производителей с бизнес-кругами Южно-Африканской Республики. Модератором мероприятия выступил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

ВСТРЕЧА ПРОШЛА В ПРЕДДВЕРИИ САММИТА

В онлайн-конференции приняли участие торговый представитель Российской Федерации в ЮАР Максим Буреев, президент союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Николай Присяжнюк, руководитель центра поддержки экспорта Аркадий Мурзаев, представители донских компаний-экспортеров.

Открывая мероприятие, Максим Папушенко поблагодарил представителей бизнес-сообщества ЮАР за интерес к Ростовской области. Региональный министр выразил уверенность, что эта встреча станет рестартом дальнейшего взаимовыгодного развития отношений.

Максим Папушенко подчеркнул, что прямой диалог деловых кругов ЮАР и Ростовской области особенно важен в преддверии второго саммита Россия – Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. На этой площадке планируется присутствие глав обоих государств.

«ОЧЕВИДНО, ЧТО НАШ ПОТЕНЦИАЛ ГОРАЗДО ВЫШЕ»

- Делегацию Ростовской области возглавит губернатор Василий Юрьевич Голубев, - сообщил Максим Папушенко.

Министр также рассказал, что по итогам прошлого года рост товарооборота Ростовской области с Африкой сохранил положительную динамику, а с ЮАР превысил 15 процентов.

- Очевидно, что наш потенциал гораздо выше, учитывая тот внешнеторговый объем товарооборота, которые реализует Ростовская область сегодня, а это порядка 15 млрд долларов США, - подчеркнул Максим Папушенко, выступая с презентацией экономического и инвестиционного потенциала региона.

Во встрече участвовали также представители крупных донских предприятий. Они рассказали о выпускаемой продукции.

А торговый представитель РФ в ЮАР Максим Буреев отметил высокое качество презентаций производителей Ростовской области.

Зарубежные участники встречи, кроме прочего, интересовались структурой импорта Ростовской области, услугами в сфере транспорта, вариантами финансовых расчетов через банки.

Подводя итоги, Максим Папушенко поблагодарил торгпреда РФ в ЮАР за организацию встречи с южноафриканскими партнерами. – К слову, к конференции подключились около ста участников.

Также министр выразил надежду, что деловое общение продолжится уже в очном формате во время саммита.