Абхазия в шоке: Русский турист пошел денежный, утомленный Дубаями

Абхазия еще бархатная, 23-градусная Фото: Виктория МИНАЕВА

«ЗАБРОШКИ» С ПРИВЕДЕНИЯМИ

Курортная Абхазия только-только просыпается. И сонно по-хозяйски рассматривает первых туристов – как пастух овец, сезон жирный или нет?

Абхазия еще бархатная, 23-градусная. Только-только начали густеть очереди на паспортном контроле, только-только солнце бросило деликатничать и принялось напалмом выжигать бледные туши курортников.

Все больше на улицах дорвавшихся до загара русских – опаленных, и ошалелых.

Кто оказался в Абхазии впервые – видно сразу. Я им завидую. Моя молодость…

В глазах восхищение, ужас, восторг и изумление. И даже какой-то азарт. Что-то вроде: «Очуметь! Ладно. Все равно отдохнем!»

Еду в маршрутке. Семья из Самары. Типичный вариант русского эконом-отдыха – из мужиков один мальчик. Бабушка, мама, дочка… И все – прилипли к стеклу.

- Мама, это что? – потрясенно спрашивает мальчик, тыча в истлевшее здание – Кру-у-у-то!

- Это Гадаутский вокзал – помогаю я родительнице. – Очень красиво, да?

(мой сынок такое называет с любовью - «заброшка», живописные развалины – любимый дом наших детей, проживающих в компьютерных играх)

- А там живут приведения? – у шкета горят глаза.

- Еще как живут, - зеваю. - Добрые, абхазские зомби с чачей и экскурсиями, и таксой - сто рублей за вход.

Мои добрые «самаритяне» нашли избушку у моря. Говорят, со всеми удобствами. 3000 рублей в сутки (рады, что успели - соседи уже сдают за пять). Экономят на всем. Новость, что стоимость проезда на маршрутке 300 рублей – потрясла семью.

- С человека?! – заколыхалась родительница.

- С килограмма, – раздраженно съязвил водитель.

Мол, понаехала нищета! А тут курорт!

Мои новообретенные друзья, получив легкую прививку местного хамства, притихли. Едут молча, чуть обожженные Абхазией…

И я дал им три правила – как получить удовольствие от Страны Души (как сами абхазы называют эту землю).

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ – «ТЫ КАНАТОХОДЕЦ»

Настоящую Абхазию надо увидеть, почувствовать. И полюбить.

Да-да. Не ухмыляйтесь, читатель.

Без любви – только промучаетесь две недели зря.

Это правило русского туриста в Абхазии гласит: не смотри вниз.

В Стране Души ты канатоходец! Пока смотришь на окутанные облаками изумрудные горы, море, дали, горизонты… Пока вздыхаешь чистый, пропитанный тропиками воздух, ты устойчив, гармоничен, счастлив. (неплохо бы для этой цели сразу пойти в горы). И только тогда, когда ты уже очарован и влюблен в этой рай, можно рискнуть посмотреть вниз, как тот мальчик – на гадаутский вокзал.

Чтоб вскрикнуть: Чтооо?!

Да, внизу черте что. Мусор, разбитая плитка, плохой асфальт и другие последствия войны, (она закончилась 30 лет назад, но ее раны здесь словно холят и лелеют) – портят впечатление… Но если (простите, утонченные дамы) не заморачиваться на счет сервиса и уюта, мыть руки с мылом, а овощи кипяченой водой, то вы хорошо отдохнете, и даже не подхватите рото-вирус. Наверное.

Когда я спросил Дениса Соломко, председателя ассоциации сельхозпредприятий, и создателя первого в Абхазии круглосуточного коктейль-бара (в стране, где знают толк в вине, и где чуть ли не у каждого в доме двустволка или пулемет, рискованная затея), что бы он посоветовал туристу, тот ответил:

- Расслабиться и получать удовольствие. Потому что красивое видит тот, кто готов видеть. Есть такой рассказ: у мухи спрашивают – что ты на поле видела? Только дерьмо - отвечает. Вылетела пчела – что ты видела? Цветочки, трава, нектар… Если ты думаешь, что едешь в страну дикарей – тогда вопрос: Кто ты сам? Для чего ты здесь?

ПРАВИЛО ВТОРОЕ – НЕ ЭКОНОМЬТЕ, СНИМИТЕ ОТЕЛЬ

Мои абхазский друг, сдающий дом в частном секторе в Гаграх за 800 рублей с человека, пожаловался – мол, исчезает привычный контингент. За последний год поубавилось беззаветных любителей Абхазии, небогатых бюджетников из русских поселочков и городков, для кого, по инерции, на набережных крутят «Владимирский централ» и «Модерн токинг».

- Затаились бедняки, - вздыхает приятель. - Я еще по прошлому году понял - они не приедут, запасают деньги на черный день.

Зато в Абхазию хлынули те, кто раньше отдыхал в Европах и Египтах.

И тут надо отдать должное – Страна Души сориентировалась быстро. За три года она понастроила (на деньги российских инвесторов, разумеется) массу симпатичных отелей на первой линии а-ля Турция, с бассейном, трехразовым питанием, и даже (что удивительно!) хорошим сервисом. (говорят, вымуштрованный абхазский персонал – странное зрелище).

По словам Дениса Соломко, Абхазия становится ... респектабельной.

- Появились какие-то денежки. Очень много у нас завсегдатаев в Дубаи, в Эмиратах, в Европе. Абхазы много путешествуют, и перенимают опыт. Например, братья Сочинава покупают один отель в Гагре, второй, третий. Восстанавливают 16-этажку в Очемчири, что 30 лет разваленная стоит. И у них высокие стандарты…

Которые, конечно, стоят дорого – на семью из 3 человек уйдет тысяч 12-15 в день, но если сравнить с комнатой за 5 тысяч и приплюсовать к ней сравнительно безопасное питание и отсутствие морального ущерба от ежедневного ковыляния через город на пляж, то – не очень. Скупой платит дважды.

Кстати, владельцы гагринских столовых и экскурсионных кампаний, просто плачут - новый вид туристов для них – чистые сволочи.

Они мудро запираются внутри отлично обустроенных пансионатов, с крепко огороженной, вылизанной территорией, с видом на море. Умники любят дистиллированную Абхазию. Так прагматичнее. Так любить легче.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: ПОПРОБУЙТЕ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

29 июня, например, из Сочи в Сухум отправится первый круизный корабль «Князь Владимир». С трехдневной стоянкой в Сухуме и возможностью поехать хоть в Рицу, хоть в Новый Афон, и позагорать, и покупаться. За сезон 11 рейсов. Стоимость 37 тысяч с человека.

А можно наскоком заехать в Абхазию из Адлера на туристическом поезде «Туапсе-Сочи-Гагра». Не придется стоять на паспортном контроле, погулять по Гагре, и вечером назад…

Можно вообще пойти в горы, и попробовать все виды адреналинового счастья – от палаток до скалолазанья, от байдарок до рыбалки…

А я на вашем месте, господа отдыхающие, бросил бы скучные пляжи, зафрахтовал бы маленький самолетик в сухумском аэропорту (на компанию выйдет недорого) и отправился бы в местную русскую глубинку. В древнее горное село Псху, единственное в Абхазии – русское.

Это (сладко зажмуриваюсь) волшебный полет…

Там облака идут по крышам домов, там настоящая тишина, настоящий воздух. Там нет этой чертовой сотовой связи – потому что старики запретили – испортит мед. Там чудесным образом строятся церкви, там живут отшельники и люди, о которых идет слава…

Впрочем, это уже другая история для следующего моего репортажа из Абхазских записок — из непостижимой Страны Души.

P.S.

Гулять в трусах - дорого

Желающие отдохнуть в Абхазии, учтите 2 новшества в этой пляжно-мандариновой республике. С 1 августа, "появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда". Не пугайтесь. В Абхазии минимальная зарплата - 60 рублей, поэтому — прогулка в плавательных трусах обойдется в 6 тысяч.

Кроме того, Абхазия ввела обязательную страховку для автотуристов — тысяча рублей с машины. Никто не верит — что по этой страховке возможно хоть какое-то возмещение, но вас обязательно остановят на посту и возьмут деньги.

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