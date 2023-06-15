София Малявина, гендиректор АНО «Национальные приоритеты»: Чтобы изменить свой населенный пункт необходимо всего лишь принять участие в голосовании

София Малявина, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

ГДЕ УЗНАТЬ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

- София Андреевна, можно ли сейчас назвать портал «Объясняем.рф», где публикуется информация о социально-экономической ситуации в стране и о мерах поддержки граждан, флагманским проектом «Нацприоритетов»? Насколько он популярен?

- Мы открыли этот портал в марте 2022 года, когда у людей возникало очень много вопросов и не было единого ресурса, где можно было бы получить на них ответы. Много вопросов о социальной поддержке, есть вопросы о том, что делать, если мобилизуют меня или члена моей семьи. С момента запуска портал посетили 144 млн. раз. В самые пиковые дни доходило до 1 млн. посещений. Портал и сейчас функционирует, мы продолжаем отвечать на вопросы людей. У нас действует чат-бот, поэтому любой гражданин может обратиться, задать свой вопрос.

Также мы запустили навигатор мер правительства и социальных мер поддержки семей, чьи родственники сейчас в зоне специальной военной операции. Постоянно дополняем функционал, который полезен людям. У нас также можно подписаться на Telegram-канал. В социальных сетях у нас более миллиона пользователей, люди всё прибавляются и прибавляются, потому что наша задача – давать им полезную информацию, выдавать ее очень оперативно, чтобы люди не потерялись в нынешнем потоке информации.

- Насколько узнаваемыми стали нацпроекты благодаря работе АНО «Национальные приоритеты»?

- Прежде всего, мы работаем на то, чтобы люди знали о мерах национальных проектов и ими пользовались. Есть социологический сводный показатель, который мы делаем с ВЦИОМ, он отражает среднее знание мер национальных проектов населением. Сейчас средние знание более 63%. Социологи говорят, что если это значение больше 50%, это уже достаточно хорошо. Но я хочу сказать, что мер у нас в нацпроектах около 140, и одновременно знать обо всех мерах на 100% невозможно.

В стране самые популярные меры нацпроекта «Демография», помощь и финансовая поддержка семей с детьми (это и материнский капитал, и новые единые пособия), меры по благоустройству городской среды (голосование за объекты благоустройства), запись в поликлиники, подключение социальных объектов в малых городах и селах к интернету, улучшение интернет-связи – можно перечислять долго. Есть лидеры. Например, знание меры по материнскому капиталу достигает 99%. Нам важно, чтобы люди знали и пользовались всеми программами и мерами, которые заложены в национальных проектах.

РОССИЯ СПОРТИВНАЯ

- А есть у вас проекты по вовлечению людей в участие в национальные проекты?

- Да, таких проектов много. У нас недавно завершилось подведение итогов всероссийского конкурса по федеральному проекту «Спорт – норма жизни», называется «Ты в игре». Мы оцениваем и вовлекаем энтузиастов спорта. То есть любой человек либо команда, либо группа людей может подать свой спортивный проект и стать победителем. 5 победителей получают по 300 тысяч рублей на развитие своего спортивного проекта, обладатель гран-при – миллион рублей. Скоро будет объявлен новый этап, мы приглашаем участников. За два предыдущих сезона уже более 6,5 тысяч года подали заявки, в этом году 4600 проектов. Это показывает сколько у нас прекрасных энтузиастов спорта и очень интересных проектов. Бесспорный лидер – детское направление (1300 заявок).

Еще один важный отбор проектов – программа «Активное долголетие», который мы проводим ежегодно вместе с соцзащитой. Скоро будет объявлен новый отбор. Недавно мы подвели итоги. Мы помогаем эти проекты тиражировать в регионах, помогаем и административно, и организационно. Все участники проходят акселератор, программу подготовки, которая настраивает их проект, достраивает навыки региональных команд, которые будут реализовывать свой проект.

ОТ ДВОРА ДО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

- В конце мая завершилась третье всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. Как выросла узнаваемость проекта и вовлеченность россиян в благоустройство страны?

- В этом году появились и волонтеры по благоустройству, то есть те, которые непосредственно участвуют. У нас рекордное количество проголосовавших – 14 миллионов. То есть каждый восьмой человек в нашей стране старше 14 лет проголосовал за тот объект, который ему нравится. Что такое объект благоустройства? Это набережная, парковые зоны, дворовые площадки, центральная площадь с фонтаном…

- Все, что вокруг нас.

- Да. Соответственно, люди выбирают и голосуют за тот объект, который они хотят благоустроить в первую очередь. У нас уже благоустроено почти 2,5 тыс. объектов по всей стране, еще около 2 тысяч сейчас в процессе. И так постепенно, год за годом меняются наши города. Именно у этого проекта очень большая степень удовлетворенности от людей, которые довольны, потому что появляется пространство, где можно прекрасно проводить время со своей семьей. Эти пространства начинают обрастать малым бизнесом, появляются кафе, аренда спортивного инвентаря и т.д. То есть начинается какая-то жизнь, и пространство преобразуется, и настроение у нас улучшается.

- Плюс люди чувствуют, что они внесли лепту в благоустройство своего города.

- Сами проголосовали! А можно еще стать волонтером и помочь благоустраивать эти территории.

- В последнее время одним из приоритетов развития страны становится достижение технологического суверенитета. Важную роль в этом играет российская наука. Какие в Десятилетии науки и технологий есть направления, которые могли бы заинтересовать людей, не обязательно связанных с наукой?

- Существует два массовых направления. Это научные туристические маршруты. Они начали открываться в прошлом году, у нас уже открыто 29 туристических маршрутов, их можно посмотреть на сайте «Наука.рф». В этом году мы загрузим и доработаем еще 40 туристических маршрутов, в которые можно отправиться и в одиночку, если вы любите путешествовать один, и всей семьей, с детьми. Это действительно очень интересно, увлекательно и развивающе. Такие маршруты есть во всех регионах, то есть это достаточно большой охват.

Еще одно направление появилось впервые в прошлом году, это научное волонтерство. Оно достаточно давно и широко представлено в мире, но в России мы на него не обращали внимания. И вот вместе с молодыми учеными мы это направление начали развивать, когда любой человек любого возраста может заявиться и стать научным волонтером на сайте «Добро.ру» и присоединиться к команде ученых в реальной лаборатории, соответственно, помогать им собирать данные, анализировать цифры, то есть стать частью команды и попробовать себя в роли ученого.

БИЗНЕС ВКЛАДЫВАЕТСЯ В ОБУЧЕНИЕ

- Есть, мне кажется, еще одна очень важная тема. Среди новых задач АНО «Нацприоритеты» на этот год – сопровождение Года педагога и наставника. Планируются ли в связи с этим какие-то отдельные спецпроекты?

- У нас уже вместе с Министерством просвещения стартовал спецпроект, где мы впервые сделали навигатор по педагогическим вузам и педагогическим специальностям. Сейчас как раз начинается подача документов в разные вузы. Профессия педагога становится все более престижной, учителя - все более прогрессивными, соответственно, работа интересная. Поэтому можно зайти, посмотреть навигатор, выбрать свой вуз, посмотреть специализацию и принять решение стать учителем. Сайт навигатора – «Быть учителем.рф».

- В продолжение предыдущей темы. «Профессионалитет» - это коллаборация образовательных организаций и бизнеса, перезагрузка системы среднего профобразования. Каковы, на ваш взгляд, первые результаты развития и продвижения программы?

- Также совместная программа с Министерством просвещения, начата в 2022 году. Это реальная перезагрузка системы среднего профессионального образования, всех колледжей и ПТУ в нашей стране. Важно, что к этой программе присоединился бизнес. До конца 2023 года бизнес вложит 3,5 млрд. на переоборудование колледжей, чтобы ребята работали на реальном оборудовании, на котором они потом будут работать уже на производстве. Срок подготовки сокращенный - до 2-2,5 лет. То есть ты получаешь реальную профессию, востребованную, и возможность трудоустройства. По итогам первого года программы трудоустройство таких специалистов выше 75% сразу же после окончания обучения.

В том году было 150 тысяч мест, в этом году в программе «Профессионалитет» уже 300 тысяч рабочих мест. 900 работодателей по всей стране присоединились к реновации колледжей, все они ждут выпускников - уже не студентов, а настоящих работников - на востребованные рабочие специальности. И очень многие из них уже высокотехнологичные.

- Благодаря работе АНО «Национальные приоритеты» за последние 1,5 года запущена масштабная рекламная кампания «Сделано в России» об отечественных товарах и цифровой платформе «Мой экспорт». На ваш взгляд, почему важно рассказывать о российском производстве и возможностях для развития бизнеса именно сейчас? И что это дает рядовым гражданам и предпринимателям?

- Я, наверное, скажу о самой популярной сейчас мере. У него РЭЦ (Российский экспортный центр) есть школа, туда можно прийти и поучиться как стать экспортером. Школа очень популярна среди малого и среднего бизнеса. Потому что крупный бизнес знает, как выходить на внешние рынки, а малый и средний – далеко не все. В школе очень классные программы. Поэтому если нас слушают представители малого и среднего бизнеса, присоединяйтесь, воспользуйтесь возможностью! На платформе можно зарегистрироваться, там более 100 разных мер помощи по выводу товаров и услуг на экспорт. У РЭЦ более 150 международных маркетплейсов, на которые они помогают малому и среднему бизнесу выходить. А также дают субсидию, поддержку для международных выставок и ярмарок, для того чтобы тот же бизнес принимал в них участие и показывал свой продукт, чтобы они были востребованы, заключали международные контракты.

КУДА ПОЕХАТЬ?

- В связи с набирающей обороты цифровизацией многие процессы перешли в онлайн. Мы все это на себе ощутили еще в пандемию. Они позволяют делать самые базовые вещи прямо из дома. В России к таким процессам относится и получение государственных услуг, значительное количество из которых доступно электронно. Какие сервисы Госуслуг в приоритете продвижения в 2023 году и почему?

- Вернемся к студентам. У нас 20 июня стартует суперсервис на Госуслугах – поступление в вуз онлайн, который дает возможность абитуриенту подать документы сразу в 5 вузов, и в каждом из них можно подать документы еще на 5 специальностей. То есть это расширение возможностей, подстраховка. Траекторию прохождения документов можно отслеживать в личном кабинете. Когда я была абитуриентом, у меня таких возможностей не было. Я ставку делала только на один вуз и, соответственно, поступала.

Этот сервис еще хорош тем, что можно подавать документы удаленно, в другие города. И хочу обратить внимание наших абитуриентов, будущих студентов на университеты Дальнего Востока. Мы же сейчас экономику поворачиваем на восток, поэтому присмотритесь, пожалуйста, к университетам Дальнего Востока.

- Недавно АНО «Национальные приоритеты» выпустило экспертный доклад о состоянии регионального и межрегионального туризма. Исследование также показало, что у россиян растет желание путешествовать по стране, в том числе и в рамках коротких поездок в выходные дни. Поделитесь главными итогами вашего исследования. Какие регионы имеют потенциал для межрегионального туризма и куда поехать на выходные?

- Имеют потенциал все, но ездим мы, как всегда, в привычные места. У нас есть топ лидеров. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Байкал, безусловно, Сочи и Краснодарский край. Но мы в этом исследовании с экспертами выявили недооцененные регионы и регионы-невидимки, которые пока остаются незамеченными нами как туристами. Среди недооцененных некоторые регионы Поволжья, например, Башкортостан, Самара, Марий Эл, Удмуртия, регионы Дальнего Востока - Амурская область, Забайкальский край, Хабаровский край, который сейчас позиционирует себя как регион китов и самолетов (там есть и то и то). Мы сейчас вместе с Минэкономразвития стартуем с кампанией продвижения поездок одного дня, она у нас называется «Выходите в соседние города». Мы на платформе «Russia.travel» развернем навигатор по поездкам выходного дня – куда можно поехать и из Новосибирска, и из Сочи, и из Хабаровска, и из Самары, и куда можно поехать из Москвы.