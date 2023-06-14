«Если бы не ты, меня бы уже два года не было»: трогательная встреча с донором

Пациентка и донор костного мозга впервые увидели друг друга. Фото: Артем КИЛЬКИН

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Накануне в РНИМУ им. Пирогова был один зал, где слезы наворачивались у всех: врачей, гостей, журналистов. Ну невозможно было остаться равнодушным!

- Я обещала себе, что не буду плакать, - вытирает слезы Елена из Магнитогорска. Эффектная, яркая женщина, даже не верится, что два года назад она умирала от рака.

- А я сразу готовилась рыдать, - с мокрыми глазами улыбается Карина. Она – тот самый донор, чей костный мозг пересадили Елене.

Эти двое впервые увидели друг друга только сейчас. Знакомить донора и реципиента до и сразу после пересадки запрещено по этическим соображениям.

О своем страшном диагнозе, 52-летняя Елена узнала случайно. Шел 2020 год, пандемия ковида. Пошла врачу, чтобы определить – не коронавирус ли у нее. А оказалось, что больна лейкозом. Единственный вариант выжить: пересадка костного мозга.

- Донором должен был стать мой сын, - рассказывает Елена. – Но оказалось, его кровь не подходит. Но на мое счастье, это настоящее чудо, подходящий донор нашелся в Москве.

Елене действительно повезло: шанс, что показатели совпадут 1 к 10 000! Летом 2021 года состоялась успешная трансплантация костного мозга.

- Пересадка длилась 9 часов, хорошо, что у меня ноутбук с сериалами был. Про врачей, конечно, - вспоминает Карина.

Она врач, судебно-медицинский эксперт, счастливая мама. Училась здесь, и еще студенткой сдавала кровь на донорских акциях, вступила в Регистр доноров костного мозга РНИМУ. А еще она известный блогер и в своих соцсетях рассказывает о донорстве.

В том числе благодаря Карине, количество доноров костного мозга растет.

- Наш регистр - самый эффективный в России, - уточняет руководитель Донорского движения в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, начальник лечебного отдела университета, почетный донор России Тигран Мурадян.

Пока брали слово врачи, Елена отвела Карину в уголок, чтобы еще раз крепко обнять. Мы случайно услышали, как она шепчет своей спасительнице: «Если бы не ты, меня бы уже два года не было. Я бы никогда не увидела выпускной своего ребенка»...

СПРАВКА «КП»

Как стать донором костного мозга

Для вступления в Регистр доноров костного мозга сдают несколько миллилитров крови или берется сосков с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий. Далее в лаборатории проводится HLA-типирование – определение 10 генов, отвечающих за совместимость тканей – важного фактора при пересадке тканей и органов. Лабораторная часть занимает обычно 1-3 месяцев.

Таким образом, доброволец становится потенциальным донором. А реальным донором костного мозга становится с вероятность 1 к 10 000. То есть не каждый доброволец, вступивший в Регистр, станет реальным донором. Донором костного мозга можно стать до 45 летнего возраста. То есть, совпадение генотипов может случиться через полгода после вступления в Регистр или через 25 лет.

Есть два вида пересадки. Один, самый распространённый, очень похож на процедуру переливания крови: полученные от донора стволовые клетки вливаются реципиенту через локтевую вену (как капельница).

В РНИМУ им. Н.И. Пирогова действует Регистр доноров костного мозга, который уже помог 13 пациентам.