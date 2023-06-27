Бизнес расправил плечи: на конкурс перспективных брендов подали больше 5000 заявок

Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ

Еще год назад каждый уход западной компании с российского рынка становился громкой новостью, вызывающей тревогу у россиян. Но сейчас жители нашей страны начали находить в этом позитив. Освободились ниши, которые бросились занимать российские компании. Появились сотни новых брендов, которые конкурируют за внимание потребителей. Можно сколько угодно шутить на эту тему, но достаточно посмотреть, сколько новых брендов одежды появилось за последний год.

Любому бизнесу, особенно молодому, важно завоевать признание покупателей. Чтобы это случилось, брендам нужно помочь, решили в Агентстве стратегических инициатив, Фонде Росконгресс и корпорации ВЭБ.РФ. В этом году они впервые организовали конкурс перспективных брендов России и открыли прием заявок. Итоги конкурса будут подведены на форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет 28-29 июня в Москве.

Организаторы конкурса сами не ожидали такого ажиотажа. «Мы думали, что получим около тысячи заявок, а прислали в пять раз больше — свыше пяти тысяч. В конкурсе участвуют бренды из 85 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик», — рассказал управляющий директор ВЭБ.РФ по международному развитию, директор по специальным проектам Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич.

Чтобы победить, компания-создатель бренда должна производить свои товары в России, иметь хорошие отзывы в соцсетях, получить положительное заключение от экспертов конкурса и демонстрировать приличные темпы роста выручки по итогам прошлого года. Последнее кажется особенно трудной задачей, ведь 2022 год выдался непростым. Но в реальности почти каждый из претендентов на победу вырос в прошлом году на десятки процентов.

«По всем заявкам мы сейчас имеем средний рост выручки в 36-37%. В этом нет ничего удивительного. Многие зарубежные бренды ушли, и на их место сейчас приходят российские. Я вижу сотни новых брендов, которые растут, как грибы после дождя. Почему так происходит? Мы когда-то отдали наш внутренний рынок просто так, а сейчас появилась возможность его обратно занять», — объясняет Михаил Хомич.

Важно помнить, что бренд нельзя создать за минуту. Это упорная работа, которая порой занимает многие годы. Хорошо, что президент обратил такое пристальное внимание на этот вопрос. «Пришло время возвращать свои позиции, и отечественные компании уверенно пользуются этой возможностью, увеличивают поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги», — отметил Владимир Путин на недавней встрече с бизнес-сообществом.

В конкурсе пять основных номинаций и еще пять — предложенные партнерами. В каждой из номинаций уже в конце этого месяца выберут трех победителей. Михаил Хомич уточняет, что первого, второго или третьего мест не будет — организаторам важно не провести соревнование, а выбрать как можно больше достойных брендов, которые потом смогут вырасти, получив поддержку от партнеров конкурса.

Чтобы помочь воплотить проект в жизнь объединились десятки ведущих российских компаний. Активную роль сыграла госкорпорация ВЭБ.РФ, которая является не только соорганизатором форума «Сильные идеи для нового времени», но и соорганизатором конкурса брендов. Она предложила победителям меры поддержки от входящих в ее орбиту институтов развития, таких как Сколково и Корпорация МСП, — это в том числе гранты, субсидии, содействие в продвижении и многое другое.

В целом все партнеры приготовили подарки финалистам. При этом поддержка – уникальна по объему и предложению. Лучшие бренды будут продвигать на телевидении, в интернет-медиа и маркетплейсах. Их реклама появится в магазинах и офисах. Будет и отдельный обучающий блок. Предпринимателей научат, как правильно упаковывать свой продукт, как создавать бренд с нуля.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина. На недавнем Петербургском международном экономическом форуме он призвал руководителей регионов активно помогать развивающимся брендам.

«Уверен, и победа, и участие в этом конкурсе станут хорошим вызовом и подспорьем для наших предпринимателей, для укрепления их позиций на рынке и увеличения инвестиций в новые мощности и рабочие места. Поэтому призываю руководителей регионов: пожалуйста, оказывайте содействие развивающимся брендам — сейчас им особенно нужна такая поддержка на региональном уровне», — подчеркнул глава государства.