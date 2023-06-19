Машин стало больше, но доступных мало: как изменился российских авторынок

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Когда европейские автоконцерны стали массово уходить из России, многие приуныли. Казалось, отныне мы будем только «донашивать» старые машины.

Прошло чуть больше года, и что мы видим сейчас? Авторынок приободрился и стал разнообразнее – энергичнее стал работать АВТОВАЗ, появилось больше китайских моделей, параллельный импорт тоже вносит свою лепту. Наши автозаводы, пусть и в партнерстве с китайскими брендами, налаживают выпуск своих автомобилей.

Вот что по этому поводу думает главный редактор журнала «За рулем», старейшего автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

- Смотря что называть разнообразием. Представленных на рынке марок и моделей стало больше – теперь при желании можно купить и машины, которые раньше продавались и те, что не завозили официально. Но ведь и раньше их можно было завозить, просто никто этим особо не занимался, потому что было невыгодно. Сейчас цены выросли, и ситуация изменилась.

Для людей, которые могут себе позволить купить автомобиль, да, разнообразие появилось. Они как раньше покупали машины за 2–4 млн, так и сейчас покупают. Просто переключились на другие модели.

А те, кто рассчитывал на недорогой автомобиль, на тот же Солярис за миллион с чем-то, они сейчас 2 млн на него не найдут. То есть, но на все эти «разносолы» у людей денег недостаточно.

Кроме того, отчасти это «разнообразие» связано еще и с проблемами. Когда человек приходил к официальному дилеру (это было в 95% случаев), ему давали официальную гарантию, у него дальше голова не болела. Пришел, увидел, купил, получил гарантию и обслуживание. Сейчас, как только ты уходишь в какое-то «разнообразие», ты еще и об этом должен думать – какую тебе машину продали, с какого она рынка, не будет ли проблем с постановкой на учет, с обслуживанием и запчастями.

Подытоживая: разнообразие есть, но оно очень специфическое. Автомобилисты в широкой массе хотят разнообразия доступных автомобилей, а в этом смысле рынок, наоборот, обеднел.