Герой спецоперации «Z» сержант Бекбатыров взял штурмом опорник боевиков

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ОБЕСПЕЧИЛ ПОДВОЗ БОЕПРИПАСОВ

Старший лейтенант Дмитрий Холодков

«В ходе специальной военной операции начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения старший лейтенант Дмитрий Холодков неоднократно лично принимал участие в штурмах опорных пунктов националистов в составе батальонных тактических групп российских Вооруженных Сил, а также осуществлял подвоз боеприпасов и другого имущества. Так на одном из тактических направлений Холодков грамотно распределил силы и средства подвоза, а также скрытое их передвижение на поле боя, что позволило осуществить оперативное снабжение российских штурмовых подразделений, ведущих ожесточенный бой с засевшим в опорном пункте противником. Выбитые с занимаемых позиций боевики, дождавшись подкрепления, предприняли попытку вновь вернуть опорный пункт под свой контроль. Противник прилагал все усилия, чтобы отбить утраченные позиции, активно обстреливая огнем артиллерии пути подвоза боеприпасов для российских войск. Старший лейтенант Дмитрий Холодков, оперативно выдвинулся на основные позиции и лично осуществил подвоз боеприпасов для стрелкового оружия на линию боевого соприкосновения, а также мины для минометного расчета, что обеспечило огневое поражение противника. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Холодкова позволили удержать опорный пункт и отразить наступление националистов».

НАВЕЛ ПЕРЕПРАВУ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Гвардии сержант Сергей Рыбкин

«Командир отделения понтонно-мостовой бригады гвардии сержант Сергей Рыбкин в ходе специальной военной операции непосредственно принимал участие при выполнении задач подразделениями инженерных войск по оборудованию переправы через водную преграду в непосредственной близости к территориям, подконтрольным украинским националистам.

Противник, располагаясь на противоположном берегу на удалении, с целью воспрепятствовать наведению моста приступил к прицельному обстрелу позиций возводимой переправы, применяя при этом кассетные боеприпасы, реактивные системы залпового огня, а также танки. Несмотря на активные попытки боевиков сорвать продвижение наших войск, Рыбкин, рискуя жизнью, под массированным обстрелом осуществлял своевременную доставку звеньев расчетам, оборудующим переправу. Благодаря смелым, решительным действиям гвардии сержанта Сергея Рыбкина российским военнослужащим удалось выполнить поставленную задачу по наведению понтонной переправы и обеспечить наступление наших войск».

ВЗЯЛ ШТУРМОМ ОПОРНИК БОЕВИКОВ

Сержант Ренат Бекбатыров

«Командир отделения сержант Ренат Бекбатыров вместе с вверенным ему отделением выполнял специальные задачи в районе одного из населенных пунктов, удерживаемом националистами. Продвигаясь ночью, скрытно, по лесополосе Ренат обнаружил замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Под прикрытием группы огневой поддержки совместно со своей боевой тройкой, используя условия местности, Ренат скрытно прополз и, заняв выгодную позицию в районе одного из флангов вражеского опорного пункта, метнул три гранаты в окопы противника, после чего открыл огонь по застигнутым врасплох боевикам. Отделение Бекбатырова штурмом взяло оборудованные позиции националистов. Часть отчаянно сопротивлявшихся боевиков была уничтожена. Трое националистов, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. За проявленное мужество и отвагу сержант Ренат Бекбатыров награжден Орденом Мужества».