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Происшествия9 июня 2023 9:20

ФСБ задержала в Омской области бывшего сотрудника ОПК, шпионившего для Германии

Бывший сотрудник оборонного предприятия собирал информацию в надежде получить немецкое гражданство
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Теперь, вместо немецкого гражданства задержанного ждет суд

Теперь, вместо немецкого гражданства задержанного ждет суд

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

«По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства», - сообщили в ФСБ России.

Оперативники задокументировали преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности.

Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Теперь, вместо немецкого гражданства задержанного ждет суд.

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