Антон Алиханов: Бизнес должен помочь нашим воинам подбивать ещё больше немецких танков Leopard

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В пятницу, 9 июня, я обратил внимание на размещенную в соцсетях запись следующего содержания…
«При личных встречах с нашими ребятами, - делился калининградский губернатор Антон Алиханов, - поступало много вопросов и просьб оказывать поддержку тем, кто получил увечье (ранение, травму, контузию) при участии в специальной военной операции. Подписал соответствующее постановление. Будем, в таком случае, предоставлять военнослужащим и добровольцам единовременную дополнительную выплату 250 тысяч рублей. (Напомню, что ранее помощь 500 тысяч рублей оказывали тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, а также и 1 миллион рублей - семьям, в случае потери близкого человека в ходе участия в СВО.) Эти меры поддержки продолжают действовать…»
И ещё - такое вот очень важное пояснение. «За новой выплатой могут обратиться бойцы, получившие увечье с начала СВО».
(Указывались и контакты Центра социальной поддержки населения, куда можно обратиться за такими выплатами.)
Я же - за дополнительной информацией - решил сразу же обратиться к главе региона, тем более, что он - давний Герой многих моих публикаций…
…- Антон Андреевич, далеко не в каждом регионе страны предусмотрены такие дополнительные выплаты нашим защитникам. Из каких средств эта новая финансовая поддержка?
- Из нашего регионального бюджета.
Мы приняли решение - независимо от того, есть ли инвалидность у участника СВО или нет, при контузиях и ранениях - легких и тяжёлых - выплачивать 250 тысяч.
Потому что ребята иногда тратят и свои средства на реабилитацию, вот мы хотим дополнительно их поддержать.
- Как я понял, это постановление относится ко всем участникам СВО.
- Абсолютно ко всем - им достаточно предъявить документы.
И мы уже достаточно средств на эту статью потратили.
- А вот губернатор Забайкалья Александр Осипов предложил выплачивать премии за подбитые немецкие танки Leopard.
- Да, я знаю…
- А телеведущий Владимир Соловьев эту идею поддержал и предложил российскому бизнесу учредить премию - миллион за каждый Leopard. Но их сейчас уже столько понаподбивали и сожгли - хватит ли у нас миллионов на всех…
- Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, не обращал бы все это в шутку.
В том смысле, что бизнес - и крупный, и любой другой - должен совершенно точно и обязательно участвовать в этом во всем и помогать стране.
Любое участие бизнеса - оно будет позитивно.
Но я бы немножко на другом сконцентрировался.
Мне кажется, есть просто вещи, которые можно было бы в рамках импорта быстро купить - они есть на рынках за рубежом, в свободной продаже. Их можно просто покупать и сию секунду поставлять нашим ребятам в части.
- А - например?
- Такие вещи, которые не предусмотрены нормативно. Те же - квадрокоптеры. Есть много разного другого.
Я - за, чтобы бизнес максимально участвовал.
Надо ли платить за подбитые танки Leopard? Может быть, и надо. Но, в любом случае, наш бизнес должен помочь нашим воинам подбивать ещё больше немецких танков Leopard.
Совершенно же понятно: бизнес будет жить и развиваться, если страна будет жить и развиваться. И все зависит от того - есть Победа или нет Победы.
Цели президентом определены. И все должны на них работать.
А кто не работает…
-… тот не побеждает.
- Да! Кто не работает, тот не побеждает.
КСТАТИ
И еще Антон Алиханов в соцсетях дополнительно разместил такую информацию: «…Также всем участникам СВО сейчас стала доступна компенсация расходов на газификацию частного дома в размере до 113400 рублей. Обратиться за компенсацией может как сам боец, так и член его семьи».