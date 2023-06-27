Кому инфаркт «на роду написан»: можно ли победить плохую наследственность здоровым образом жизни

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Большинство людей боятся рака, а умирают от болезней сердца, говорят врачи. Заболевания системы кровообращения стоят на первом месте среди причин преждевременной смертности и у нас, и во многих странах мира. Какую роль играет в этом генетика? Если у человека «плохая» наследственность, но он ведет очень здоровый образ жизни - что победит? К какому давлению нужно стремиться? Как отличаются для разных людей нормы холестерина в крови? Об этом мы поговорили с одним из ведущих российских ученых и врачей-кардиологов, директором Клиники госпитальной терапии имени А.А.Остроумова Сеченовского университета, академиком РАН, д.м.н. Юрием Беленковым.

КОГДА БЕСПОМОЩЕН АСПИРИН

- Юрий Никитич, как проявляется роль генетики в состоянии нашего сердца и сосудов?

- Начну с того, что у части людей есть врожденная толерантность (невосприимчивость) к определенным лекарствам. Например, некоторые пациенты не реагируют на аспирин. Это мощный препарат, который очень эффективен для профилактики тромбозов. Мы назначаем его с такой целью после аортокоронарного шунтирования, стентирования, других операций на сердце. Но у человека могут быть генетические особенности, из-за которых аспирин не действует. Это можно обнаружить с помощью генетического анализа. В такой ситуации мы назначаем другие препараты.

- Вот это да! Получается, часть людей, не зная о своих особенностях, могут без толку принимать аспирин, и высокая угроза тромбозов будет сохраняться. А насколько точно генетические тесты предсказывают болезни сердца и сосудов, которые со временем появятся у человека?

- Генетический анализ может достоверно показать так называемые моногенные заболевания. То есть врожденные. В основном, это редкие, орфанные патологии: некоторые виды амилоидозов сердца, семейной гипертрофической кардиомиопатии. Часть из них сейчас уже лечится - с помощью исправления поломок в генах.

Что касается предрасположенности, которую с той или иной долей вероятности показывают тесты, то… Вреда от этого знания не будет. О высокой степени достоверности я бы на сегодня не говорил, но, если результаты теста убедят человека больше заботиться о своем здоровье, чаще показываться врачу, заняться спортом - это можно только приветствовать.

ГЕНЫ ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЧТО СИЛЬНЕЕ

- А насколько вообще возможно «тягаться» с генетикой? Если у человека «плохая» наследственность, но он ведет очень здоровый образ жизни - что победит?

- В какой-то степени это лотерея. Наследственная предрасположенность бывает разной. Одно дело, когда в семье бабушка и мама имеют гипертонию. Тогда я с вероятностью 70-80% могу сказать, что у их внучки-дочки есть предрасположенность к гипертонии. А вот разовьется ли болезнь, даст ли тяжелые осложнения - зависит от самой женщины. Как у нее пройдут беременность и роды, какой будет образ жизни, начнет ли она дисциплинированно и вовремя принимать современные гипотензивные препараты (нормализующие давление). При соблюдении всех правил даже при высокой предрасположенности к гипертонии такая женщина проживет долгую жизнь без инфарктов и инсультов, просто принимая лекарства. Кстати, напомню главный принцип лечения гипертонии: принимать таблетки не когда давление повышается, а для того, чтобы оно не повышалось. То есть регулярно, пожизненно, а не скачками.

Другое дело - семейная предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии (врожденное заболевание миокарда, сердечной мышцы. - Ред.). Увы, она, как правило, проявится независимо от образа жизни и зачастую в достаточно ранние годы. Это тяжелое генетическое нарушение.

- Спасет только трансплантация сердца?

- Нет, уже появился препарат, который предназначен для лечения такой тяжелой болезни, он сейчас проходит процедуру регистрации. Прогресс гигантский!

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«Еще недавно это было невозможно себе представить»

- Недавно я выступал в Баку с новостями с международного кардиологического конгресса в Праге, - рассказывает академик Беленков. - Доклад был посвящен одному из главных прорывов последних лет в кардиологии. Ученым удалось разработать генно-инженерный препарат, который препятствует развитию прежде неизлечимого амилоидоза (это отложение в сердце специфического белка, очень тяжелое заболевание). Мы всегда мечтали хотя бы остановить накопление опасных белков. Но препарат делает не только это! Он позволяет еще и выводить амилоид из тела человека. Прогресс огромный! Хотя, нужно понимать, что это лекарство, как и все генно-инженерные разработки, будет стоить огромные деньги (препарат еще не зарегистрирован для применения в клинической практике. - Ред.). Работа по созданию таких лекарств очень длительная и трудоемкая. Но главное, что они появляются. Так что этот путь не тупиковый, он будет постоянно развиваться.

Еще одно очень важное направление, которое появилось совсем недавно, в 2016-м году - кардиоонкология. Мы занимаемся ей в Сеченовском университете. Это профилактика и лечение тяжелых осложнений, которые возникают в результате химиотерапии. И здесь прогресс тоже очень существенный.

К КАКОМУ ДАВЛЕНИЮ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ?

- Нормы, или, как говорят врачи, целевые значения давления время от времени пересматривают. Какие показатели актуальны сейчас?

- У большинства людей давление должно быть ниже 140/90 мм рт ст. Выше этих показателей - уже гипертония. Высокое нормальное давление - 130/80 мм рт ст (таблетки пить еще не нужно, но пора озаботиться изменением образа жизни). Оптимальное же давление - 120/80 мм рт ст до конца жизни. К этому нужно стремиться, в том числе, при подборе лекарств от гипертонии.

В то же время есть ряд ситуаций, когда мы можем позволить пациенту иметь целевое значение давления 130/80-85. Например, при сахарном диабете 2-го типа, заболеваниях почек. Для пожилых людей добиваться давления 120/80 рт ст имеет смысл, если человек хорошо себя чувствует при таких показателях. Если не очень (есть слабость, одышка), то допускается 130/80-85 мм рт ст.

ВАЖНО!

Сбивать давление ниже 120/80 в старшем возрасте уже небезопасно, предупреждает доктор Беленков. Потому что у пожилых людей сужаются сонные артерии. Неумеренное снижение давления чревато недостатком кровоснабжения головного мозга и инсультом.

А что, если у человека очень маленькая разница между «верхним» и «нижним» давлением?

- Нас волнует не разница, а почему она возникает, - поясняет врач. - Во-первых, это может быть из-за повышенного диастолического (нижнего) давления. Если оно превышает 85-90 мм рт ст - плохо. Это тоже гипертония (даже при нормальном «верхнем» давлении. - Ред.). Надо искать причину - заболевания почек, сосудов. Во-вторых, может быть пониженное систолическое (верхнее) давление. Это чаще бывает у женщин астенического телосложения. Угрозы в этом нет.

ХОЛЕСТЕРИН: ЕДИНОЙ НОРМЫ ДЛЯ ВСЕХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

- Мы, кардиологи, очень любим, когда общий холестерин у человека в районе 5,2-5,4 ммоль/л. А липопротеины низкой плотности, ЛПНП («плохой» холестерин) в районе 2-2,5 ммоль/л, - рассказывает академик Беленков. - Но! Если у человека уже есть ишемическая болезнь сердца, почек, мозга, кишечника, то мы говорим: для вас целевой уровень общего холестерина 4,2 ммоль/л. А ЛПНП - 1,5 — 1,7 ммоль/л.

Если же человек перенес инфаркт, аортокоронарное шунтирование, стентирование, ишемический инсульт, то для него норма - не более 3,7 ммоль/л общий холестерин и ЛПНП ниже 1,5 ммоль/л.

Такие показатели достигаются с помощью больших доз гиполипидемических препаратов, статинов и других лекарств. Сейчас, например, появляются моноклональные антитела, которые блокируют рецепторы холестерина. Их нужно колоть - некоторые раз в неделю, некоторые даже раз в месяц.

- Если у человека общий холестерин, допустим, 6 ммоль/л - ему сразу пожизненно назначат статины?

- Все зависит от доктора. Формально повышенный холестерин действительно основание для назначения статинов. Но настоящий врач, конечно же, должен исходить из состояния организма пациента. Как сказал профессор Мудров пару сотен лет тому назад, нужно лечить не болезнь, а больного. Если пациент с общим холестерином в районе 6-ти придет ко мне, то я сначала осмотрю его, обдумаю. Например, я могу «простить» высокий холестерин женщине до 45-47 лет, которая не курит и не имеет лишнего веса.

Если это будет мужчина в возрасте старше 40-ка лет, я прежде всего отправлю его на УЗИ сонных артерий. Если там будет малейшее изменение, то как миленький ты должен пожизненно принимать статины - если хочешь жить. Если изменений в артериях нет - значит, повезло. Через год снова приходи ко мне в гости.

- А диету при высоком холестерине менять нужно?

- Смотрите: 80% холестерина синтезируется внутри нашего организма, в печени. С продуктами может поступить максимум 20%. Обычно этому очень радуются мужья, которых ко мне приводят жены - когда я им объясняю, что от котлет и яичницы холестерин зависит только на 20%. Так что не морочьте себе голову.

- Люди часто боятся, что статины повреждают печень.

- Поскольку статины блокируют выработку холестерина именно в печени, то, безусловно, печеночные пробы повышаются (иначе препарат бы просто не работал и не давал лечебного эффекта). Но с этим вы можете прожить долгую жизнь. А после инфаркта или инсульта умирают очень быстро. Выбирайте, что вам ближе.

КАК НАША ПАМЯТЬ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ

- Многие люди жалуются на проблемы с памятью, концентрацией внимания - насколько это может быть связано с состоянием сердечно-сосудистой системы?

- Целый пласт нарушений когнитивных функций, включая память, связан с нарушением микроциркуляции в мелких сосудах, капиллярах головного мозга. Увидеть такие нарушения можно с помощью капилляроскопии. Врач в микроскоп рассматривает сосуды, примыкающие к ногтевому ложу. Нарушение микроциркуляции в них означает, что то же самое происходит и в головном мозге. Образуются мельчайшие тромбики, даже просто скопления слипшихся эритроцитов, которые частично блокируют кровоток. И у человека начинают проявляться различные когнитивные нарушения.

- Это лечится?

- Эффективных таблеток от этого нет. В целом рекомендуются разумные физнагрузки - они улучшают кровоток везде, в том числе в головном мозге. Также нужно тренировать мозг, как и мышцы. Моя бабушка говорила: тот, кто учится играть в карты в молодости, обеспечивает себе нескучную старость. Можно раскладывать пасьянс, учить стихи - именно новые, незнакомые.

И еще очень важно, чтобы человек не был в одиночестве, в социальной изоляции. Она сильно бьет по когнитивным способностям, потому что вгоняет в хронический стресс.

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