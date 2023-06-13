Показывают готовность к войне: что стоит за самыми масштабными учениями НАТО за последние 30 лет

Учения НАТО Air Defender ("Воздушный защитник") начались в понедельник в Германии. Фото: REUTERS

Самые масштабные с окончания «холодной войны» военные учения НАТО Air Defender (Воздушный защитник) начались в понедельник в Германии. В них участвуют около 10 000 военнослужащих и 250 самолетов, в том числе около 100 из США, задействованы вооруженные силы двух десятков стран альянса и Японии. Цель учений, пишут западные СМИ со ссылкой на представителей НАТО, послать «четкий сигнал» в нынешнем «более опасном мире».

Кому посылают «сигнал», казалось бы, понятно. Но для пущей ясности, и в то же время избегая заявленной «четкости», адресата впрямую не называют. «Эти учения произвели бы абсолютное впечатление на любого наблюдателя, — кокетливо заявила посол США в Германии Эми Гутманн на брифинге для прессы. И все же не удержалась и внесла чуть конкретики. - Я была бы очень удивлена, если бы кто-либо из мировых лидеров не заметил, как эти учения демонстрируют дух нашего альянса, отражающий его силу. Включая г-на Путина».

Ну так бы сразу и говорили: учения нужны, чтобы готовиться к войне с Россией. По-военному четко это заявил генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхарц, который и предложил провести нынешние маневры еще в 2018 году, сказав, что «спусковым крючком» для него стал «аннексия Крыма». И все словесные финты официального представителя НАТО по поводу того, что учения, дескать, были запланированы пять лет назад и не являются «реакцией на спецоперацию» звучат лукаво и беспомощно.

Генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхарц. Фото: REUTERS

НАТО пять лет назад запланировало эти учения (да и многое что другое, о чем пока открыто не говорят), явно не допуская, что Минский процесс закончится миром. Просто заранее готовились к войне со своим главным противником - Россией. А для этого нужны маневры, как без них? Просто сейчас содержательная часть этих маневров учитывает события последних полутора лет на реальных полях сражений. Поэтому, как заявили представители альянса, учения будут сосредоточены на защите городов и жизненно важных инфраструктурных объектов. То есть опять нехитрый проброс: мы не атаковать собираемся, а только обороняться. Тут и вопрос излишен - от кого?

Нынешние учения - очередная доза успокоительного для европейских союзничков США, включая новоиспеченных, Финляндию. Да и к близкому саммиту НАТО в Вильнюсе, до которого всего месяц остался, нужны какие-то новые наработки, чтобы по-серьезному обсуждать уже подготовленные документы о войне альянса с Россией. Украинский «контрнаступ» сплоховал, значит, конкретику по «защите» собственной территории будут черпать из итогов нынешних учений, как раз подоспеют.

Нашивка с эмблемой учений на руке американского офицера. Фото: REUTERS

Правда, есть еще одна версия использования «заготовки» пятилетней давности. Польский политолог Ханна Крамер полагает, что главной целью проведения многочисленных учений НАТО, в том числе в Польше, является подготовка к новому фронту против РФ на территории ее главного союзника - Белоруссии. Примером таких учений, пишет она, являются «Анаконда 23», которые пересекаются с натовскими учениями «Защитник 23» и военными маневрами Aurora 23, которые проводят в Швеции для укрепления восточного фланга НАТО.

То, что такие опасения - не досужие рассуждения политологов, только что подтвердил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который сейчас является советником президента Зеленского по вопросам вступления Украины в военный блок Запада. Он заявил, что группа стран альянса готова отправить свои войска на Украину, если государства-члены блока, в том числе США, не предоставят «ощутимых гарантий безопасности» Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе. И какие это могут быть страны - вовсе не секрет. В первых рядах, конечно же, Польша, ну а на подмогу ей готовы выступить прибалты. Так и можно будет решить проблему катастрофической нехватки живой силы ВСУ, бросив в мясорубку войны, для начала, поляков.

Известно, что бывших разведчиков не бывает. А бывших генсеков НАТО тем более. Прежде чем открыть рот, г-н Расмуссен не только с Зеленским посоветуется, но и с кем-то более весомым из руководства альянса, в который Киев пока не берут. И пусть нынешний генсек блока Столтенберг ритуально повторяет, что НАТО вовсе не собирается воевать с Россией, но случай здесь, наверняка, такой: что у действующего генсека на уме, у бывшего - на языке. Потому что поляки, воюющие с русскими на Украине, это война НАТО с Россией. Так что прикидываться махровым натовцам, что не знают, как дети рождаются, не стоит.

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