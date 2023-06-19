Ждем бюджетный седан из Киргизии – дешевле Весты

Седан Chevrolet Cobalt. Фото: ru.wikipedia.org

На этом предприятии в Иссык-Кульской области (создано совместном с UzAuto из Узбекистана) будут выпускаться хорошо знакомые российским автомобилистам и сервисменам седаны Chevrolet Cobalt. Автомобили зарекомендовали себя хорошо, получив статус надежных и неприхотливых машин.

К слову, Кыргызстан с января по май 2023 года поставил в Россию и Казахстан 2741 автомобиль. Это в 11 раз больше, чем за тот же период 2022 года. Но пока Киргизия выступает лишь в роли перевалочной базы. Теперь же мы ждем новые машины именно киргизской сборки.

Подробнее о проекте рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

На заводе в Ак-Суу будут собирать автомобили Chevrolet и Isuzu. Хотят наладить сборку 19 моделей.

В течение первого года крупноузловым методом соберут 10 тысяч машин. А затем хотят делать по 30 тысяч в год – уже мелкоузловым методом, причем часть компонентов будет местного производства. Знакомо, правда?

А поскольку Киргизия входит в ЕАЭС, часть этих машин явно окажется в России. И если киргизские поставщики не будут такими же жадными, как российские дилеры, то киргизские Кобальты будут дешевле Весты.