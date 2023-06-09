Сколько стоит отдых на популярных зарубежных курортах: названы самые бюджетные направления

Есть ли альтернатива Турции? Честно - нет и не будет Фото: Shutterstock

Российские туристы, планирующие провести летний отпуск 2023 за границей, чаще всего выбирают Турцию или Абхазию (см. «Рейтинг»). Две трети всех путевок на зарубежные пляжи продаются в Анталью, Кемер, Мармарис и другие турецкие курорты.

- Есть ли альтернатива Турции? Честно - нет и не будет. Я это утверждаю с учётом нескольких факторов: количество рейсов из разных регионов России; доступность билетов на эти рейсы; огромный выбор отелей всех уровней и концепций; ценовой диапазон от 200 тысяч до миллиона рублей за тур; климат, благодаря которому на побережье очень долгий пляжный сезон. Грузия, как и Марокко, и Тунис с тем объёмом авиаперевозки, какой есть сейчас, не войдут даже в десятку самых массовых зарубежных направлений, - делится мнением Артур Мурадян, вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel.

Турция при этом не самое бюджетное зарубежное направление этим летом. В Эмираты, Египет и даже Таиланд со Шри-Ланкой сейчас можно слетать дешевле. Почему так? В Дубае летом не сезон, слишком уж знойно. Отели снижают цены. В Таиланде и на Шри-Ланке - та же история, только не из-за жары, а из-за дождей. В Турции же именно на лето приходится пик спроса. И цен.

Абхазия берет своей доступностью. Ее действительно никто не рассматривает как альтернативу Анталье, скорее Судаку или Туапсе. Чтобы порелаксировать в Сухуме и Пицунде, не нужен загранпаспорт, пускают по внутреннему российскому. Ближайший аэропорт - в Сочи, куда самолеты едва ли не из всех регионов страны летают как маршрутки. А с 8 июня из центра Сочи и аэропорта запустили скоростные поезда «Ласточка» в Гагру. И что важнее всего - отдых в Абхазии обходится заметно дешевле, чем в других странах.

РЕЙТИНГ

Самые популярные зарубежные курорты

Страна Сколько россиян побывают там летом 2023 Средний чек за тур*

Турция 3 млн чел. 215 - 265 тыс. руб.

Абхазия 1 млн чел. 80 - 100 тыс. руб.

ОАЭ 300 тыс. чел. 150 - 170 тыс. руб.

Египет 300 тыс. чел. 200 тыс. руб.

Таиланд 200 тыс. чел. 200 тыс. руб.

Мальдивы 55 тыс. чел. 400 - 500 тыс. руб.

Куба 30 тыс. чел. 280 тыс. руб.

Шри-Ланка 30 тыс. чел. 170 - 180 тыс. руб.

*Средняя стоимость 10-дневного тура на 2 человек с перелётом, трансферами, медстраховкой. Учтены отели разных категорий, с разным типом питания - все, что реально выбирают туристы в каждый стране.

По данным АТОР и сети турагентств «1001 Тур».

ЧУЖОЙ КАРМАН

50% россиян откладывают деньги на летний отпуск в течение года.

20% берут кредит на путешествия.

По данным опроса «АльфаСтрахования».

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