Хотел понюхать младенца: Американцы смеются над очередными странностями Байдена

80-летнемe Байдену интенсивный график дается с трудом Фото: REUTERS

В преддверии очередных президентских выборов, которые пройдут в США в 2024 году, действующий глава американского государства, претендующий на второй срок в Белом доме, активно принимает участие в разнообразных мероприятиях и много колесит по стране.

Такой интенсивный график сложно выдержать молодому и здоровому человеку, что уж говорить о 80-летнем Байдене, которому все это дается с трудом…

Судя по всему, теперь к нему прикрепили специального сотрудника администрации Белого дома. На видео с последних публичных мероприятий, в которых участвовал Байден, в кадр время от времени попадает темнокожий мужчина, то и дело шепчущий на ухо президента отрывистые указания. И теряющийся в пространстве и времени Байден их выполняет.

Вот 46-ой президент США нетвердыми шагами идет по направлению к женщине с грудным ребенком на руках, мужчина его удерживает. В соцсетях эту сцену уже назвали «Байден хотел понюхать младенца», памятуя о добром десятке случаев, когда глава Белого дома наклонялся к девочкам и женщинам и зачем-то нюхал их волосы.

Днем ранее тот же самый мужчина вдруг подбежал к президенту, когда тот закончил свое выступление и не понимал, куда ему двигаться дальше. «Нянь», похоже, сказал Байдену – идти налево и пожать руку. Старенький Байден послушно выполнил указание.

И если подобного рода казусы еще как-то можно предотвратить, то с многочисленными оговорками, увы, никак не справиться. Все уже устали подсчитывать – где, сколько и чего наговорил Байден.

Последние его оговорки даже не столько нелепы, сколько вызывают сомнения в умственных способностях главы США, поскольку их сложно отнести к оговоркам как таковым.

Так месяц назад, выступая в Белом доме, он услышал детский плач (одна из приглашенных женщин пришла на встречу с младенцем). И вроде бы не растерялся, заявив, что все в порядке, и «дети ему нравятся больше, чем люди».

Там же, на встрече, посвященной Месяцу женской истории, Байден без обиняков выдал, что «не намерен допустить попадания оружия в руки внутренних политических советников». Журналисты, освещавшие событие, тут же принялись гадать – кого все-таки имел в виду глава государства? Лишь после публикации пресс-службой Белого дома официальной стенограммы выяснилось, что президент должен был сказать про попадание оружия в руки «осужденных за домашнее насилие».

А вот, что же хотел сказать Байден, когда сообщил на весь свет о том, что он и его предшественник, Барак Обама «вместе сделали кое-что», так и осталось тайной. Белый дом оставил стенограмму этих откровений главы государства нетронутой.