«Делал свое солдатское дело как умел»: почему каждому стоит посетить Ржев

Сейчас кажется, Солдат всегда стоял на этом месте, будто вырос из земли. И в том, что памятник стал народным, заслуга талантливых молодых авторов ансамбля - скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Фото: Елена ПОПОВА

Первый раз к мемориалу Ржевскому солдату я приехала осенью 2020 года. Разгар пандемии, везде ограничения, все в масках, родные-знакомые заболели. Собралась одна. Уж больно зацепил меня этот журавлиный силуэт из телерепортажей.

Мы увидели его из окна автобуса - и сердце заколотилось. Как на ладони в чистом поле стоял он, опустив плечи, уставший, будничный.

- Ну здравствуй, Солдат. Вот и мы.

Теперь я знала, что обязательно вернусь сюда.

БЕЗЫМЯННЫЙ ГЕРОЙ

В этом году мы приехали к Солдату с детьми. Положили цветы, молча обошли вокруг невысокого холма. Я шла к нему, как уже к знакомому родному мне человеку. С благодарностью и болью. Ведь здесь, на Ржевско-Вяземском выступе, он помогал моему деду, который в это время воевал в Сталинграде (см. «Справку «КП»). Я не знаю его имени, но теперь этот герой навсегда в моей семье.

- А тут дышать легче, - сказал Данька (ему 17 лет), когда мы вернулись на автостоянку.

Это он после Ржева вздохнул, там стало тяжело от рассказа экскурсовода о фашистской оккупации.

У мемориала действительно сердце теплеет. Ну вам же лучше на душе, когда повидаетесь с близкими. Так и здесь.

- До свидания, Солдат, еще свидимся.

РЖЕВСКАЯ ИСТОРИЯ

Сам город за два года начал меняться в лучшую сторону. На правом пологом берегу Волги обустроили набережную с амфитеатром, большой прогулочной зоной, детской площадкой, буккроссингом. Тут же в нарядном двухэтажном особняке купцов Поганкиных расположен краеведческий музей (Красноармейская наб., 24, билет - 100 руб.). А напротив в двух шагах - диорама «Ржевская битва».

Фото: Елена ПОПОВА

Вообще ходить далеко не надо: на одном пятачке - кафе и сувенирные лавочки. Рекомендую купить пряник «молено» с начинкой из повидла.

Также рядом два храма. Кафедральный собор иконы Божией Матери «Оковецкая» (ул. Марата, 5) и старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Калинина, 62). В Покровскую церковь перед отступлением фашисты согнали 248 человек - все оставшееся население Ржева - и заминировали ее.

Старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы. Фото: Елена ПОПОВА

Кафедральный собор иконы Божией Матери. Фото: Елена ПОПОВА

Позже выжившие вспоминали, как поднимали детей к окнам, чтобы разглядеть, что за солдаты идут по улице. Не понять. Затянуло пеплом сгоревший город. И вдруг - русская речь. Наши, родненькие! Это бойцы Красной армии вошли во Ржев.

Храм разминировали, людей вывели. Ржевские мучения закончились.

В Покровском храме прихожане проводят интересные экскурсии (платок и юбка для женщин здесь обязательны).

Левый берег Волги во Ржеве крутой. И с него открывается чудесный вид на набережную и кафедральный собор (слева). Фото: Елена ПОПОВА

ЦИТАТА В ТЕМУ

«Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу, в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не обезверел и делал свое солдатское дело как умел, хотя особых геройств вроде не совершал. И совсем не думал, что одно нахождение тут, в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом».

В. Кондратьев. «Сашка».

(«Всем воевавшим подо Ржевом - живым и мертвым - посвящена эта повесть».)

ЧТО ЕЩЕ

Ставка Сталина

Музей Калининского фронта (Ставка Сталина). Фото: Елена ПОПОВА

Рядом со Ржевом в селе Хорошево - музей Калининского фронта (Ставка Сталина). В домике с мезонином с 4 на 5 августа 1943 года ночевал Сталин, здесь он встречался с командующим фронтом генерал-полковником Андреем Еременко, здесь принял историческое решение о салютах в честь побед наших войск, и первые залпы прозвучали после освобождения Орла и Белгорода.

Фото: Елена ПОПОВА

Экскурсии и билеты

Ржевский мемориал и музей в Хорошеве - филиалы Музея Победы на Поклонной горе. Так что там все сделано на высшем уровне. Можно записаться на экскурсию на сайте rzhevskiimemorial.ru. Билеты от 100 руб., льготники - 30 руб., дети до 14 лет - бесплатно.

Цветы продают у павильончиков с сувенирами возле автостоянки.

Как добраться

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДО РЖЕВА

На электричке: по пятницам, субботам и воскресеньям с Курского вокзала идет «Ласточка» (790 руб.). Билеты надо брать заранее и уточнять расписание в праздничные дни.

На автобусе: ежедневно с автовокзала «Северные ворота» (856 руб.).

ДО МЕМОРИАЛА

На машине: 230 км трассы М9, 16 км от Ржева. Возле мемориала большая бесплатная парковка.

На электричке: «Ласточка» с Курского вокзала (800 руб.).

До музея Сталина: с/п Хорошево, 26а, от Ржева - 6 км, можно доехать на такси или автобусе.

СПРАВКА «КП»

25 ноября 1942 года началась Вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция «Марс» под руководством Георгия Жукова, фактически захлебнувшаяся в декабре.

Но армии Калининского и Западного фронтов выполнили свою задачу: задержать здесь фашистские соединения, которые готовились перебросить под Сталинград.

Ржев освободили только 3 марта 1943-го, уже после победы под Сталинградом.