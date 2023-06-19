Чем больше — тем лучше: в центре Москвы чаще всего снимают «трешки»

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Красиво жить не запретишь: если уж снимать квартиру в Москве на долгий срок, так лучше в центре и желательно трех- или четырехкомнатную. Судя по результатам свежего исследования Домклик, именно так рассуждают арендаторы, приехавшие покорять столицу. Эксперты сервиса недвижимости изучили объявления и назвали самые популярные районы и типы квартир для аренды жилья в Москве.

Оказалось, что наибольшим спросом пользуются «трешки» в Центральном административном округе столице — Пресненском, Тверском районах и в Хамовниках. В список лидеров также вошли Раменки, Хорошевский район и Хорошево-Мневники. При этом стоимость аренды во всех этих локациях в 1,5-2 раза превышает среднее значение по Москве.

Для сравнения: если в обычном спальном районе «трешку» можно найти за 60-70 тысяч рублей в месяц, то Хорошевском ценник превышает 160 тысяч рублей. А дороже всего оказались «трешки» на Пресне: за квартиру площадью около ста метров каждый месяц придется выкладывать 270 тысяч рублей. Тем не менее более трети арендаторов за последние 4 месяца выбирали именно такие квартиры.

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Популярно в центре, например, в Басманном и Тверском районах, и жилье с четырьмя и более комнатами. По сравнению с Хамовниками — цены на такие квартиры здесь еще «божеские»: в Басманном — 255 тысяч, а в Тверском — 292 тысячи рублей в месяц. Что касается Хамовников — здесь обнаружились самые дорогие четырехкомнатные хоромы: 360 тысяч рублей. И снимают ведь: сдать большие квартиры в удаленных районах столицы гораздо сложнее.

Причину такой популярности крупногабаритного жилья эксперты Домклик объясняют, во-первых, более высоким уровнем дохода арендаторов. Жить в центре могут позволить себе состоятельные люди — например, топ-менеджеры крупных компаний. Правда, довольно часто многокомнатное жилье снимают и студенты — «в складчину». Во-вторых, в центральных районах столицы, например, на Арбате, в Замоскворечье и Мещанском «трешек» просто больше, чем одно- и двухкомнатных квартир.

КСТАТИ

Самые популярные районы Москвы для аренды жилья

И сколько стоит снять там 3- и 4-комнатную квартиру

Пресненский (ЦАО) — 269,4 тыс. руб., 322,4 тыс. руб.

Тверской (ЦАО) — 138,8 тыс. руб., 291,9 тыс. руб.

Хамовники (ЦАО) — 183 тыс. руб., 360 тыс. руб.

Раменки (ЗАО) — 163,8 тыс. руб., 279,7 тыс. руб.

Арбат (ЦАО) — 208,2 тыс. руб., 340 тыс. руб.

Хорошевский (САО) — 160,9 тыс. руб., 342 тыс. руб.

Басманный (ЦАО) — 153,1 тыс. руб., 254,9 тыс. руб.

Хорошево-Мневники (СЗАО) — 128,9 тыс. руб., 227,1 тыс. руб.

Замоскворечье (ЦАО) — 175 тыс. руб., 282,2 тыс. руб.

Мещанский (ЦАО) — 143,6 тыс. руб., 267,9 тыс. руб.

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера