Антропологи воссоздали облик хоббитов — людей, которые реально обитали в древности

Вот такие хоббиты водились на Земле – не властелины колец.

Внешность не голливудская

Продолжается реальный – уже научный сериал, начало которому положило сенсационное открытие австралийских и индонезийских ученых. В 2003 году в пещере Лианг-Буа(Liang Bua) индонезийского острова Флорес, расположенного неподалеку от известного курорта Бали, они обнаружили останки восьми крошечных человекообразных существ - взрослых и прямоходящих, рост которых не превышал метра.

Среди находок был и хорошо сохранившийся женский череп размером с грейпфрут. В научных кругах его обладательницу и ее сородичей сразу же окрестили хоббитами по аналогии с известной трилогией «Властелин колец». Официально вид получил название Homo floresiensis.

Австралийцы (The Australian National University) считают хоббитов отдельным видом людей, наиболее близким к Homo habilis, жившим на территории Африки примерно 1,75 миллионов лет назад. Те – африканские – давно вымерли, а хоббиты, на удивление, дожили почти до наших дней. Вроде бы.

Череп Homo floresiensis.

За 20 лет, прошедших со дня открытия, было множество попыток воссоздать облик «крохотуль».

Старались многие и особенно известный эксперт по графике их Бразилии Цицеро Мораес (вrazilian graphics expert Cicero Moraes) – на счету его команды несколько реконструкций. Недавняя, как сообщает Daily Mail, получилась наиболее реалистичной - реконструкторы использовали точную компьютерную модель черепа Homo floresiensis.

- Получился облик с элементами внешности и доисторических, и современных людей, - хвалится эксперт. И обращает внимание, что особенно удался нос, который был менее выступающий, чем у нас.

Ступни, как у Фродо

Палеоантрополог Уильям Джангерс (William Jungers) из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке (Stony Brook University in New York) указал на ноги Homo floresiensis – на их невероятно крупные ступни. Около 25 сантиметров - больше половины берцовой кости. Для малютки ростом менее метра это многовато. Не лыжи, конечно, но столь же внушительны, как у мистера Фродо из «Властелина колец» и других киношных хоббитов, которых создатели снабдили непропорционально большими и волосатыми ступнями.

Некоторые ранние реконструкции облика хоббита, начиная с самой первой.

Джангерс полагает: переступая, крошки были вынуждены высоко поднимать ноги, чтобы не шаркать ими по земле. Или, наоборот, они как раз шаркали.

А еще у Homo floresiensis было сильное плоскостопие. И короткий большой палец. Это все, по мнению ученых, не позволяло хорошо бегать. Хоббиты были пешеходами.

Хоббит, чей череп был найден, в сравнении с человеком среднего роста.

КСТАТИ

«Снежные люди», только маленькие и без снега

Анализ останков хоббитов показал: как минимум 12 - 18 тысяч лет они еще не вымерли. Но в это время тут обитали и обычные люди. Они могли видеть крошек. И неспроста, наверное, островитяне-аборигены рассказывают легенды о неких мохнатых карликах «эбу гого», которые жили в пещерах, а теперь скрываются в джунглях.

Племя карликов, обитающих в труднодоступных районах Индонезии, упоминал французский биолог Эйвельманс в своей книге, которую выпустил в 1959. Над Эйвельмансом смеялись. Но вдруг он был прав? Находка в пещере Лианг-Буа косвенное тому подтверждение.

Некоторые криптозоологи не исключают, что «эбо гого» - это разновидность «снежного человека» - дик, мохнат, но мал в отличие от гигантов йети, встречающихся на материках. Могли измельчать, попав на остров.