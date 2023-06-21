В вашем паспорте указан ненастоящий возраст: как узнать правду

ЭКГ входит в «золотой стандарт» профилактического обследования сердца и сосудов Фото: Shutterstock

Каждый год у нас на слуху новости о внезапной смерти известных мужчин в расцвете сил, 40-50 лет. У всех - сердечно-сосудистые катастрофы. Так ушли из жизни телеведущие Сергей Доренко и Михаил Зеленский, артист Юрий Шатунов, политик Никита Исаев. Недавно скоропостижно скончался 46-летний замминистра науки, муж певицы Дианы Гурцкая Петр Кучеренко. Из-за чего может произойти внезапная остановка сердца? С какого возраста и какие обследования нужно проходить, чтобы сохранить здоровье и продлить жизнь? Об этом мы поговорили с одним из ведущих российских ученых и врачей-кардиологов, директором Клиники госпитальной терапии имени А.А.Остроумова Сеченовского университета, академиком РАН, д.м.н. Юрием Беленковым.

«ПО ДОКУМЕНТАМ МОЛОДОЙ, А БИОЛОГИЧЕСКИ - РАЗВАЛИНА»

- Юрий Никитич, сейчас проводятся операции на сердце и сосудах, которые еще десятилетие назад казались фантастикой. Появляются лекарства для сердечников, которые буквально творят чудеса. И при этом сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди всех болезней, из-за которых люди преждевременно умирают. Почему?

- Сразу хочу отметить, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в нашей стране все-таки снижается. В 90-е годы прошлого века она была дикая - около 56% среди всех причин смерти. Сейчас - 45%. В среднем от 800 до 900 тысяч человек в год умирает от ССЗ. В пиковые годы было 1,2 - 1,4 млн. Сейчас смертность примерно на уровне спокойных 70-х годов. Но она действительно высокая.

Почему? С одной стороны, есть серьезные прорывы в диагностике и лечении заболеваний сердца, которые раньше были фатальными. С другой стороны, благодаря достижениям медицины люди стали жить дольше. А с возрастом в организме развиваются процессы, которые приводят к поражению сосудов. Причем, скорость неблагоприятных изменений у разных людей может заметно отличаться. Поэтому мы говорим, что возраст не в паспорте, а в голове (ментальная часть) и в сосудах. Их состояние - важнейший показатель биологического возраста. Бывает, что формально человек пожилой. А он активен, бодр, работает. Но бывает, что молодой биологически уже развалина, старик.

- И такому молодому уже нельзя помочь? Неблагоприятные изменения в сосудах необратимы или современная медицина позволяет исправлять их?

- У нас есть мощные препараты, которые как минимум стабилизируют состояние сосудов. Это помогает избежать дальнейших ухудшений.

В ТЕМУ

Как узнать, насколько молоды артерии

- Есть достаточно простой и эффективный метод - определение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), - говорит академик Беленков. - Врач с помощью датчиков смотрит время прохождения такой волны в сосудах на нескольких участках руки. Если сосуд плотный, жесткий (а чем больше возраст, тем он плотнее), то скорость большая, потому что кровь движется быстрее.

В более молодом возрасте скорость пульсовой волны меньше, потому что более мягкий и гибкий сосуд где-то расширяется, меняется диаметр. Плотность сосудистой стенки коррелирует с биологическим возрастом достаточно точно.

От редакции: такие тесты проводятся в клиниках спортивной медицины, кардиологических и многопрофильных медцентрах. Исследования показывают, что увеличение СРПВ на 1 м/с, начиная с 8 м/с, связано с увеличением риска сердечно-сосудистых катастроф на 14% и ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.

«ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РИСКА — МУЖСКОЙ ПОЛ»

- Вторая причина высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в том, что они, увы, молодеют, - продолжает доктор Беленков. - 50 лет назад, когда я начинал свой путь в кардиологии, ученые и врачи впервые стали выстраивать систему факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В США недалеко от Вашингтона есть город Фрамингем. И там была сделана уникальная вещь: врачи обследовали всех жителей, около 20 тысяч, от младенцев до самых пожилых. У них выявляли атеросклероз сосудов и другие патологии. Тогда только появились компьютеры, ЭВМ. Ученые ввели все данные, и машина выдала беспристрастную закономерность: самый главный фактор риска болезней сердца - мужской пол. Второй фактор - возраст старше 65 лет. Дальше - повышенный холестерин, курение, гипертония, низкая физическая активность.

Что произошло с тех пор? Группа риска сильно помолодела. Сначала это было 65 лет, потом 45, сегодня - 35 лет. То есть уже в этом возрасте мужчина, который хочет жить долго, должен прийти к кардиологу. Даже если он занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Потому что, кроме образа жизни, есть еще генетика. Те особенности метаболизма, которые нам передают папа с мамой, существенно влияют на сердечно-сосудистые заболевания. Нужно обязательно рассказать врачу, не было ли инфаркта у отца, матери, инсульта у родного дяди и так далее. Чтобы доктор оценил все риски. Мы проводим чек-ап, обследуем пациента. Составляем так называемый «паспорт здоровья» и даем рекомендации.

Группа риска сильно помолодела Фото: Shutterstock

БУДЬ В КУРСЕ

Что входит в «золотой стандарт» профилактического обследования сердца и сосудов

Профессор-кардиолог Юрий Беленков призывает проходить эти проверки ежегодно мужчин с 35 лет, женщин - с 40 лет.

- ЭКГ. По ней можно заподозрить, в частности, нарушение ритма сердца, гипертрофию миокарда, аневризму.

- Измерение давления. «Если есть малейшее подозрение на гипертонию, мы делаем суточное мониторирование (на руку накладывается манжетка, и маленький компрессор прибора каждые 30 минут нагнетает воздух, а прибор измеряет давление и запоминает его). Потому что пограничное давление человек может не ощущать», - поясняет доктор Беленков.

- УЗИ сердца.

- УЗИ сонных артерий.

- Анализ крови на глюкозу, холестерин.

- Анализ мочи (определяются скорость клубочковой фильтрации, креатинин, глюкоза, белок).

«Также при необходимости - исходя из осмотра, опроса пациента, мы назначаем нагрузочные тесты для проверки работы сердца, - добавляет врач. - По итогам определяемся: начинаем профилактические или лечебные мероприятия либо говорим человеку: сейчас все в порядке, приходи через год».

От редакции: большинство этих анализов входит в бесплатную диспансеризацию. Подробно о ней - в разделе «Здоровье» на KP.RU.

ИЗ-ЗА ЧЕГО НАСТИГАЕТ ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ

- Юрий Никитич, человек живет, работает, вроде бы все в порядке и вдруг - остановка сердца. Отчего такое бывает?

- В действительности случаев реальной внезапной смерти не так-то много. Когда начинаешь разбираться с родными или с самим пациентом, если удается его реанимировать, то выясняется, что человек на самом деле был болен. Например, вспоминают: «у меня ломило левое плечо, а я думал, что продуло». Или: «бывало, что ни с того ни с сего темнело в глазах».

У молодых причиной внезапной смерти зачастую становится гипертрофическая кардиомиопатия (врожденное заболевание миокарда, сердечной мышцы. - Ред.) - в основном из-за этого умирают школьники на уроках физкультуры. А вообще самая распространенная, классическая причина внезапной остановки сердца - аритмия.

- Можно ли как-то распознать такие нарушения, хоть какие-то предвестники есть?

- К сожалению, заранее причины именно внезапной смерти диагностировать сложно. Обычная диспансеризация тут не поможет. Нужны углубленные обследования. На практике мы рекомендуем насторожиться при любой боли, которая проходит сразу после прекращения физической нагрузки или после приема таблетки нитроглицерина (он расширяет сосуды. - Ред.). Это может быть боль в животе, в спине, руке, правой, левой лопатке - все они характерны для заболеваний сердца. Нужно обратиться к кардиологу. И, как я уже говорил, обязательно рассказать, какие сердечно-сосудистые заболевания были у ваших родных. Наследственность играет большую роль.

КСТАТИ

Понедельник - день инфарктов?

Недавно было опубликовано исследование о том, что сердечно-сосудистые катастрофы чаще случаются по понедельникам. Почему?

- Что предшествует понедельнику? Суббота и воскресенье. А что мы делаем в эти дни? Пикник на обочине, шашлыки и возлияния. Аритмогенным и спазмогенным действием обладает не сам алкоголь (тогда бы были приступы в выходные), а продукты его распада, альдегиды. Они образуются как раз по понедельникам, - поясняет Юрий Беленков.