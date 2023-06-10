Работа для школьников на каникулах: где ее искать и сколько можно заработать

По условиям ТК РФ работа для подростков не должна приносить вреда здоровью и не мешать учебе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Максиму Иванову 16 лет и вот уже второе лето подряд он работает в ресторане у знакомых отца. Максим – администратор (хостес), который бронирует столики, встречает гостей и рассаживает их в зале. Должность, на первый взгляд, несложная, но требует максимум внимания, а порой и терпения. Ведь гости бывают разными.

- В прошлом году заработал за два месяца 50 тысяч рублей, - рассказывает он. – Надеюсь, этим летом будет не меньше. Оплата у меня идет за смену (я выхожу через день на 5-6 часов). Но оплата раз в месяц. И это хорошо, а то все потрачу.

Работодатель заключил с Максимом временный трудовой договор. Так у парня еще и стаж по трудовой книжке начисляется.

15-летний Дмитрий Баклушин работает в каникулы курьером. Развозит сырные наборы.

- За один заказ получаю 400-500 рублей, - рассказал Дмитрий. – В прошлом году получилось накопить на телефон и крутые кроссовки. Работа не сложная, но главное – приезжать вовремя. Помню, один раз опоздал, автобус попал в пробку. Передвигаюсь по всей Москве общественным транспортом. Иногда за день десятки километров наматываю.

Еще Дмитрий зарегистрировался на курьерском сервисе, но заказов оттуда поступает мало. Там в приоритете самозанятые.

НЕ ВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ, НЕ МЕШАТЬ УЧЕБЕ

Какие виды работ помимо помощников в ресторане и курьеров доступны подросткам? Те, что не требуют специальной подготовки, материальной ответственности и тяжелых физических усилий. Еще по условиям Трудового кодекса РФ (ТК) работа не должна приносить вреда здоровью и не мешать учебе. Как такового списка разрешенных профессий для несовершеннолетних ТК не предлагает, но прописывает следующее: «Ограничения применения труда подростков направлены в первую очередь на предупреждение отрицательного влияния производственных факторов на развитие, состояние здоровья, моральное и психическое состояние несовершеннолетнего». Отсюда эксперты делают выводы, что несовершеннолетним нельзя работать на производственных площадках, в шахтах, метро, ночных клубах, барах.

Самые популярные профессии у ребят в качестве подработки - промоутер, уборщик, фасовщик, упаковщик, выгульщик собак, помощник вожатого в детском лагере, оператор колл-центра, продавец-консультант, тайный покупатель, работник автомойки, дизайнер, аниматор, озеленитель. Как правило, все вакансии для несовершеннолетних на сервисах по поиску работы отмечены пометкой «Доступно соискателям от 14+».

Например, один из сервисов по поиску работы фиксирует – к началу летнего сезона прослеживается значительный прирост количества вакансий для подростков по ряду профессий.

- Так, в мае по сравнению с предыдущим месяцем почти вдвое чаще стали появляться предложения о работе офис-менеджерами для подростков (+ 98%), а вакансий бариста стало в 1,5 раза больше (+ 53%), - говорит управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. - За весь год заметнее всего увеличилось количество вакансий для кандидатов от 14 лет по таким специальностям, как оператор колл-центра — в 2,5 раза, официант, продавец-консультант, администратор и флорист — в 2 раза.

Еще сеть ресторанов «Вкусно — и точка» приглашает для работы на лето подростков. Это было устоявшейся практикой еще во времена «Макдональдса». Многие сотрудники приходили трудиться в Мак в 15-16 лет и оставались там на годы, делая карьеру.

Летом спрос в ресторанах максимальный, дополнительные рабочие руки не помешают. Работа не сложная, с ней справится и 15-летний подросток (раздача, фасовка, присмотр за залом). Кассу несовершеннолетним не доверят. По законодательству подростков к работе можно привлекать с 16 лет, но если школьник окончил 9 классов и ему 15, то работать он тоже сможет. Для несовершеннолетних сотрудников смены должны длиться до 5 часов в день и не более 24 часов в неделю. Заработок в среднем по России во «Вкусно – и точка» составляет примерно 150 рублей в час.

ЧТО ЕЩЕ?

В Москве набирает обороты еще один вид подработки - оплачиваемая стажировка. Это когда подростки трудятся в центрах госуслуг «Мои документы», спортшколах, музеях, библиотеках или ветеринарных лечебницах. Вместо зарплаты – стипендия 23 508 рублей. Плюс персональные характеристики от работодателя. Стажировки, как правило, проходят с июля по середину августа. Подробнее на mos.ru.

ВАЖНО

- Официальный трудовой договор разрешено заключать с подростком от 16 лет и старше. Но если он уже закончил 9 классов, то возьмут и с 15 лет

- С 14 лет можно трудоустроиться только с согласия родителей

- При трудоустройстве необходим паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (если есть); для тех, кому нет 16 лет, письменное разрешение одного из родителей (плюс копия его паспорта)

ГРАФИК РАБОТЫ

Подросток не может работать полный рабочий день

- с 14 до 15 лет — четыре часа в день (но не более 24 часов в неделю);

- с 15 до 16 лет — пять часов в день (но не более 24 часов в неделю);

- с 16 до 18 лет — семь часов (не более 35 часов в неделю).

ТОП популярных вакансий в Москве, куда возьмут и подростка

(по данным hh.ru)

- помощник по интернет-магазину – 25-30 тысяч рублей;

- сборщик велосипедов - до 70 тысяч;

- бариста – 58 тысяч;

- сборщик онлайн-заказов в гипермаркете – от 2300 рублей за смену;

- видеоредактор – 175-225 тысяч;

- администратор в интернет-магазине – 65-80 тысяч;

- web-разработчик – до 30 тысяч;

- ассистент экскурсовода – до 27 тысяч;

- расклейщик объявлений – 80 тысяч.

Подростков также берут для раздачи листовок, ухода за пожилыми людьми (почитать, прибраться в квартире, погулять), озеленения и уборки городских территорий (растения высаживать, дорожки подметать и т.д.), аниматорами или за животными присматривать.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Что если подросток получил травму на работе?

- В первую очередь, надо зафиксировать факт травмы и место ее получения (если работодатель отказывается оформить акт – сделайте съемку хотя бы на телефон), обратиться в ближайшее медицинское учреждение и зафиксировать тяжесть повреждений. Сделать это необходимо в этот же день, - рекомендует эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова. - Расходы на лечение возмещаются работодателем исходя из размера заработка подростка, но не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума.

Как после рабочего сезона подростку не остаться без зарплаты?

- При устройстве на работу надо обязательно проверить: предлагают Вам заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера (такой договор заключают при единоразовых работах или услугах), - говорит эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности, генеральный директор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц. – Обращайте внимание, чтобы в договоре был четко прописан вид работы, продолжительность рабочего времени, период выполнения, сроки выплаты заработной платы. С приказом о приеме на работу должны ознакомиться под роспись и обязательно выдать на руки экземпляр трудового договора. В случае возникновения проблем с выплатой заработной платы или иного нарушения прав работника-подростка ему необходимо сразу обращаться в трудовую инспекцию. Сделать это можно удаленно – через сайт онлайнинспекция.рф или Госуслуги. Ответ придет в течение 30 дней.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как не допустить выгорания ребенка

- Многие школьники считают, что чем больше они будут работать, тем более взрослыми они станут, - говорит психолог Анастасия Пономаренко. - К сожалению, к этому склонны школьники-перфекционисты, которые стараются делать все идеально. Это ошибка и нужно уметь рассчитывать свои силы. За состоянием ребенка должны следить не только родители, но и взрослые, в чьем подчинении школьник работает. Должен быть четкий график работы. Выходить за рамки нельзя, даже если ребенку хочется больше заработать. Подросток – это не взрослый, его ресурсы весьма ограничены. И еще в жизни несовершеннолетнего должна быть не только работа, а еще и встречи с друзьями, хобби. Он должен позволить себе полениться. Тогда выгорания удастся избежать.

КСТАТИ

Волонтерство поможет при поступлении в вуз

Работать летом можно не только за деньги, но и для души. И в России немало школьников, которые принимают активное участие в волонтерском движении. Работа волонтера не оплачивается, зато обладатель волонтерской книжки может получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ — некоторые вузы могут доначислить абитуриентам за волонтерскую деятельность до 10 баллов.

Волонтером может стать каждый, независимо от возраста, социального статуса или образования. Но дети младше 14 лет допускаются к мероприятию только с сопровождением родителей. Волонтерскую книжку можно получить в бумажном варианте или в электронном виде, для чего необходимо зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ (москвичи могут воспользоваться сайтом волонтёрского движения Москвы mosvolonter.ru).

- В Москве доступны более 10 направлений: от зооволонтерства до помощи в сфере охраны здоровья, - рассказывает Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер». - Участие волонтеров ежедневно необходимо в благотворительных фондах, культурных учреждениях, приютах для животных. Главное, что дает волонтерство ребятам, – опыт, навыки и команду единомышленников!

ОПРОС «КП»

Назовите главную причину, по которой школьники должны подрабатывать летом?

Чтобы знали цену деньгам 48%

Заработанные деньги поднимают самооценку 20%

Уж лучше пусть работают, чем слоняются без дела 19%

Общение и новые знакомства никогда не помешают 4%

Это помощь родителям - времена сейчас трудные 3%

Не нужно работать на каникулах - пусть отдыхают! 6%

Опрос проводился в соцсетях «Комсомольской правды», в опросе приняли участие 20 тысяч человек.