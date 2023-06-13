Дети и льготы: кто может получить минимальную ставку по ипотеке?

Меры господдержки позволяют приблизить воплощение мечты о собственном жилье Фото: Shutterstock

Одной из наиболее популярных мер поддержки у россиян остается «семейная ипотека» по ставке до 6%. С момента ее запуска в 2018 году программой воспользовались уже более 540 тыс. семей. С чем связана такая востребованность и как госпрограммы помогают сэкономить на покупке жилья, рассказал «Комсомольской правде» директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЯ С ОФОРМЛЕНИЯ

Напомним, «семейная ипотека» доступна семьям, воспитывающим двух и более детей либо семьям с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года. Также семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью. С ее помощью можно купить квартиру или дом от застройщика, а также вторичное жилье в сельских населенных пунктах ДФО и в регионах, где нет новостроек (доступно только для семей с детьми-инвалидами).

«Семейная ипотека» доступна и тем, у кого есть только один ребенок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты отмечают, что при использовании льготных ипотечных программ экономия начинается уже при оформлении кредита. Например, в случае с кредитом на 6 млн рублей на 20 лет при использовании семейной ипотеки переплата по кредиту уменьшится на 4,5 млн рублей, а ежемесячный платеж - с 61,9 тыс. рублей до 42,9 тыс. в месяц.

Эти средства не растворяются в воздухе. Государство компенсирует их банку в виде субсидий, но заемщик этого не замечает. Для него это выглядит так, как будто он просто оформил кредит по более низкой ставке.

- Мы видим, что льготные программы и федеральные выплаты не только позволяют получить ипотеку на более выгодных условиях, но и снизить платежную нагрузку на бюджет. Семьи могут купить более качественную недвижимость, сделать хороший ремонт, направить сэкономленные средства на образование детей, - отметил директор Михаил Ковалев.

КАПИТАЛЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

Меры господдержки не заканчиваются оформлением кредита. Уже в процессе погашения семьи с детьми также могут существенно снизить платежную нагрузку за счет других выплат.

Практически универсальная выплата – имущественный вычет. С его помощью каждый из супругов, купивших жилье, может получить до 260 тыс. рублей от государства (а в сумме до 520 тыс. рублей). Условия достаточно просты: нужно купить квартиру и иметь уплаченные налоги в виде НДФЛ. После подачи заявления федеральная налоговая служба проверяет документы и перечисляет денежные средства в течение 3-3,5 месяцев. Эту выплату можно использовать по своему усмотрению. Один из популярных способов – досрочное погашение ипотеки. А для тех, кто оформил ипотеку есть возможность вернуть до 390 тыс. рублей на каждого супруга из уплаченных банком процентов в виде налогового вычета.

Оформите имущественный вычет - это практически универсальная выплата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна мера поддержки – материнский капитал. Семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 года, имеют право на получение маткапитала в размере 586,9 тыс. рублей. А при рождении второго или последующего ребенка (также после 1 января 2020 года) выплата уже составит 775,6 тыс. рублей. Чаще всего его используют для покупки жилья или досрочного погашения ипотеки. Во многих регионах сейчас также существуют и дополнительные меры поддержки – региональный материнский капитал. Например, в Брянской области семьи с тремя и более детьми могут дополнительно получить до 1,2 млн рублей.

СТИМУЛ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Отдельно стоит отметить выплату многодетным семьям на погашение ипотеки. Она подходит для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей (а в Приморье 1 млн рублей). С ее помощью можно уменьшить основной долг по ипотеке (как с уменьшением ежемесячного платежа, так и срока кредита). При этом важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2024 года. Выплату можно комбинировать и с другими программами, например, «семейной ипотекой» или другими льготными ипотечными программами.

В совокупности на горизонте 20 лет перечисленные меры поддержки позволяют снизить переплату по ипотеке на несколько миллионов рублей. В случае с кредитом в размере 6 млн рублей по средней рыночной ставке (11% годовых) ежемесячный платеж составляет почти 62 тыс. рублей. Семейная ипотека в совокупности с другими мерами поддержки позволяет снизить платеж до 26,9 тыс. рублей (в два раза меньше).

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дополнительно во многих регионах существуют и другие меры поддержки, сейчас их насчитывается более 400. Это может быть, дополнительное снижение ставки по ипотеке, выплата на приобретение или строительство жилья, компенсация ипотечных процентов и другие программы. Например, в Чувашии есть программа льготного ипотечного кредитования для семей, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в Камчатском крае семья, в которой воспитывается ребёнок-инвалид, может получить социальную выплату на покупку жилья.

Так меры государственной поддержки делают ипотечные кредиты гораздо доступнее и позволяют приблизить воплощение мечты о собственном жилье. А дальше – дело за нами…