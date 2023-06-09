В поселке Снегири под Истрой высадили 100 деревьев!

Директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман. Фото: Пресс-служба «Столото»

Сегодня распространитель гослотерей «Столото» и «Русский климатический фонд» высадили 100 деревьев в поселке Снегири под Истрой (Московская область). Начинание проходит в рамках глобального проекта «Леса для климата».

«Уже четыре года подряд «Столото» участвует в глобальном экологическом проекте по восстановлению пострадавших лесов в разных регионах страны, ведь устойчивое развитие бизнеса невозможно без включения в процессы, направленные на поддержку социальных активностей, в том числе охрану окружающей среды, — сообщила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман. - Восстановление лесов позволяет сохранить экологию и компенсировать углеродный след, который оставляет человеческая деятельность, сделать вклад в качественное и здоровое будущее следующих поколений. Каждый год у нас нет недостатка в желающих принять участие в акции, ведь это к тому же является отличным тимбилдингом для компании».

Фото: Пресс-служба «Столото»

Участие в акции также приняла российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы Светлана Хоркина.

«Забота о будущем нашей планеты, о ее сохранении для следующих поколений – это дело каждого из нас, - отметила легендарная спортсменка. - Приятно видеть, что в таких экологических акциях участвует так много людей. Неравнодушных к вопросам экологии становится все больше».

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы Светлана Хоркина. Фото: Пресс-служба «Столото»

После полноценного восстановления участки нового молодого леса будут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая таким образом воздействие парникового эффекта.

«Взрослое дерево поглощает в среднем 22 кг углекислого газа в год, что делает города более здоровым и безопасным местом для жизни. Деревья очищают воздух, фильтруют воду и являются домом для 80% наземных животных. Сохранять и восстанавливать леса – наша общая задача! Приятно осознавать, что с каждым годом наши мероприятия по посадке деревьев привлекают все больше неравнодушных людей, а также представителей социально ответственных компаний», — сообщил президент «РусКлиматФонда» Марианна Мунтяну.

Президент некоммерческой организации «РусКлиматФонд» Марианна Мунтяну. Фото: Пресс-служба «Столото»

В ходе экологического проекта «Леса для климата» для высадки саженцев отбираются регионы, где леса наиболее пострадали от природных катаклизмов или насекомых-вредителей. Так, например, в 2022 году деревья были высажены в Московской, Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях, а также в республике Чувашия. При этом после высадки специалисты продолжают наблюдение за саженцами, пока они окончательно не окрепнут.