Антон Алиханов: Бизнес должен помочь нашим воинам подбивать ещё больше немецких танков Leopard

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 9 июня, я обратил внимание на размещенную в соцсетях запись следующего содержания…

«При личных встречах с нашими ребятами, - делился калининградский губернатор Антон Алиханов, - поступало много вопросов и просьб оказывать поддержку тем, кто получил увечье (ранение, травму, контузию) при участии в специальной военной операции. Подписал соответствующее постановление. Будем, в таком случае, предоставлять военнослужащим и добровольцам единовременную дополнительную выплату 250 тысяч рублей. (Напомню, что ранее помощь 500 тысяч рублей оказывали тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, а также и 1 миллион рублей - семьям, в случае потери близкого человека в ходе участия в СВО.) Эти меры поддержки продолжают действовать…»

И ещё - такое вот очень важное пояснение. «За новой выплатой могут обратиться бойцы, получившие увечье с начала СВО».

(Указывались и контакты Центра социальной поддержки населения, куда можно обратиться за такими выплатами.)

Я же - за дополнительной информацией - решил сразу же обратиться к главе региона, тем более, что он - давний Герой многих моих публикаций…

…- Антон Андреевич, далеко не в каждом регионе страны предусмотрены такие дополнительные выплаты нашим защитникам. Из каких средств эта новая финансовая поддержка?

- Из нашего регионального бюджета.

Мы приняли решение - независимо от того, есть ли инвалидность у участника СВО или нет, при контузиях и ранениях - легких и тяжёлых - выплачивать 250 тысяч.

Потому что ребята иногда тратят и свои средства на реабилитацию, вот мы хотим дополнительно их поддержать.

- Как я понял, это постановление относится ко всем участникам СВО.

- Абсолютно ко всем - им достаточно предъявить документы.

И мы уже достаточно средств на эту статью потратили.

- А вот губернатор Забайкалья Александр Осипов предложил выплачивать премии за подбитые немецкие танки Leopard.

- Да, я знаю…

- А телеведущий Владимир Соловьев эту идею поддержал и предложил российскому бизнесу учредить премию - миллион за каждый Leopard. Но их сейчас уже столько понаподбивали и сожгли - хватит ли у нас миллионов на всех…

- Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, не обращал бы все это в шутку.

В том смысле, что бизнес - и крупный, и любой другой - должен совершенно точно и обязательно участвовать в этом во всем и помогать стране.

Любое участие бизнеса - оно будет позитивно.

Но я бы немножко на другом сконцентрировался.

Мне кажется, есть просто вещи, которые можно было бы в рамках импорта быстро купить - они есть на рынках за рубежом, в свободной продаже. Их можно просто покупать и сию секунду поставлять нашим ребятам в части.

- А - например?

- Такие вещи, которые не предусмотрены нормативно. Те же - квадрокоптеры. Есть много разного другого.

Я - за, чтобы бизнес максимально участвовал.

Надо ли платить за подбитые танки Leopard? Может быть, и надо. Но, в любом случае, наш бизнес должен помочь нашим воинам подбивать ещё больше немецких танков Leopard.

Совершенно же понятно: бизнес будет жить и развиваться, если страна будет жить и развиваться. И все зависит от того - есть Победа или нет Победы.

Цели президентом определены. И все должны на них работать.

А кто не работает…

-… тот не побеждает.

- Да! Кто не работает, тот не побеждает.

КСТАТИ

И еще Антон Алиханов в соцсетях дополнительно разместил такую информацию: «…Также всем участникам СВО сейчас стала доступна компенсация расходов на газификацию частного дома в размере до 113400 рублей. Обратиться за компенсацией может как сам боец, так и член его семьи».