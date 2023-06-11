Пережившая измену мужа Нюша заявила, что не планировала рожать во второй раз

Вслед за дочкой Симбой Нюша родила сына Саффрона. Фото: соцсети.

Певица Нюша, отвечая на вопрос о желании снова стать матерью, заявила, что не планировала рожать во второй раз. Артистка после рождения дочери Симбы поставила карьеру на паузу. Год назад Нюша родила еще одного ребенка - сына Саффрона. После этого певица распрощалась с шоу-бизнесом. В интервью «ТН Звезды» она рассказала, что не хотела рожать во второй раз.

«Я, если честно, не планировала быть мамой и во второй раз. А третий?.. Мне сложно ответить на этот вопрос. На сегодняшний день хотелось бы проявиться как творческая личность. Это то, что я могу и даже чувствую, мой профессиональный долг. Но, как говорится, никогда не говори никогда», - поделилась Нюша.

Сейчас певица и ее муж Игорь Сивов живут в Дубае. Вторая беременность звезды омрачилась проблемами в личной жизни. В беседе с подписчиками в соцсетях артистка намекнула, что супруг изменил ей. Судя по всему, это случилось, когда она была беременна вторым ребенком. Измена принесла ей много боли, но, тем не менее, артистка решила простить супруга.

- В прошлом году у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей, – рассказала Нюша в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Нюша с сыном. Фото: соцсети.

Избранник звезды называет себя «мастером ресурсного состояния», «магистром психоанализа», бизнес-коучем, амбассадором культуры «Осознанного родительства», автором психологических курсов и тренингов по лидерству, отношениям с собой и с миром. Сивов проводит ретриты на Мальдивах, Бали, в Турции и других курортных странах. Стоимость участия в его тренингах – почти миллион рублей. За эту немаленькую сумму Игорь обещает научить клиентов «слышать свой внутренний голос».

Под влиянием мужа Нюша тоже решила сменить сцену на инфобизнес. Певица объявила, что поставила музыкальную карьеру на паузу, поскольку собирается продвигаться как коуч. Артистка выпустила ряд марафонов на разные темы, при этом цена на участие в ее курсах доходит до 500 тысяч рублей.