«Бизнесу хватило трех месяцев»: как российский рынок переориентировался с Запада на Восток

Товаров в страну по-прежнему везут на миллиарды в разных валютах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Год назад о прекращении поставок своих товаров в Россию заявляли одна страна за другой – казалось: еще чуть-чуть, и потоки импортных товаров, которые текли в страну из разных концов света, превратятся в жиденькие ручейки, а то и вовсе иссякнут. Тревоги добавляло решение крупных логистических компаний прекратить с нами сотрудничество. Все сложившиеся цепочки доставки товаров нужно было перестраивать заново. Но прошел год. И катастрофы не произошло. Товаров в страну по-прежнему везут на миллиарды в разных валютах. Взять хотя бы айфоны - недавно выяснилось, что смартфонов от Apple у нас вообще переизбыток. Ввезли их намного больше, чем можно здесь продать, что привело даже к падению цен. В целом в 2023 году импорт вырос на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Оптимистичные цифры прозвучали на сессии «Портовый разворот: через Запад на Восток?», которая стала первым деловым мероприятием проходящего в Санкт-Петербурге экономического форума. Здесь обсуждались меры государственной поддержки бизнеса в условиях изменения традиционных маршрутов перевозки грузов, а также вопросы развития инфраструктуры пунктов пропуска Дальнего Востока.

- Если говорить про разворот, то по состоянию на вчерашний день прирост контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока составил 34% в этом году к прошлому году, в котором показатели также демонстрировали рост, - рассказал врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. - Что примечательно, те же 34% мы наблюдаем на Северо-Западе, только со знаком минус. Получается, осуществился абсолютный переток грузов с Запада на Восток.

По словам главы ФТС, с начала года на Дальнем Востоке таможенные органы обработали 529 тыс. контейнеров – 92 млн грузов – и это рекорд. В черноморско-азовском регионе рост контейнерного оборота составил 21%. Выросли объемы ввозимых товаров и на сухопутной границе на Кавказе – причем, тоже существенно - на 8 млн тонн товаров (+35% к прошлому году).

В условиях роста товарооборота возросла значимость скорости движения товаров и обработки увеличивающегося грузопотока. Для ускорения этих процессов таможня старается активно внедрять цифровые технологии. Так, вместе с таможенными службами Армении и Азербайджана ФТС России ведет работу по цифровизации работы инспекционно-досмотровых комплексов, чтобы минимизировать количество таможенных мероприятий и снизить нагрузку на бизнес.

Отдельно о роли бизнеса в товарообороте врио руководителя ФТС говорил и на сессии «Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития».

- Какие выводы можно сделать по итогам 2022 года и почти половины 2023 года? В первую очередь, наш бизнес сумел очень быстро перестроиться. Что мы видели в прошлом году? Резкое падение в марте, апреле и мае, потом, начиная с июля, стабильный рост, особенно поставок по импорту. Бизнесу хватило примерно трех месяцев, чтобы перестроить логистику и платежи, – сказал Руслан Давыдов.

Также ввиду глобальной переориентации торговли с запада на восток и юг стала очевидной необходимость реконструкции пунктов пропуска – и эту задачу государству предстоит решать в ближайшее время.