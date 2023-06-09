Зоозащитники из Ленинградской области помогут брошенным во время эвакуации жителей города Шебекено животным

Фото: Фонд "Я свободен"

Благотворительный фонд помощи животным «Я свободен» запустил гуманитарную миссию в приграничный город Шебекино, где после эвакуации жителей без помощи, корма и опеки остались тысячи бездомных и домашних животных.

- Страх, который я вижу в их глазах, не описать. Они жмутся ко мне, друг к дружке. Я плачу каждый день, - с такими словами к зоозащитникам фонда «Я свободен» обратились волонтёры.

Людей экстренно эвакуировали из города Шебекино в соседние населённые пункты. Далеко не все смогли взять с собой своих питомцев: кто-то думал, что быстро вернётся домой, кого-то не пустили в новое жильё с животными, были те, кто в страхе за свою жизнь просто сбросил лишний балласт.

- Сейчас это город-призрак, куда можно попасть по предварительной записи только на БТР, – рассказала фонду «Я свободен» волонтёр Светлана. - В тишине пустого города звучат лишь снаряды и вой брошенных животных. По одному наши самые героические волонтёры заходят в дома и выпускают питомцев, которые не ели уже несколько дней.

Теперь перед волонтёрами стоит несколько задач: нужно накормить животных, оставшихся в Шебекино, и каким-то образом начать вывозить их из зоны массированных обстрелов. У фонда «Я свободен» богатый опыт и налаженные логистические связи в этом направлении, ведь с самого начала СВО они помогают животным Донбасса.

- Нам удалось вывезти более двух тысяч животных. Многим бездомным сразу же нашли добрые руки среди россиян, также мы возвращали питомцев семьям в местах временного размещения. А на территорию военных действий мы доставили несколько тонн кормов и медикаментов, - рассказали в фонде.

Фонд «Я свободен» запустил специальный сбор в рамках гуманитарной миссии в Шебекино.

- Мы нашли способ, как доставить пищу, и, надеемся, в скором времени начнём вывозить животных в безопасные места и возвращать эвакуированным хозяевам», – заявила директор фонда Ольга Ватомская. - Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы смогли выкупить корма у производителя из Белгорода. Также мы организовываем сбор кормов в Санкт-Петербурге, о точках сбора мы будем оперативно сообщать в своих соцсетях.

Сбор ведётся на официальной фандрайзинговой странице фонда «Я свободен» по ссылке.