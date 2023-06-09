«Зеленое» финансирование проектов «РТ-Инвест» вновь получило наивысшую оценку по версии АКРА

Фото: Пресс-служба «РТ-Инвест»

Для тех, кто в теме - это отличная новость. Рейтинговая шкала АКРА включает 5 уровней, где GR-1 – наилучший результат. И именно этот балл поставило агентство, завершив оценку синдицированного кредита и проекта группы компаний «РТ-Инвест» по строительству заводов энергоутилизации отходов. И тем самым подтвердило реализуемую программу в части применения «зеленых» финансовых инструментов по национальным стандартам. Отметим, что GR-1 - очень высокий уровень соответствия лучшим практикам.

- Подтверждение наивысшего уровня рейтинга от авторитетного российского агентства АКРА в нынешний непростой для отечественной промышленности период, безусловно, важное событие, - подчеркнул генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - Такая оценка, прежде всего, говорит о высокой системной значимости проектов, которые реализует «РТ-Инвест», и подчеркивает, что компания сохраняет устойчивые позиции на рынке, продолжает внедрять зеленые технологии в области переработки отходов, а также играет важную роль в поддержке отечественных производителей оборудования. Это дает нам возможность привлекать финансирование для масштабирования проектов энергоутилизации отходов.

Фото: Пресс-служба «РТ-Инвест»

Для изучения рейтинга эксперты использовали информацию, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий. Рейтинг был составлен на основании информации из открытых источников, баз данных АКРА и сведений, предоставленных компанией АГК-1 (входит в группу компаний «РТ-Инвест»). Агентство отметило соответствие финансового инструмента и финансируемых проектов критериям «зеленых» финансовых инструментов и проектов. Кроме того, эксперты подтвердили, что проекты отвечают показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям (НДТ) «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами» (далее «ИТС 9-2020»).

К слову, компания «РТ-Инвест» первая в стране реализует комплексную систему обращения с отходами: внедрение раздельного сбора, запуск промышленной сортировки и компостирования, строительство собственных перерабатывающих мощностей и заводов энергоутилизации отходов. У всей цепи единая цель — нулевое захоронение и превращение отходов в новые ресурсы.

СПРАВКА «КП»

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации Ростех для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.