Орбан выступил против «контрнаступа» Украины: что стоит за заявлением венгерского премьера

Орбан не первый раз говорит, что конфликт надо остановить, надо договариваться, а не вести дело к третьей мировой Фото: REUTERS

И снова Орбан. Премьер-министр Венгрии стал для НАТО/ЕС настоящей Бабой Ягой - все за, а он против. Все лидеры Запада по всякому поводу только и повторяют: «Украина должна победить Россию!». Все они радостно судачат, что вот-вот начнется победоносный украинский «контрнаступ» и чуть ли не толкают Зеленского в спину: «Ну, давай же, давай!» А Орбан опять не в строю.

«Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня. (…) Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», - заявил он венгерским журналистам.

Орбан при этом пояснил, что у атакующей стороны, как всем хорошо известно, потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. Поэтому «контрнаступ» обернется лишь новыми жертвами, в первую очередь со стороны Украины. Ну разве можно такое говорить, будучи членом «единого как никогда» НАТО/ЕС? Ведь сказано буквально только что генсеком военного альянса Столтенбергом: «Для всех нас важно, чтобы Украина победила… Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас». И глава Еврокомиссии фон дер Ляйен установку для всех на недавней встрече «семерки» повторила: мирные переговоры Киева и Москвы должны быть отвергнуты. Чего неясного?

То есть очевидно, что без «контрнаступа» Украине не победить, а ни о каком мире с Москвой, кроме как на условиях ее капитуляции, и речи быть не может. И вдруг - опять разговорчики в строю. И голос этого Орбана не в унисон со всеми…

Венгерский премьер сделал очень смелое для «казарменной демократии» Запада заявление. Его, а значит и Венгрию, за это Брюссель точно накажет. Как наказал уже за отказ безоговорочно продвигать ЛГБТ-повестку. Не любят несогласных ни в НАТО, ни в ЕС, там все-таки «свободные страны» числятся, у которых «общие ценности». А о каких ценностях Орбан тут заговорил? Человеческие жизни, которые унесет обострение военного конфликта на Украине? Многочисленные жертвы со стороны украинцев? О чем он вообще? Там славяне друг друга убивают, и если дело закончится справедливым для Москвы миром, то это будет «поражение для всех нас», как сказал генсек НАТО. Так что дадим Зеленскому все, что он только попросит. Пусть бьется, а мы ему подсобим.

Виктор Орбан тоже последователен. Его страна, напомним, отказалась поставлять Киеву оружие и осуществлять через свою территорию транзит оружия из других стран. Орбан не первый раз говорит, что конфликт надо остановить, надо договариваться, а не вести дело к третьей мировой. «Мир еще никогда не был так близок к тому, чтобы локальный уонфликт - раз уж речь идет о Луганске и Донецке - перерос в мировую войну. Вероятность повышается день ото дня», - предупреждал он еще в марте. И сказал, кто виновник конфликта - Запад. Потому что он мог изначально дать гарантии невступления Украины в НАТО, и тогда бы конфликт остался локальным, как в 2008-м и 2014-м, но Брюссель превратил его в общеевропейский, подчеркнул Орбан.

Понятно, что на «непоколебимый» курс НАТО/ЕС очередное предупреждение Виктора Орбана влияния не окажет. Но вспомним, как любили еще в советские времена повторять диссиденты: «Пусть мой протест не изменит диктат КПСС, но спасет честь моей страны, когда история покажет, кто был прав». Может, Орбан как раз и стал таким диссидентом, который в будущем спасет честь Европы, когда она вдруг прозреет: «А помните, Орбан об этом предупреждал, но к нему не прислушались…».

И еще одно замечание. Нынешние лидеры Запада - сплошь «птенцы гнезда» Сороса. Поэтому так упорно и гнут «линию партии» с обкомом за океаном, не считаясь с интересами собственных стран и народов. Казалось бы, безнадега, когда еще их время из политики вымоет… Но и тут Орбан - «луч света в темном царстве». Ведь и он из тех же соровских структур вырос. Просто уже давно понял, что к чему, и стал ориентироваться на интересы венгров, а не либерал-глобалистов. Может, все не так уж и безнадежно?

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