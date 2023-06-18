Юрий Андропов был перуанским крестоносцем: Мифы и правда про самого загадочного генсека СССР

1984 год. На лацкане пиджака Андропова - депутатский значок и звезда Героя Соцтруда. Фото: Юрий АБРАМОЧКИН/Global Look Press

Юрий Андропов - самый загадочный из всех генсеков. 15 лет он возглавлял КГБ, потом 15 месяцев руководил Советским Союзом. Его имя окружало немало мифов. «КП» нашла в архивах документы, проливающие свет на часть из них.

Отец – офицер или путеец?

Когда в декабре 1938 года Андропова избрали 1-м секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ, у старших бдительных товарищей возникли вопросы. Мол, не был ли отец Юрия офицером царской армии?

23-летний Юрий Андропов писал в докладной записке в ЦК 10 января 1939 года:

«Я родился в 1914-м, отец мой в то время был дежурным по станции, затем начальником станции Нагутская. В 1915 году отец переезжает на станцию Беслан, где работает ревизором движения. В 1919 году умер от сыпного тифа. Он из донских казаков. Его отец (мой дед) или учитель, или инспектор училищ (точно не знаю, никогда его не видал)».

Ни слова о том, был ли отец в армии в Первую мировую или в Гражданскую. Въедливые инструкторы запрашивали материалы для проверки. Вердикт: «Отец Андропова - инженер-путеец на ст. Моздок, в Белой армии не служил».

Мать – учитель или купеческая дочь?

О своей маме Юрий Владимирович почти никогда не рассказывал. Ходили слухи, будто она - из богатой еврейской семьи. Вот что сам Андропов объяснял в январе 1939-го:

«Мать моя младенцем была взята в семью Флекенштейн. Сам Флекенштейн был часовой мастер. В 1915 году во время еврейского погрома мастерская его была разгромлена, а сам он умер. Родная же мать моей матери была горничной в Москве, происходила из Рязани».

Проверили и это. Заключение: «Мать Андропова с 17 лет работала учительницей. Воспитывалась в семье (куда была подкинута грудным ребенком) Флекенштейн, финляндского гражданина, временного купца 2-й гильдии».

Словом, отец - железнодорожник, мать - педагог, лишь «приемный дед» подкачал...

Странная награда

В отличие от своего предшественника Брежнева Андропов не был коллекционером наград и почетных званий.

За что Андропова наградили «Перуанским крестом», до сих пор загадка. Фото: Wikimedia Commons

В июне 1970-го получил удостоверение депутата Совета Союза Верховного Совета СССР 8-го созыва. А четыре года спустя на заседании Политбюро ЦК КПСС восемь его членов во главе с Брежневым постановили: «За большие заслуги перед компартией и Советским государством и в связи с 60-летием со дня рождения присвоить члену Политбюро, председателю КГБ при Совмине СССР т. Андропову Ю. В. звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».

Но если депутатский значок на левом лацкане пиджака Андропов носил всегда, то звезду не так часто. А многие другие награды вообще никогда не надевал. Хотя у него были высшие ордена многих соцстран (больше всех отличились Болгария и Монголия).

Но, пожалуй, самая удивительная награда Андропова - орден «Перуанский крест».

Выписка из протокола № 30 заседания Политбюро от 21 октября 1976-го. Проходит под грифом «совершенно секретно»: «В связи с предложением перуанской стороны дать согласие на награждение т. Андропова Ю. В. орденом «Перуанский крест» высшей степени. Поручить Комитету госбезопасности Совмина СССР сообщить об этом президенту Перу».

Через полтора года также под грифом «совсекретно» появляется выписка из протокола № 104 заседания Политбюро: «Принять предложение Комитета госбезопасности при Совмине СССР и дать согласие перуанской стороне на награждение т. Андропова Ю. В. орденом «Болонези» - «За военные заслуги» высшей степени. Поручить КГБ СССР сообщить об этом президенту Республики Перу по имеющемуся неофициальному каналу».

К слову, «Перуанский крест» в официальной биографии генсека Юрия Андропова вообще не значится. А вот документы в архиве есть!

ВОПРОС - РЕБРОМ

При чем здесь Латинская Америка?

Награда из Перу выглядит довольно удивительно. Во-первых, президент Перу генерал Франсиско Моралес Бермудес, совершивший в 1975 году военный переворот, именно в те годы свернул с социалистического пути развития своего предшественника.

А во-вторых, что общего между Андроповым и этой страной? Одна из версий: именно в бытность Андропова главой КГБ были установлены дипотношения СССР и Перу (вопрос, конечно, решался на уровне Политбюро). А в середине 1970-х усилились взаимные контакты - экономические, научно-технические, гуманитарные. И после «антисоциалистического» переворота Пиночета в соседней Чили Перу оказалась одним из немногих плацдармов советского влияния на континенте.

Но, может быть, есть в биографии Юрия Владимировича страницы, которые до сих пор не рассекречены?